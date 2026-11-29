La jornada electoral estará marcada por nieblas matinales densas en la meseta sur y bajada de temperaturas en el norte. (Europa Press)

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una semana de tiempo estable en la mayor parte de España, con escasas precipitaciones y temperaturas por encima de los valores habituales para la época, aunque anticipa un descenso térmico notable. Según detalla la Aemet, un escenario de influencia anticiclónica marcará el inicio de la semana en buena parte del territorio. El portavoz del organismo, Rubén del Campo, explicó que la estabilidad vendrá acompañada de frecuentes bancos de niebla matinales que podrían reducir la visibilidad en distintas zonas del interior peninsular.

Las precipitaciones serán escasas en la mayor parte del país durante los primeros días. La excepción la marcarán Galicia, el área cantábrica y algunos puntos del noroeste, donde sí se esperan lluvias con cierta regularidad. De manera adicional, la Aemet no descarta algunos chubascos en el área mediterránea peninsular a lo largo de la semana.

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En el archipiélago canario, el panorama incluirá intervalos nubosos, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales en la vertiente norte de algunas islas durante la primera mitad del día. El organismo también señaló la presencia de calima ligera en las islas más orientales, sin cambios drásticos previstos en las temperaturas de la región.

Las temperaturas se mantendrán suaves hasta el jueves

Uno de los datos más relevantes del pronóstico es que las temperaturas estarán, en general, por encima de la media habitual para estas fechas. Solo en zonas del interior oriental de la Península se situarán en torno a los valores normales de la época. En el resto del territorio, el ambiente se mantendrá templado, sin frío excesivo.

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Varias personas pasean por el Matadero en Madrid, en un día soleado, este jueves. (EFE/Mariscal)

En el Cantábrico y el Mediterráneo, las máximas podrían alcanzar entre 18 y 20 grados, mientras que en amplias zonas del interior se situarán entre 8 y 12 grados. En Canarias, las máximas costeras oscilarán entre 23 y 25 grados Celsius (73,4 y 77 grados Fahrenheit).

La Aemet subraya, sin embargo, que esta tendencia se interrumpirá hacia el final de la semana. “En la recta final de la semana podría haber un descenso térmico acusado”, señala el organismo en su predicción semanal publicada en redes sociales. Ese cambio se concentraría a partir del jueves 3 de diciembre, con un enfriamiento que se extendería hacia el fin de semana del 5 y 6 de diciembre, coincidiendo con el inicio del puente de la Constitución y la Inmaculada.

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El puente de diciembre llega con más incertidumbre

Para la semana siguiente, del 7 al 13 de diciembre, que incluye los días festivos del lunes 7 y el martes 8, la Aemet reconoce que la incertidumbre en el pronóstico aumenta considerablemente, como es habitual a ese plazo de anticipación. El organismo no identifica todavía una tendencia clara respecto a las precipitaciones, aunque no descarta lluvias en puntos de Canarias y Baleares.

Lo que sí anticipa con mayor firmeza es un descenso de las temperaturas respecto a la semana previa, que pasarían a situarse en valores bajos, propios de la época invernal. La Aemet advierte de que esta parte de la predicción podría variar en las próximas actualizaciones, algo que recomienda contrastar con los avances diarios del organismo a medida que se acerque la fecha.

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Más adelante, para la semana del 14 al 20 de diciembre, el pronóstico apunta a un cambio de patrón meteorológico, con lluvias en amplias zonas de la Península y un regreso a temperaturas templadas para la época, aunque con un margen de incertidumbre aún mayor que en los periodos anteriores.