El líder del Partido Popular (PP) de la oposición española, Alberto Núñez Feijoo, emite su voto junto a su pareja Eva Cárdenas durante las elecciones generales en Madrid, España, el 29 de noviembre de 2026. (REUTERS/Juan Medina)

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Alberto Núñez Feijóo ha acudido a votar acompañado de Eva Cárdenas, su pareja y una de las personas más importantes de su vida. Aunque el líder del Partido Popular es una de las figuras más conocidas del panorama político nacional, ella ha preferido mantenerse alejada de la exposición pública, incluso después de que su relación adquiriese una mayor dimensión mediática. Detrás de su discreción se encuentra, sin embargo, una destacada trayectoria profesional vinculada al mundo empresarial, la moda, la decoración y el sector inmobiliario.

Natural de A Coruña y de 60 años, Cárdenas ha desarrollado buena parte de su carrera en grandes compañías. Su nombre quedó especialmente ligado a Inditex, donde desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de Zara Home. Antes de incorporarse al grupo fundado por Amancio Ortega, trabajó en diferentes multinacionales del sector del consumo y la cosmética, entre ellas Mars, Kraft Jacobs Suchard y L’Oréal.

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Según informa Vanitatis, su incorporación a Inditex se produjo a finales de los años noventa. Inicialmente, estuvo vinculada al lanzamiento de la línea de perfumería de Zara, aunque su carrera dio un importante salto cuando recibió el encargo de impulsar Zara Home. La firma abrió sus primeras tiendas en 2003 y, bajo su dirección, experimentó una importante expansión internacional, hasta alcanzar centenares de establecimientos en decenas de países.

Durante aproximadamente 15 años estuvo vinculada a la compañía gallega, donde llegó a ocupar puestos de máxima responsabilidad en Zara Home España. En 2018 decidió poner fin a aquella etapa para emprender nuevos proyectos y dedicar más tiempo a su vida personal.

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El líder del Partido Popular (PP) de la oposición española, Alberto Núñez Feijoo, emite su voto junto a su pareja Eva Cárdenas durante las elecciones generales en Madrid, España, el 29 de noviembre de 2026. (REUTERS/Juan Medina)

Una historia de amor que comenzó en un avión

La relación entre Eva Cárdenas y Alberto Núñez Feijóo tiene un origen bastante anecdótico. Ambos coincidieron en 2009 durante un vuelo entre Madrid y A Coruña. En aquel momento, él presidía la Xunta de Galicia y ella desarrollaba su carrera profesional en Inditex. Aunque aquel encuentro dejó una primera impresión, sus caminos volverían a cruzarse años después, durante una visita del político a las instalaciones de la compañía textil.

Fue entonces cuando comenzó una relación que se ha mantenido durante más de una década. En febrero de 2017 nació Alberto, el único hijo que tienen en común. La llegada del pequeño supuso un cambio importante para ambos, especialmente para Cárdenas, que poco después decidió abandonar su puesto en Inditex.

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Feijóo nunca ha ocultado la admiración que siente por su pareja y el sacrificio que supuso aquella decisión. En una entrevista con Bertín Osborne reconoció que Eva había renunciado a una posición profesional de primer nivel para dedicar más tiempo a su familia. “Es tan generosa que yo sé que no soy justo. Al final una directiva de primer nivel no necesitaba a un tío como yo y vivía mucho mejor antes de conocerme”, confesó.

Alberto Núñez Feijóo y Eva Cárdenas saludan a José Luis Martínez-Almeida a su llegada a la parroquia del Sagrado Corazón y San Francisco de Borja donde van a asistir al enlace matrimonial entre el alcalde de Madrid y Teresa Urquijo Moreno (José Oliva / Europa Press)

Nuevos proyectos empresariales tras Inditex

Su salida de la multinacional no significó el final de su carrera. Junto a su hija Gabriela, fruto de una relación anterior, puso en marcha Niebla Azul, un proyecto inmobiliario con sede en Galicia especializado en la recuperación de edificios históricos y su posterior explotación en alquiler.

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También colaboró con Sargadelos, la conocida firma de cerámica gallega, en labores relacionadas con su estrategia comercial y expansión. Más recientemente, ha estado vinculada a proyectos de decoración y hogar, manteniendo su interés por un sector en el que acumula una dilatada experiencia.

En las escasas entrevistas que ha concedido, Eva Cárdenas ha definido a Feijóo como un hombre “muy familiar y cariñoso”, que siente especial debilidad por su hijo y que conserva sus gustos sencillos. Una relación que ambos han construido lejos de la atención constante de las cámaras y que, en esta jornada electoral, ha vuelto a dejar una imagen de complicidad con su presencia conjunta ante las urnas.

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