Martina y Adriano vuelven a besarse en 'La Promesa' (RTVE).

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La Promesa continúa consolidándose como uno de los grandes pilares de las tardes de La 1 gracias a una fórmula infalible que combina intrigas palaciegas, secretos familiares y romances imposibles. La ficción diaria de Televisión Española atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión argumental, manteniendo en vilo a los espectadores con giros constantes que ponen a prueba tanto a los señores como al personal de servicio.

En los últimos episodios, el palacio de los Luján se ha convertido en un auténtico polvorín donde cada movimiento parece vigilado. Mientras algunos personajes arriesgan su propia seguridad para hacer justicia y destapar delitos del pasado, otros se ven arrastrados hacia tramas mucho más oscuras de lo que imaginaban, con organizaciones secretas moviendo los hilos desde las sombras.

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Con este escenario de máxima incertidumbre, la serie afronta este viernes 27 de noviembre la emisión de su capítulo 956, una entrega decisiva que pondrá el broche a una semana vertiginosa y que dejará varias tramas al borde del abismo, incluyendo una escena sentimental que puede cambiarlo todo.

Qué pasará en el capítulo 956

La entrega de este viernes estará marcada por el peligroso juego de equilibrios de Lorenzo. Tras verse acorralado, acepta que la entrega de los planos de los aviones diseñados por Manuel se lleve a cabo de manera gradual para no levantar sospechas en palacio. Sin embargo, Máximo le deja muy claro que no se fía de él y que permanecerá vigilando cada uno de sus pasos.

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'La Promesa' es una serie diaria de RTVE

Mientras tanto, Trini logra instalarse en una habitación de la posada a la espera de que el juez la cite para prestar declaración. Aunque este nuevo refugio le ofrece algo más de libertad que su anterior escondite, la joven sigue teniendo terminantemente prohibido recibir visitas, un aislamiento forzoso que amenaza con agotar su paciencia. Al mismo tiempo, Ángela sigue con la mosca detrás de la oreja respecto a Curro: tras un nuevo encuentro lleno de evasivas, está convencida de que le oculta algo grave y no piensa detenerse hasta averiguarlo.

En la planta del servicio, Tomasa encuentra en Samuel un apoyo inesperado al ver en él el reflejo de alguien muy importante de su pasado, el padre Tiago. Aunque el sacerdote le tiende la mano para escuchar su confesión, ella reconoce que todavía no se siente preparada para abrirse. La semana culminará, además, con un momento determinante entre Martina y Adriano: ambos se dejan llevar por un beso que confirma sus sentimientos, pero alguien los interrumpe en el peor momento, dejando en el aire si ese testigo inesperado descubrirá el secreto que intentan ocultar.

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Qué ha pasado esta semana en ‘La Promesa’

Para llegar hasta este punto de máxima tensión, los espectadores han asistido desde el lunes 23 al jueves 26 de noviembre a una auténtica carrera contrarreloj para proteger a Trini. Dado que su testimonio resulta indispensable para reabrir el proceso judicial contra Leocadia, Curro decidió esconderla inicialmente en la habitación secreta de palacio , fingiendo ante la Joyería Llop que había sido hospitalizada de urgencia, con la ayuda de Pía y Julieta. Finalmente, tras abrirle Manuel su corazón sobre su pasado con Jana y su relación actual con Julieta, Trini aceptó colaborar con la justicia a cambio de protección para su hermana, siendo trasladada el jueves a la posada.

Manuel, Curro y Pía vengarán la muerte de Jana en 'La Promesa' (RTVE).

En paralelo, la sombra de la logia se ha vuelto cada vez más amenazante. Después de conocer los detalles de un sofisticado robo perpetrado con precisión militar en la casa de un noble, Lorenzo confirmó a Ciro su colaboración con la organización y le reveló su verdadero objetivo: hacerse con los planos de los aviones de Manuel, presionando al joven sin descanso para que los consiga cuanto antes.

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Por su parte, la semana también ha dejado importantes movimientos en el terreno personal y en las cocinas. Martina, afligida porque su boda con Jacobo sigue adelante pese a haber desaparecido el motivo que la precipitó, reprendió a Adriano y a su prometido por sus continuas discusiones, logrando que ambos sellaran una inesperada tregua tras descubrir que ella los había escuchado. Además, Samuel advirtió a Petra de que el matrimonio de María y Carlo podría ser declarado nulo al no haberse informado al Obispado.