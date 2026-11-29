Una adolescente con el uniforme escolar. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Ya son cerca de 74.500 personas las que han respaldado en Change.org la campaña impulsada por un grupo de alumnas de un instituto público inglés en la región de Oxford que reclaman prohibir los uniformes escolares en vídeos pornográficos. Las alumnas de The Cooper School sostienen que esa estética reproduce la imagen de niñas y adolescentes con fines sexuales.

“El uso de uniformes escolares en la pornografía, una práctica que podría quedar fuera del alcance de la legislación actual, es un ejemplo de contenido que sexualiza a niños, niñas y adolescentes, algo que The Times definió como la ‘sexualización cotidiana de los niños’. Está diseñado de forma explícita para evocar la infancia y las identidades propias de la edad escolar”, señalan en su reclamo.

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Las estudiantes sostienen que aunque la normativa vigente prohíbe el contenido pornográfico que represente a menores de 16 años o a adultos que aparenten tener esa edad, no alcanza los casos de adolescentes mayores o adultos que usan uniformes escolares. Esa excepción, añaden, permite sortear la prohibición y mantiene “la sexualización trivial de la infancia”.

Las cuatro alumnas, que forman parte de un club de lectura llamado Little Feminist en ese instituto, han pedido al primer ministro Andy Burnham que prohíba “unos contenidos repulsivos pensados claramente para simular a una niña”. El documento alerta sobre la presencia de uniformes, faldas, camisas y otros elementos asociados al ámbito escolar dentro de producciones destinadas a adultos.

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La iniciativa ya ha superado las 74.470 firmas y ha abierto un debate sobre los límites legales de la pornografía, la representación de la adolescencia y la influencia de ciertos códigos visuales presentes en la cultura popular.

Las estudiantes argumentan que el problema no se reduce a la edad de quienes aparecen en pantalla. Su objeción apunta al significado del uniforme escolar y a su vínculo con una etapa de la vida asociada a menores de edad.

Una estudiante con uniforme escolar sostiene un teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno ve un problema cultural antes que penal

La subsecretaria de Estado para la lucha contra la violencia sexual contra niñas y mujeres, Alex Davies-Jones, coincidió en que la sexualización de las escolares forma parte de un fenómeno extendido. No obstante, sostuvo que una prohibición penal no resolvería el asunto.

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En declaraciones a The Times, la dirigente laborista señaló que esa imagen se encuentra incorporada a productos culturales y citó el caso de artistas que han utilizado uniformes escolares con connotaciones sexuales en videoclips, como Britney Spears en una producción de 1998.

Davies-Jones afirmó que la respuesta debe centrarse en un cambio social y cultural. “Yo no he venido, ni este Gobierno tampoco ha venido, a dictar cómo tiene que ser la vida sexual de nadie”, indicó. También remarcó que las prácticas sexuales entre adultos no son punibles cuando existe consentimiento.

Un profesor de matemáticas de 37 años ha sido detenido y puesto en prisión provisional en Madrid. La investigación le atribuye varios delitos de agresión y abuso sexual a alumnos menores de edad, incluyendo pornografía infantil.

Expertas advierten sobre las dificultades de una prohibición

La profesora de la Universidad de Durham, Clare McGlynn, quien colaboró en la redacción de leyes recientes destinadas a limitar determinados contenidos pornográficos, también señaló las dificultades jurídicas de la propuesta. McGlynn consideró complejo prohibir imágenes de este tipo cuando el uso de uniformes escolares en juegos sexuales entre adultos continúa dentro de la legalidad.

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(Con información de EFE)