Santiago Abascal en la sede de Vox. REUTERS/Susana Vera

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Entre gritos de “¡Presidente, presidente!” y “¡Viva España”!, una ola de simpatizantes de Vox y sus banderas nacionales han recibido en la calle Bambú a Santiago Abascal. Ha celebrado que “se va” Sánchez y ha asegurado que “esto no ha hecho más que empezar” y que Vox iniciará un “cambio total”. Menos de una década después de lanzar el partido, la extrema derecha celebra el resultado que puede permitirle entrar al Gobierno si pacta con el PP.

Abascal no ha salido solo. Su actual equipo (en los últimos meses varios pesos pesados han abandonado Vox) le han acompañado en el escenario. El vicepresidente y secretario general, Ignacio Garriga; la portavoz del Grupo Parlamentario en el Congreso, Pepa Millán; el jefe de la delegación en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé; el portavoz nacional de Vivienda, Carlos H. Quero; o el secretario general del grupo en el Congreso y portavoz nacional de Economía, José María Figaredo se han unido a la fiesta.

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El presidente de Vox ha ejercido su derecho en el barrio de Hortaleza, en Madrid.

Abascal celebra que Sánchez “se va”

“Se va porque le hemos echado todos juntos”, ha dicho Abascal ante sus seguidores. “¡Se va!, ¡se va!, ¡se va!”, ha repetido en tres ocasiones, antes de afirmar que Sánchez ya es el pasado. El líder de Vox ha sostenido que “ni todo su poder, ni todas sus mentiras, ni todas sus trampas, ni toda su violencia y su intimidación contra Vox” han podido con una movilización mayoritaria del pueblo español. Abascal ha afirmado que desalojar a Sánchez del Gobierno “sólo era la primera misión” y que “no hay tiempo para el descanso” porque “mañana comienza la siguiente: el cambio necesario, tranquilo y profundo” que necesita España.

Después, se ha dirigido al PSOE. Les ha advertido de que el próximo Ejecutivo “no será cómplice de la impunidad” ni hará como que “no ha pasado nada”. “Han pasado muchas cosas, y muy graves, y van a tener que asumir las consecuencias”, ha advertido. A lo largo de sus palabras ante el público, tanto él como los seguidores, se han acordado de Ceuta, a gritos de “¡viva!" o entre lemas de “España se defiende”. Los simpatizantes no han perdido la oportunidad de lanzar el habitual insulto de “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!" o “¡España cristiana, no musulmana!“.

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Las declaraciones de Rufián sobre las posibles coaliciones de gobierno y el impacto de partidos como PP y Vox.

Vox, el que más crece y podría gobernar con PP

Con el escrutinio cerrado, la suma del PP y Vox alcanza la mayoría absoluta, lo que permitiría a Alberto Núñez Feijóo formar Gobierno con el apoyo o la entrada de la formación de Santiago Abascal en el Ejecutivo si así lo pactasen. Con un total de 52 escaños, frente a los 33 obtenidos en las elecciones generales de 2023, ha conseguido el mayor crecimiento del país. El resultado sitúa a Abascal en posición de negociar con el PP las condiciones de una eventual investidura y su papel en el próximo Gobierno.

Durante la jornada, los dirigentes de Vox evitaron pronunciarse sobre las encuestas y aguardaron resultados oficiales. La incógnita se centra en las demandas de Vox. Abascal no ha detallado sus condiciones ni Feijóo ha precisado si descarta ceder ministerios. Los pactos autonómicos alcanzados por ambos partidos han incluido medidas de “prioridad nacional”, con preferencias para españoles en ayudas y servicios. Vox, fundado en 2013 tras una escisión del PP, irrumpió en las instituciones en 2018 y menos de una década después busca acceder al Gobierno nacional.

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