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El mapa de España se ha teñido de azul este domingo 29 de noviembre. El PP ha ganado en la mayoría de las provincias. Solo en Cáceres, Las Palmas, Navarra, Álava, Vizcaya, Melilla y toda Cataluña ha ganado el PSOE.

España ha decidido la nueva composición de las Cortes Generales. Más de 38 millones de españoles han acudido a votar en los colegios electorales, a unas elecciones generales claves para el futuro del país. A las 20:00 h han cerrado los colegios, dando lugar al inicio del escrutinio.

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Con más del 50 % escrutado, el PP gana las elecciones generales con 135 diputados y con los 50 escaños de Vox supera la mayoría absoluta (176 diputados) al sumar 185 escaños, con el 53 de los votos escrutados.Con ese porcentaje, el PSOE obtiene 118 escaños, ERC logra 11, Frente Amplio 10; EH Bildu, 7; Junts, 5 y Adelante Andalucía 4. PNV tendría 3 escaños, Compromís 3, BNG 2, Coalición Canaria 2 y Podemos se queda sin representación en el Congreso.

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