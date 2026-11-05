Qué se come y por cuánto en los restaurantes españoles de la lista de los 50 mejores del mundo: de DiverXO a Asador Etxebarri

Los chefs españoles posan en la alfombra roja previa a la gala de los 50 mejores restaurantes del mundo este miércoles, en el Teatro Municipal de Lima (Perú). (EFE / Paula Yue Alonso)

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España ha vuelto a ostentar el título de mejor restaurante del mundo. El Asador Etxebarri, la famosísima parrilla situada en Axpe, en pleno valle de Atxondo, ha alcanzado la primera posición en la 24.ª edición de la lista The 50 Best Restaurants, la más prestigiosa de la gastronomía internacional.

Se pone fin así a una de las grandes frustraciones de la alta cocina española, ya que el restaurante del chef vasco Bittor Arginzoniz era el que más tiempo llevaba entre los diez mejores del mundo, más de una década. El año pasado se quedó a las puertas del triunfo, en segunda posición, tras ser adelantado por el peruano Maido, vigente campeón de este prestigioso galardón internacional.

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Tras recibir el premio, Arginzoniz subió al escenario junto a su jefe de sala, Mohamed Benabdallah, quien el año pasado recibió el premio al mejor sumiller del mundo, para agradecer el reconocimiento a toda la gente que les ayudó “para seguir trabajando en el fuego, la técnica más ancestral”. “Nuestros antepasados nos dejaron todo su saber y hacer, y con su dedicación y pasión nos transmitieron un valor cultural y gastronómico incalculable”, apuntó.

Más allá del absoluto ganador en esta edición, son tres los restaurantes españoles que le siguen en este ranking, restaurantes de alta cocina con propuestas diferentes y llenas de personalidad que se reparten entre pequeños pueblos y grandes ciudades. Así se come en cada uno de ellos.

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Etxebarri (1.º)

Asador Etxebarri, reconocido como el mejor restaurante del mundo en 2026

El chef Bittor Arginzoniz abrió el establecimiento en su localidad natal en 1990, mostrando al mundo sus dotes con las brasas. Con el paso del tiempo, su destreza y propuesta de alta cocina a la parrilla se hicieron populares a nivel internacional, consiguiendo además una estrella Michelin y tres soles Repsol.

Hoy, el chef sirve un exclusivo menú degustación de 300 euros por comensal, en el que se incluye el mejor producto de la zona, pescados, mariscos y verduras de enorme calidad, y una chuleta mundialmente reconocida. Todo ello, cómo no, acariciado por el calor del fuego.

DiverXO (9.º)

El buque insignia del chef madrileño Dabiz Muñoz ha caído este año del cuarto al noveno lugar, saliendo del ‘top 5’ en el que llevaba instalado durante cuatro años seguidos. El restaurante encendió los fogones por primera vez en 2007 y, desde entonces, ha demostrado ser todo un centro de innovación culinaria, conquistando un reconocimiento tras otro en el mundo de la alta cocina. Aun hoy, el restaurante continúa en el hotel NH Collection Madrid Eurobuilding, donde seguirá hasta su definitivo cambio de ubicación a finales de 2027.

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En la actualidad, su menú degustación ‘La cocina de los cerdos voladores’, que dura entre 3 y 4 horas y fusiona influencias asiáticas y españolas, tiene un precio de 450 euros por persona. Además, los clientes podrán sumar a la oferta su nuevo menú líquido, ‘Metamorfosis’, por el mismo precio: otros 450 euros.

Enigma (29.º)

El restaurante Enigma, creado por el arquitecto Pau Limona y el estudio RCR Arquitectos, se encuentra en Barcelona, España (©Pep Sau)

El restaurante barcelonés Enigma, del chef Albert Adriá, es el siguiente en este ranking, con el puesto número 29 tras escalar cuatro números desde la pasada edición. Abierto en 2017, Enigma es el único restaurante de Albert Adrià en España. Su oferta, inspirada en los productos de temporada y en todo el conocimiento que el chef ha adquirido en sus más de 35 años de trayectoria profesional, ha conseguido el reconocimiento de la Guía Repsol y de la Michelin, con 2 estrellas en su haber.

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Ubicado en la calle Sepúlveda 38, a pocos metros de la barcelonesa Plaza España, es uno de los restaurantes de alta cocina que triunfa en la Ciudad Condal. Su menú degustación, estrella del proyecto, cambia constantemente según el paso de las temporadas, con algunas elaboraciones que se quedan todo el año debido a su atemporalidad, mientras que el resto van siendo incorporados o retirados.

Este año 2026, su menú degustación tiene un precio de 280 euros y cuenta con 27 pases, desde pequeños snacks hasta postres, pasando por ingredientes como el bogavante, las quisquillas o el pato.

Elkano (33.º)

Restaurante Elkano

El restaurante vasco Elkano, que regenta el chef Aitor Agerri, cayó de la posición 24 a la 33, manteniéndose dentro del ansiado top 50. Este establecimiento familiar, célebre por su rodaballo braseado, se encuentra en el pueblo pesquero de Getaria, el punto más al sur del golfo de Bizkaia.

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Con una estrella Michelin en su haber y el reconocimiento de la Guía Repsol con tres de sus soles, Elkano da continuidad a los valores de una mítica casa estrechamente vinculada a la mar y a los marineros, con los que trabajan a diario para comprarles sus mejores capturas. Hay dos formas de comer en Elkano: a la carta (precio de 100 a 180 euros) o el menú degustación de 4 entrantes y un pescado, postre, café y petit fours por un precio de 195 € (sin incluir bebidas), una oferta que cambia a diario según lo que el mar y la temporada deciden.

La lista completa de los 50 mejores restaurantes del mundo de 2026

Este es el listado completo de los votados como mejores restaurantes del mundo en 2026, que se dio a conocer en una gala en Lima, la capital de Perú.

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Asador Etxebarri (Atxondo, Bizkaia, España). También ganó el premio al mejor restaurante de Europa. Gaggan (Bangkok, Tailandia). Mejor restaurante de Asia. Alchemist (Copenhague, Dinamarca). Quintonil (Ciudad de México, México). Mejor restaurante de Latinoamérica. Wing (Hong Kong). The Chairman (Hong Kong). Kjolle (Lima, Perú). Kadeau (Copenhague, Dinamarca). DiverXO (Madrid, España). Plénitude (París, Francia). Atomix (Nueva York, EE. UU.). Su chef Junghyun Park ganó el premio al mejor chef. Sorn (Bangkok, Tailandia). Mérito (Lima, Perú). Sühring (Bangkok, Tailandia). Odette (Singapur). Tuju (São Paulo, Brasil). La entrada más fuerte en la lista. Mingles (Seúl, Corea del Sur). Nusara (Bangkok, Tailandia). Jan (Múnich, Alemania) Piazza Duomo (Alba, Italia). Meert the bund (Shanghái, China). Boragó (Santiago de Chile, Chile). Vyn (Skillinge, Suecia). Al Gatto Verde (Módena, Italia). Su chef Jessica Rosval ganó el premio a la mejor chef mujer. Lasai (Río de Janeiro, Brasil). Masque (Bombay, India). Reale (Castel di Sangro, Italia). Trèsind Studio (Dubái, Emiratos Árabes Unidos). Enigma (Barcelona, España). Steirereck (Viena, Austria). Celele (Cartagena de Indias, Colombia). Potong (Bangkok, Tailandia). Elkano (Getaria, España). Le Coquillage (Saint-Méloir-des-Ondes, Francia). Le Colombe (Ciudad del Cabo, Sudáfrica). Mejor restaurante de África. Ru Yuan (Hangzhou, China). Nuema (Quito, Ecuador). Atelier Moessmer Norbert Niederkofler (Brunico, Italia). Schloss Schauenstein (Fürstenau, Suiza). Jordner (Copenhague, Dinamarca). Onijum (Seúl, Corea del Sur). Bozar (Bruselas, Bélgica). Le Calandre (Rubano, Italia). Don Julio (Buenos Aires, Argentina). Mayta (Lima, Perú). El Chato (Bogotá, Colombia). Le Luis XV - Alain Ducasse (Montecarlo, Mónaco). Ikoyi (Londres, Reino Unido). Naar (Kasauli, India). Saint Peter (Sídney, Australia). Mejor restaurante de Oceanía.