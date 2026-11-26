Foto: REUTERS/Susana Vera

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El debate a cuatro celebrado hoy entre los principales candidatos a la presidencia del Gobierno siguió el mismo esquema del cara a cara que protagonizaron Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado jueves. En esta ocasión, la candidata por el Frente Amplio, Ada Colau, ha hecho bloque con Sánchez y han atacado a Feijóo por pactar con Santiago Abascal, que ha evitado condenar la violencia machista. El líder del PP se ha comprometido, por su parte, a traer de vuelta “la decencia” y ha acusado de “chantaje” la campaña del PSOE por querer meter “miedo” por la llegada del PP al Gobierno.

La campaña electoral entra ahora sí en su recta final con este último debate de dos horas en el que se Feijóo ha retado a Sánchez a dejar su acta de diputado y su aforamiento si no gana las elecciones y se ha comprometido a hacerlo él si pierde en estos comicios del 29 de noviembre.

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Estos son los ocho mejores momentos de un debate en el que los candidatos han discutido sobre la corrupción, la vivienda, la inmigración y la violencia machista.

El exabrupto de Feijóo a Colau: “Calladita”

Uno de los momentos por lo que será recordado este debate es por el momento en el que Feijóo acusó a Ada Colau de haberse quedado “calladita” mientras Pedro Sánchez “huía de Paiporta” durante la visita del presidente del Gobierno a la zona devastada por la DANA de 2024. Colau estaba reprochando al líder del PP que mantuviera “con un cargo público y aforado” al expresidente valenciano Carlos Mazón, responsable de la gestión de una catástrofe que dejó más de 230 víctimas mortales.

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“Buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta, y usted calladita”, le espetó Feijóo a la candidata de Frente Amplio. Sánchez intervino de inmediato para reprocharle el uso del término y pedirle “un poco de respeto”. “¿Pero qué machismo es ese?”, insistió el presidente del Gobierno. Feijóo le respondió sin ceder: “Por favor, señor Sánchez, no manipule”.

El comentario ha causado revuelo y al salir del debate Feijóo ha sido preguntado directamente: el candidato ha pedido disculpas, pero al mismo tiempo que ha querido zanjar el “teatrillo”.

“Mire, si he molestado a alguien, por supuesto, lo retiro. Pero ya está bien de hacer teatrillo. Creo honradamente que hemos hecho un debate leal”, ha comentado a los periodistas al abandonar la Academia de Televisión.

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A su salida, Colau también se ha pronunciado y ha querido dejar claro que ni ella ni el resto de mujeres se van a “callar” frente a los “asesinatos” ni se van a “conformar”. “No nos vamos a quedar calladitas”, ha insistido, en alusión al comentario de Feijóo.

Sin embargo, preguntada sobre cómo había interpretado esas palabras del líder del PP, Colau ha evitado ir más allá de lo dicho. “Yo creo que ya está”, ha zanjado.

Abascal evita condenar la violencia machista

Santiago Abascal fue el cuarto y último candidato en intervenir en la apertura del debate e ignoró la invitación de Colau de comenzar con una condena a los últimos feminicidios. Mientras los candidatos del PSOE y el PP, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, sí abrieron sus palabras con una condena a la violencia machista, el líder de Vox optó por no hacer ninguna mención al respecto.

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Abascal arrancó su intervención asegurando que no se arrepiente de las muchas maneras con que ha calificado “a quien todavía hoy ocupa la Presidencia del Gobierno”, y avisó de que, tras el debate, se diría que Vox representa una involución. “El verdadero retroceso ha sido lo que ha pasado durante estos ocho años”, replicó de antemano.

En la siguiente ronda, Colau volvió a exigir a Abascal que condenara la violencia machista tras la negativa del líder de Vox a hacerlo en su primera intervención. Colau agradeció a Alberto Feijóo que sí condene la violencia machista, aunque cuestionó que el líder del PP barajara una alianza con Vox. “No sé cómo se puede plantear gobernar con un partido que no condenó la violencia machista y que, por tanto, nos pone en peligro a las mujeres”, le reprochó.

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La “motosierra” de Milei se cuela en el debate

El presidente del Gobierno ha planteado las elecciones como una decisión entre mantener la actual política económica o dar paso a un cambio de rumbo. “Si queremos una economía que continúe avanzando, como está haciendo la economía española, o queremos una economía que involucione de la mano de las tijeras y de la motosierra”, ha afirmado Sánchez

El candidato socialista ha relacionado las propuestas de Vox con las políticas del presidente argentino, Javier Milei, y ha reprochado a Feijóo y Abascal sus posiciones sobre el gasto público el mismo día que su portavoz de Economía, Energía y Desregulación, José María Figaredo, ha explicado que la formación contempla revisar una bolsa de aproximadamente 224.000 millones de euros y eliminar la mitad de esos recursos. El resultado sería un recorte de 112.000 millones de euros, una cantidad que equivale a más de todo el presupuesto anual destinado a la sanidad pública.

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El salario mínimo

Feijóo: “Claro que estoy a favor de la subida del salario mínimo”. Colau contesta: “¿Ah, sí? Pero si siempre se ha posicionado en contra. Si ha cambiado de opinión, lo celebro, le hemos convencido entonces”

Feijóo ha dudado: seguir mintiendo sobre la oposición del PP a subir el SMI o quedarse en silencio. Escuchad el silencio. @AdaColau al #DebateA4RTVE https://t.co/aWBuZVSSjb — Comuns (@SomComuns) November 26, 2026

“La pizza del ‘Luna Rossa’ ha aumentado un 45%”

Feijóo ha recriminado a Sánchez la inflación utilizando como ejemplo la subida del precio de la pizzería favorita del político socialista, Luna Rosa, que según ha dicho ha sido de un 45% desde que gobierna.

Feijóo ha arremetido contra el jefe del Ejecutivo por el incremento de los precios y le ha recomendado que coja “la factura de la luz, el ticket del súper o el de la gasolinera” y “comprobará” que la compra, la luz o el diésel han subido.

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Ha sido entonces cuando Feijóo ha mencionado este restaurante, y ha escogido este ejemplo porque Sánchez, en 2010, cuando era un diputado raso, compartió en su cuenta de la red social ‘X’ (por entonces Twitter) que estaba “con sus colegas en el restaurante Luna Rosa, comiendo una pizza cojonuda”.

“Usted conoce la Pizzería Luna Rosa, ¿verdad, señor Sánchez? Dice usted que la pizza del Luna Rosa, perdóneme, es cojonuda. ¿Sabe usted cuánto ha subido esa pizza desde que usted gobierna? Exactamente un 45%”, le ha dicho al jefe del Ejecutivo.

En este intercambio, Feijóo también ha dicho a Sánchez que cuando los españoles “abren la nevera” no le ven a él ni a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, “sino que no pueden llegar a fin de mes”.

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Abascal llama “buitre” a Sánchez

“El gran buitre es el presidente de Gobierno”, le ha reprochado Abascal a Sánchez durante el bloque de vivienda del debate a cuatro y la alusión provocó la protesta inmediata de Ada Colau y una réplica irónica del presidente del Gobierno, que pidió a Abascal que reservara los insultos para un “reality”.

El cruce arrancó cuando Colau preguntó al líder de Vox si, al referirse a los extranjeros, hablaba de los “fondos buitre” internacionales que están encareciendo los alquileres y desahuciando a miles de personas, y si tenía intención de expropiarles pisos. Abascal respondió que “el gran buitre que hay en España está justo a su izquierda”, en alusión a Sánchez, a quien acusó de impulsar la “inmigración masiva” que ha disparado los precios de la vivienda.

Colau protestó de inmediato: “Al presidente del Gobierno lo acaba de insultar, me parecería lamentable su estilo político, se desacredita usted solo”. Abascal le devolvió el turno con un “¿Se queda satisfecha?” y acusó al socialista de necesitar que la candidata de Frente Amplio le hiciera “el juego sucio”.

Tras un inciso de la moderadora, la periodista María Casado, Sánchez agradeció a Colau que reivindicara “la buena política” y le espetó a Abascal que sus “ataques personales” los llevara a un “reality”, porque aquello era un debate político. La respuesta del líder de Vox fue tajante: “Hágase el ofendido, si quiere”.

El nivel de inglés de Feijóo

Pedro Sánchez intentó ridiculizar el nivel de inglés de Feijóo, pero el líder del PP no entró al trapo y le devolvió el golpe recordándole que presumía de economía sin haber presentado unos Presupuestos Generales del Estado en casi cuatro años de legislatura.

El cruce se produjo cuando Sánchez cuestionó de dónde sacaría Feijóo el dinero para financiar sus medidas económicas, en un contexto en que las comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, han bajado los impuestos a las grandes fortunas. “Las matemáticas del señor Feijóo son como su nivel de inglés”, espetó el presidente del Gobierno, retomando así un argumento recurrente en sus mítines electorales.

Feijóo optó por no responder en los mismos términos y se limitó a señalar la contradicción de un presidente que presume de gestión económica sin haber logrado sacar adelante ni un solo proyecto de presupuestos durante la legislatura.

Begoña “tiene toda mi solidaridad”

En otra intervención, Feijóo ha criticado que el PSOE lleve toda la campaña amenazando con que viene el PP. “Pues sí, tengan ustedes cuidado”, ha dicho, para añadir que no va a admitir “la delincuencia en el Gobierno ni en la administración pública”.

“Yo, desde luego, voy a ir contra los corruptos. Y se le ha acabado el chollo. A los corruptos y a los delincuentes que utilizan el dinero público se le ha acabado el chollo”, ha enfatizado el jefe de la oposición.

Por su parte, Colau ha cargado duramente contra el candidato del PP por venir a dar “lecciones” cuando ese partido ha sido “condenado por corrupción” y “pagó su sede con dinero negro”. “Un partido que durante años ha estado repartiendo sobres”, ha enfatizado.

Además, ha señalado que la corrupción cero existe y ha puesto su ejemplo, dejando claro que no todos son “iguales”. “En mi partido tenemos corrupción cero”, ha resaltado, para añadir que a ella la han puesto 20 querellas “falsas” de “distintos lobbies económicos” y “fondos buitre” y “todo ha sido archivado” porque no le “han encontrado nada”.

Ha sido el momento en el que la candidata de Frente Amplio ha expresado su solidaridad con Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, y ha preguntado a Feijóo si cree que Carlos Mazón, expresidente de la Generalitat, debería “seguir ahí” en las Cortes Valencianas, donde ocupa un escaño de diputado.