27/11/2026 El presidente de Vox y candidato a las elecciones del 29N, Santiago Abascal, interviene durante el acto de cierre de campaña de Vox, a 27 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El líder de Vox, Santiago Abascal, ha tachado de "buitre" al socialista Pedro Sánchez, una alusión que ha sido recriminada por la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, mientras que el presidente del Gobierno ha pedido reservar los insultos para los "reality". "Tiene que traer a esta señora para que le haga el juego sucio", ha replicado Abascal. POLITICA Jorge Gil - Europa Press

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La campaña electoral de Vox para las elecciones del 29 de noviembre se ha caracterizado por volcar todo el protagonismo sobre el líder de la formación, Santiago Abascal, que ha recorrido 35 provincias españolas trasladando las bases de su proyecto para España y en el que ha exhibido un pacto de no agresión con el PP.

Abascal comenzó con la precampaña electoral inmediatamente después del adelanto. El primer acto celebrado fue el domingo 11 de octubre en Estepona (Málaga), ubicación elegida por estar "de camino" a Ceuta, donde el líder de Vox pasó el Día de la Hispanidad.

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Escogió la ciudad autónoma en vez de acudir al desfile militar presidido por los Reyes que acoge Madrid para reivindicarla, tras la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos a finales de julio. La "recuperación" y defensa de Ceuta, primer punto del programa electoral de Vox, ha sido una constante en la campaña, y Abascal la ha mencionado en todos los mítines.

Desde entonces, Abascal ha recalado en 35 de las 52 provincias españolas, una agenda vasta con dobletes en la mayoría de las jornadas, hasta llegar a los 42 actos, y en el marco de una campaña en la que todo el protagonismo ha recaído sobre él.

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Aunque otros dirigentes y rostros conocidos de Vox han celebrado actos por todo el territorio nacional --un total de 9.690, según datos de Vox--, la estrategia de la formación en todos los procesos electorales, incluidos autonómicos y locales, es que el líder de la formación sea la cara reconocible para el electorado y ejerza de tractor para lograr el voto.

Así, Vox no reparte el peso entre sus dirigentes, como sí hacen otros partidos, porque se definen como un partido "centralizado" y, en consecuencia, evita que perfiles autonómicos destaquen. El objetivo era sumar escaños e implantarse en todas las provincias.

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DISCURSO MODERADO RESPECTO AL PP

Durante la campaña, Abascal y el resto de dirigentes de Vox han moderado mucho su discurso respecto al PP. Desde el fracaso del bloque de la derecha en los comicios del año 2023 y la ruptura de los gobiernos autonómicos de Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Extremadura y Castilla y León, por las discrepancias con los 'populares' respecto a la acogida de menores migrantes no acompañados en 2024, los de Abascal elevaron el tono contra los de Alberto Núñez Feijóo.

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Sin embargo, los resultados del ciclo electoral autonómico de 2026 --comicios en Castilla y León y adelanto en Extremadura, Aragón y Andalucía-- condenaron a las dos partes a volverse a entender. Con los pactos en esas cuatro regiones recién sellados, los comicios generales del 29N han significado la culminación del cambio de tono de Vox respecto a los 'populares'.

La campaña ha hecho evidente que los socios han mantenido un pacto de no agresión para favorecer sus expectativas de cara a las elecciones, mientras todos los pronósticos han vaticinado una mayoría holgada de PP y Vox.

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Las únicas fricciones entre los socios han derivado de la confianza de los de Feijóo en que las elecciones estaban "ganadas" y en los llamamientos del PP al voto útil en la recta final de la campaña.

Enfrente, un Abascal que se ha afanado en llamar a la cautela y en pedir "no vender la piel del oso antes de cazarlo", uno de los "errores" que Vox atribuye a los 'populares' en 2023, y censura a los comentarios sobre la utilidad del voto, que han enrarecido algo la buena sintonía que mantenían desde el anuncio del adelanto electoral.

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En cualquier caso, Abascal ha destacado que no ha sido Feijóo el que ha llamado al voto útil, sino otros dirigentes, algo que "agradece". Vox se ha decantado por llamar a la movilización y que el voto al bloque de la derecha sume. De hecho, en los últimos días, incidió en que cualquier voto que no sea para Sánchez es "útil".

TRES IDEAS FUERZA EN LA CAMPAÑA

El lema de campaña elegido por Vox, 'Es sentido común', pretende concentrar la idea que Abascal ha querido transmitir en cada acto y mitin desde la precampaña y con el que buscaba atraer a votantes 'populares', descontentos con el PSOE e indecisos: un voto a Vox no es extremista, sino un apoyo a un proyecto con el que pueda identificarse gran parte del electorado, el que cree de "sentido común" que, por ejemplo, "los españoles vayan primero en su propio país".

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Toda la campaña ha descansado sobre los pilares de prioridad nacional, desregulación o reducción de la burocracia y "remigración" de los inmigrantes ilegales y de los legales que delincan o vivan de las ayudas sociales y no contribuyan. En esta línea, Abascal ha atribuido a la inmigración ilegal las problemáticas que aquejan a los españoles, como el acceso a la vivienda.

Asimismo, se ha centrado en arremeter contra Pedro Sánchez, su Gobierno y ha puesto el foco en los presuntos casos de corrupción que afectan a su entorno político y personal. Otro de los 'leitmotivs' de la campaña ha sido la sospecha sobre un supuesto fraude electoral pergeñado por el jefe del Ejecutivo.

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Además, Vox ha moderado su discurso en general, y no ha abordado asuntos que en otras citas sí ha destacado, sobre todo relacionados con derechos sociales, como la derogación del aborto y la eutanasia o con el colectivo LGTBIQ+. Estos temas ni siquiera aparecen ya en el programa electoral de Vox.

También se ha apreciado el cambio de discurso en Abascal en relación a Cataluña. El líder de Vox protagonizó un mitin en Girona rodeado de senyeras y banderas españolas, que cerró al grito de '¡Visca Cataluña!' seguido de un '¡Viva España!". Además, en Vox ya hablan de identidad catalana, aunque matizan que forma parte de la identidad española.

Son gestos llamativos, habida cuenta de que en la campaña de 2023 Abascal aseguró que las tensiones volverían a la autonomía si gobernaban PP y Vox, y orientado a captar los votos de Aliança Catalana.

LAS PENSIONES Y LA AUSENCIA EN EL PODCAST DE JORDI WILD

Vox agitó la precampaña con unas declaraciones de su portavoz económico, José María Figaredo, sobre las pensiones. Señaló que el sistema está "quebrado" y habló de un "modelo mixto" entre el "reparto" y la "capitalización".

La polémica escaló y monopolizó espacios en medios y debates, lo que ha obligado a Abascal a garantizar el pago de las pensiones en cada acto y mitin que ha protagonizado.

Otro de los temas que dio de hablar en el marco de la campaña fue la cancelación por parte de Abascal de la entrevista que iba a conceder al 'youtuber' Jordi Wild. Suspendió su participación justo después de una alabada entrevista en 'La Revuelta' de TVE, con David Broncano, alegando precisamente el malestar que le produjeron los cortes en aquella conversación. El creador de contenido explicó que se habría comprometido a publicar la charla completa, sin cortes, pero que Abascal y su equipo declinaron asistir en cualquier caso.

La decisión le acarreó miles de críticas en redes sociales, electores que aseguraron que finalmente no le votarían por su "cobardía" y cierta desaceleración en las encuestas. Abascal defendió su postura, la encuadró como una "decisión estratégica" y señaló que asumía las consecuencias. Mientras, dirigentes de Vox consultados la tildaron de "error".