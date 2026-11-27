La psicóloga Lara Ferreiro conversa frente a un micrófono durante la grabación del pódcast El ADN del Éxito con Jorge Cáceres. (El ADN del Éxito Pódcast)

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“La autoestima es la base absolutamente de todo”, asegura Lara Ferreiro. La psicóloga, autora de Adicta a un gilipollas y ¡Ni un capullo más!, es especialista en relaciones de pareja y bienestar emocional y ha acudido recientemente al pódcast El ADN del Éxito, conducido por Jorge Cáceres, para hablar de relaciones tóxicas y cómo salir de ellas.

Para la experta, lo principal es trabajar una buena relación con uno mismo antes de adentrarse en un romance. “Cuando te quieres de verdad, no dejas que nadie te trate mal, estableces relaciones sanas con las personas que te rodean o, de no ser así, cortas, te alejas o comunicas tus necesidades”, expresa en una de sus novelas.

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Durante su entrevista con Cáceres, Ferreiro se reafirma en su discurso. “Cada uno de nosotros somos una casa”, expone la psicóloga. “En esa casa hay muchas plantas, pero la base de absolutamente todo es la autoestima, entendida el valor y lo que te quieres a ti misma. Si tú la base de la casa no la tienes muy bien cimentada, esa casa se va a destruir”, defiende.

Los cuatro ingredientes de la autoestima

Para la psicóloga, la autoestima se compone de cuatro ingredientes. El primero de todos es la autoeficacia, que ella define como “sentir que tú avanzas”. “Si una y otra vez sigues con el mismo tipo de relaciones, en el mismo tipo de trabajo explotador, etcétera, no tienes sentido de autoeficacia”, ejemplifica.

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A este ingrediente se le une el autocuidado, que necesita pilares tan básicos como un buen descanso, una alimentación saludable o practicar deporte. “La parte biológica es fundamental para la autoestima”, asegura Ferreiro. Según la psicóloga, si no se cuida el cuerpo, la autoestima termina por sufrir.

La psicóloga Lara Ferreiro conversa con Jorge Cáceres frente a una mesa de grabación durante el pódcast El ADN del Éxito. (El ADN del Éxito Pódcast)

“Luego está la parte del autorrespeto”, cita como tercer ingrediente. “Es que no vas a permitir nada tóxico y tú tampoco lo vas a ser. Quiero decir, autorrespeto es hasta dónde voy a llegar”, describe. La psicóloga recalca que los límites marcados deben respetarse.

El cuarto y último ingrediente es la autoimagen o la imagen física. “Estamos en una sociedad completamente obsesionada, pero es una obsesión social, con la belleza exterior”, afirma Ferreiro, quien asegura que “en España nunca había habido tantas cirugías estéticas, tantas inyecciones”.

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“En vez de ir a un cirujano, tendrían que ir a un buen psicólogo”

Los médicos advierten de los riesgos del intrusismo en la cirugía estética, ya que en el último año ha habido un aumento de denuncias por negligencias médicas

Esta tendencia, dice, bebe de una “industria que te dice que no eres suficiente” y afecta sobre todo a las mujeres. “Yo veo como muchísimas mujeres, pero muchísimas, que esta cuarta parte del pilar de la autoestima, que es la autoimagen, el cómo te ves, están machacadísimas”, lamenta.

En su opinión, muchas de las personas que atiende, tanto hombres como mujeres, “en lugar de ir a un cirujano, tendrían que ir a un buen psicólogo”. “El problema es que si empiezas por una cosa, es como una anorexia; luego querrás [hacerte] otra cosa”, considera Ferreiro.

La psicóloga concluye que “entender que la autoestima es la clave de absolutamente todo, es fundamental”. Una vez logrado, “ya puedes empezar a funcionar en el amor con una buena autoestima y definiendo muy bien los límites”, sentencia.

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