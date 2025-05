Las dos palabras con las que la psicóloga Lara Ferreiro define a la reina Letizia como madre

La reina Letizia, junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía en una imagen difundida por el 20º aniversario de bodas de los reyes. (Casa Real)

La reina Letizia hace alarde a menudo de su espontaneidad y cercanía, demostrando que su papel institucional no está reñido con mostrar públicamente su faceta más personal. En ese sentido, destaca la forma en que la esposa de Felipe VI saca a relucir su rol como madre en aquellas apariciones en las que está acompañada de sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Basándose en esos gestos públicos de Letizia con sus dos hijas, la psicóloga Lara Ferreiro ha analizado su estilo de crianza, ofreciendo una visión que ha generado debate. Ferreiro asegura que la reina combina cariño y atención con una exigencia notable hacia ellas, llegando incluso a describirla con dos reveladoras palabras: “madre helicóptero”, un término empleado en psicología para definir a aquellas madres y padres que se enfocan excesivamente en sus hijos.

En declaraciones recogidas por la revista Semana, la psicóloga destaca la dedicación de la reina hacia sus hijas, aunque matiza que su perfeccionismo podría tener un impacto en ellas. “Letizia es una madre cariñosa y pendiente de sus hijas, aunque también muy exigente. Este nivel de perfección que impone puede generar en sus hijas una autoexigencia ansiosa o incluso una desconexión emocional para evitar la decepción”, explica Ferreiro.

Otro de los aspectos que la experta aborda en su análisis es la atención especial que la monarca brinda a la infanta Sofía. Para Ferreiro, la reina se ha esforzado por equilibrar la relación entre sus hijas, asegurándose de que Sofía no quede opacada por el rol institucional de Leonor como heredera al trono. “Letizia está muy pendiente de ella, no le quita el ojo de encima. Ha procurado que Sofía no se sienta como la ‘segunda’ y ha fomentado la unión entre ambas, buscando evitar cualquier tipo de competencia entre las hermanas”, señala.

Este enfoque se refleja en las apariciones públicas de la familia real, donde la reina ha mostrado una postura protectora hacia ambas jóvenes. Según la psicóloga, esta dinámica pretende mantener una relación armoniosa entre las hermanas a pesar de las responsabilidades diferenciadas que implica su pertenencia a la monarquía.

El síndrome del nido vacío

El análisis llega en un momento especial para la familia real. Recientemente, la infanta Sofía cumplió 18 años, convirtiéndose en mayor de edad, mientras que la princesa Leonor, tras finalizar su formación académica, ha comenzado a asumir mayores responsabilidades dentro de la institución. Ferreiro destaca que este cambio marca una nueva etapa en la vida familiar de los reyes y podría traer consigo desafíos adicionales, como el síndrome del nido vacío, fenómeno común entre los padres que ven a sus hijos partir del hogar.

“Cuando los hijos se independizan, los padres pueden experimentar una mezcla de emociones, desde una sensación inicial de libertad hasta crisis de pareja o la necesidad de reajustar dinámicas familiares”, explica Ferreiro. Según la psicóloga, este periodo de transición requiere una adaptación emocional y comunicativa en la pareja para fortalecer su vínculo.

A pesar de estos desafíos, los reyes Felipe VI y Letizia han demostrado en sus apariciones públicas una relación estable, marcada por gestos de complicidad y apoyo mutuo. Esto refuerza la imagen de un matrimonio sólido frente a los cambios que enfrentan como familia mientras