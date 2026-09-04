Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

Una pareja cultiva hortalizas en bancales elevados junto a una vivienda de campo en medio de un bosque. (Imagen Ilustrativa Infobae/IA)

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Una casa de campo situada a los pies del Monsacro, en el municipio de Morcín, en Asturias, ofrece alojamiento gratuito, almuerzo diario y tiempo libre a cambio de 15 horas semanales de colaboración en tareas rurales. La convocatoria, publicada en la plataforma de voluntariados Worldpackers, es perfecta para quien esté harto de trabajar en la oficina frente al ordenador y esté interesado en el cuidado de animales, la jardinería y la vida al aire libre.

La propiedad está inmersa en un entorno natural con vistas a la sierra del Aramo y al Angliru, uno de los puertos de montaña más reconocidos de la región. El anfitrión, verificado por Worldpackers y con una valoración de cinco estrellas basada en tres reseñas, es profesor y habla español, catalán, inglés y francés, por lo que no exige un nivel avanzado de idiomas para participar.

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Entre las actividades previstas figuran la construcción de un gallinero y de bancales para cultivo, la reparación de una valla perimetral, el desbrozado y corte de pasto, la eliminación de hierbas del huerto y el cuidado de mascotas y otros animales. La propuesta también contempla tareas de siembra y cosecha vinculadas al mantenimiento del terreno.

Tres horas diarias de trabajo y dos días libres por semana

Los voluntarios deberán cumplir 15 horas semanales de colaboración, lo que equivale a tres horas diarias durante cinco jornadas. El esquema deja margen para que los participantes recorran la región, hagan turismo o descansen, y se suman dos días de descanso completo por semana para organizar escapadas por la zona.

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En la publicación original, la propietaria detalló que la duración inicial del intercambio es de quince días, aunque dejó abierta la posibilidad de extenderlo. “En principio ofrecemos quince días, pero nos estamos planteando que, si la experiencia es positiva por ambas partes, podemos extenderla para un largo plazo”, señaló en la oferta.

Una mujer atiende a varios perros de distintas razas en el jardín de una vivienda ubicada en una zona rural. (Imagen Ilustrativa Infobae/IA)

Entre los beneficios que reciben los seleccionados se encuentra una habitación privada durante toda la estancia, un aspecto que la convocatoria señala como poco habitual en este tipo de intercambios. También se garantiza el almuerzo diario y el acceso libre a una cocina equipada para el resto de las comidas.

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La propuesta suma conexión a internet y un espacio acondicionado para quienes necesiten trabajar de manera remota. Como complemento, el anfitrión ofrece excursiones y caminatas guiadas por los alrededores, además de clases de idiomas sin costo adicional.

Los requisitos incluyen una estadía mínima de dos semanas

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 60 años y admite postulaciones individuales, de parejas o de dúos de amigos. Entre las condiciones se exige contar con conocimientos básicos de español o inglés, comprometerse a una permanencia mínima de dos semanas y mostrar interés por las actividades rurales, la jardinería o el cuidado de animales.

El intercambio no cubre todos los gastos del viaje. Los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y, cuando corresponda, los trámites de visa quedan a cargo de cada participante.

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Los interesados deben crear una cuenta en Worldpackers y completar el perfil personal con información sobre experiencia, intereses y habilidades. Luego deben localizar la oferta ubicada en Asturias, revisar en detalle las condiciones del programa y enviar una solicitud al anfitrión en la que expliquen sus motivaciones y las fechas en las que están disponibles.

Una vez enviada la postulación, queda pendiente la evaluación por parte del anfitrión, lo cual no garantiza la selección automática. La convocatoria tiene disponibilidad publicada para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero.