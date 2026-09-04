España

Buscan voluntarios en un pueblo de Asturias para cuidar de animales y hacer tareas de jardinería con solo 15 horas semanales de trabajo

Entre las actividades previstas figuran la construcción de un gallinero y de bancales para cultivo o la reparación de una valla

Un hombre y una mujer arrodillados siembran plantas en un bancal de tierra, junto a una cesta con hortalizas y una regadera metálica.
Una pareja cultiva hortalizas en bancales elevados junto a una vivienda de campo en medio de un bosque. (Imagen Ilustrativa Infobae/IA)
Guardar

Una casa de campo situada a los pies del Monsacro, en el municipio de Morcín, en Asturias, ofrece alojamiento gratuito, almuerzo diario y tiempo libre a cambio de 15 horas semanales de colaboración en tareas rurales. La convocatoria, publicada en la plataforma de voluntariados Worldpackers, es perfecta para quien esté harto de trabajar en la oficina frente al ordenador y esté interesado en el cuidado de animales, la jardinería y la vida al aire libre.

La propiedad está inmersa en un entorno natural con vistas a la sierra del Aramo y al Angliru, uno de los puertos de montaña más reconocidos de la región. El anfitrión, verificado por Worldpackers y con una valoración de cinco estrellas basada en tres reseñas, es profesor y habla español, catalán, inglés y francés, por lo que no exige un nivel avanzado de idiomas para participar.

PUBLICIDAD

Entre las actividades previstas figuran la construcción de un gallinero y de bancales para cultivo, la reparación de una valla perimetral, el desbrozado y corte de pasto, la eliminación de hierbas del huerto y el cuidado de mascotas y otros animales. La propuesta también contempla tareas de siembra y cosecha vinculadas al mantenimiento del terreno.

Tres horas diarias de trabajo y dos días libres por semana

Los voluntarios deberán cumplir 15 horas semanales de colaboración, lo que equivale a tres horas diarias durante cinco jornadas. El esquema deja margen para que los participantes recorran la región, hagan turismo o descansen, y se suman dos días de descanso completo por semana para organizar escapadas por la zona.

PUBLICIDAD

En la publicación original, la propietaria detalló que la duración inicial del intercambio es de quince días, aunque dejó abierta la posibilidad de extenderlo. “En principio ofrecemos quince días, pero nos estamos planteando que, si la experiencia es positiva por ambas partes, podemos extenderla para un largo plazo”, señaló en la oferta.

Una mujer sentada en el césped rodeada por seis perros frente a un camino de piedra y una casa de campo.
Una mujer atiende a varios perros de distintas razas en el jardín de una vivienda ubicada en una zona rural. (Imagen Ilustrativa Infobae/IA)

Entre los beneficios que reciben los seleccionados se encuentra una habitación privada durante toda la estancia, un aspecto que la convocatoria señala como poco habitual en este tipo de intercambios. También se garantiza el almuerzo diario y el acceso libre a una cocina equipada para el resto de las comidas.

La propuesta suma conexión a internet y un espacio acondicionado para quienes necesiten trabajar de manera remota. Como complemento, el anfitrión ofrece excursiones y caminatas guiadas por los alrededores, además de clases de idiomas sin costo adicional.

Los requisitos incluyen una estadía mínima de dos semanas

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 60 años y admite postulaciones individuales, de parejas o de dúos de amigos. Entre las condiciones se exige contar con conocimientos básicos de español o inglés, comprometerse a una permanencia mínima de dos semanas y mostrar interés por las actividades rurales, la jardinería o el cuidado de animales.

El intercambio no cubre todos los gastos del viaje. Los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y, cuando corresponda, los trámites de visa quedan a cargo de cada participante.

Los interesados deben crear una cuenta en Worldpackers y completar el perfil personal con información sobre experiencia, intereses y habilidades. Luego deben localizar la oferta ubicada en Asturias, revisar en detalle las condiciones del programa y enviar una solicitud al anfitrión en la que expliquen sus motivaciones y las fechas en las que están disponibles.

Una vez enviada la postulación, queda pendiente la evaluación por parte del anfitrión, lo cual no garantiza la selección automática. La convocatoria tiene disponibilidad publicada para los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero.

Temas Relacionados

PueblosPueblos de EspañaViajesViajes y TurismoEmpleoAsturiasEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los reyes Felipe VI y Letizia viajarán a Noruega con la reina Sofía para acudir al funeral de Harald V

Por el momento se desconoce si Juan Carlos I acudirá también al último adiós del monarca el 9 de septiembre en Oslo

Los reyes Felipe VI y Letizia viajarán a Noruega con la reina Sofía para acudir al funeral de Harald V

La obra centenaria que protege de las riadas a esta ciudad de Cataluña: el desvío que cambió para siempre el recorrido del agua

Una infraestructura de 1.150 metros que nació para alejar las riadas del centro y que más de un siglo después continúa de guardia bajo tierra

La obra centenaria que protege de las riadas a esta ciudad de Cataluña: el desvío que cambió para siempre el recorrido del agua

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Como cada viernes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”

El seleccionador de La Roja y el presidente de la RFEF, Louzán, se encuentran en la comunidad autónoma para mostrar su apoyo

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”

Arturo Pérez-Reverte opina sobre ‘El problema final’, la serie de Netflix protagonizada por José Coronado que adapta una de sus novelas: “Me ha gustado mucho”

El ganador de dos Goya protagoniza la adaptación de la obra inspirada en Sherlock Holmes que el académico publicó en 2023 y que llegará a la plataforma el próximo 25 de septiembre

Arturo Pérez-Reverte opina sobre ‘El problema final’, la serie de Netflix protagonizada por José Coronado que adapta una de sus novelas: “Me ha gustado mucho”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las redes: “¿Qué pasaría si un supuesto cazatalentos le pide a un menor fotos a cambio de dinero?”

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos de las redes: “¿Qué pasaría si un supuesto cazatalentos le pide a un menor fotos a cambio de dinero?”

Aldama pide vender por su cuenta sus 13 coches incautados entre Ferrari y Land Rover: Hacienda los valora en 635.700 euros y él cree que puede sacarles más dinero

La Audiencia Nacional defiende a la jueza de la crisis de Ceuta frente a Marlaska: “Está actuando en defensa del interés general de España”

Qué ver en un día en las Islas Cíes: guía práctica para aprovechar al máximo la visita

Antonio Balas asciende tras la firma de Margarita Robles y continuará en la UCO a través de una comisión de servicio

ECONOMÍA

Cuánta pensión cobrarán Santi Aldama y Hugo González por jugar en la NBA: la jubilación que convierte el baloncesto en un retiro de oro

Cuánta pensión cobrarán Santi Aldama y Hugo González por jugar en la NBA: la jubilación que convierte el baloncesto en un retiro de oro

Montse Escobar, psicóloga: “El problema de las batallas del aura está en que el joven crea que su valor depende de la puntuación de los demás”

Adiós al periodo de prueba de más de seis meses, salvo excepciones: el Gobierno endurece las condiciones para las empresas

El Gobierno aprueba el modelo de financiación autonómica con dos comunidades del PSOE en contra: rechazo de Castilla-La Mancha y Asturias y apoyo de Cataluña y Canarias

El primer rascacielos de Europa cambia de manos: Telefónica vende su histórica sede en Gran Vía por 200 millones

DEPORTES

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”

La prensa marroquí estalla contra Luis de la Fuente por su visita a Ceuta: “El fútbol español se politiza al más alto nivel”

Marcos Llorente, talismán de La Roja: 27 partidos, dos títulos y ninguna derrota

La Champions League femenina se ceba con el Real Madrid y deja un camino de rosas para el FC Barcelona

Marcos Llorente se retira de la selección española tras 27 partidos y cero goles: así ha sido su trayectoria con La Roja

Pablo Laíño, el vicepresidente “friki” del Ourense CF con solo 21 años: “Se ha convertido como en un hijo para mí”