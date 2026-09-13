Casa 47 habrá puesto en 10 años 100.000 pisos en alquiler, según la ministra de Vivienda

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Madrid, 13 sep (EFE).- El Gobierno prevé que el nuevo portal de Casa 47, la plataforma de la empresa pública de vivienda, tenga una oferta de 100.000 pisos en alquiler en el plazo de 10 años, según la ministra de ese departamento, Isabel Rodríguez.

La titular de Vivienda responde así, en una entrevista con elDiario.es, a las escasos pisos publicados en la primera tanda (638 unidades) en el portal, lo que ha justificado por la lentitud del proceso de absorción de la Sareb y de otros órganos.

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El objetivo del Gobierno es que la oferta de este portal aumente de forma intensa todos los trimestres, tal y como insistió Rodríguez en el acto de presentación de Casa 47 el pasado lunes.

Preguntada por las viviendas que, edificadas sobre suelo calificado como residencial, se les permita el uso de vivienda turística, de temporada o realquiler por habitaciones, la ministra se muestra partidaria de modificar la ley de suelo "con una ley estatal".

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"Me hubiera gustado ir mucho más lejos que el decreto que está en el Congreso", apostilla sobre esta cuestión Isabel Rodríguez.

Precisamente y sobre el trámite parlamentario del decreto de vivienda en la Cámara Baja, la titular del ramo lamenta que grupos políticos como Podemos y Junts "están poniendo palos en las ruedas".

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De vuelta al portal público Casa 47 y su nula oferta de pisos en Madrid o Barcelona, Isabel Rodríguez recuerda que estas capitales no disponen de viviendas de la Sareb.

En Madrid se sumarán al portal, avanza Rodríguez no obstante y en relación con el futuro barrio Campamento, "10.000 viviendas".

"En estos momentos", prosigue la ministra, "las viviendas de la Sareb no se venden, están a disposición de la gente y la vivienda protegida financiada por el Estado no se descalifica, será protegida para siempre".

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El portal de Casa 47 incluye un buscador de viviendas con simulador previo que permitirá a la ciudadanía conocer cuáles son las convocatorias y viviendas que puede solicitar en base a su situación. EFE