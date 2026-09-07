España

El Gobierno lanza el portal de Casa 47 con 800 viviendas de alquiler asequible: quién puede solicitarlas y cómo se adjudican

La oferta crecerá cada trimestre y el Ejecutivo prevé incorporar otras 1.500 unidades “muy pronto” en distintos puntos del país

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, clausura el acto ‘Más vivienda pública, más vivienda asequible' (Alberto Ortega / Europa Press)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, clausura el acto ‘Más vivienda pública, más vivienda asequible' (Alberto Ortega / Europa Press)
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El Gobierno ha presentado este lunes el nuevo portal de Casa 47, la entidad estatal de vivienda y suelo, para centralizar el acceso a su parque de alquiler asequible. A través de la plataforma, los ciudadanos podrán consultar las convocatorias abiertas, conocer las viviendas disponibles, comprobar si cumplen los requisitos y presentar sus solicitudes de forma telemática.

El portal arranca con 800 viviendas disponibles y “muy pronto” incorporará otras 1.500 repartidas por todo el territorio nacional, según ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el acto de presentación en Madrid. El Ejecutivo prevé además incorporar nuevas promociones cada trimestre.

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Este lanzamiento se produce en un contexto de fuertes dificultades para acceder a una vivienda en España. Los precios de compraventa aumentaron un 12,2% interanual en el segundo trimestre de 2026, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que el acceso al alquiler continúa suponiendo un elevado esfuerzo para numerosos hogares. El Banco de España sitúa el esfuerzo medio de quienes viven de alquiler en el 26,7% de la renta neta y por encima del 30% en varias de las grandes ciudades.

Cómo solicitar una vivienda en el portal de Casa 47

La nueva plataforma permitirá consultar en un mismo espacio las convocatorias abiertas y las viviendas incluidas en cada una de ellas. Para presentar una solicitud, los interesados tendrán que entrar en la convocatoria correspondiente, identificarse e introducir sus datos y los de las personas con las que convivan.

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También deberán indicar sus ingresos y podrán seleccionar las viviendas a las que quieran optar, ordenándolas según sus preferencias. Antes de presentar la solicitud, podrán revisar toda la información y deberán firmarla electrónicamente. Una vez registrada, podrán descargarla y consultarla posteriormente desde el propio portal.

El momento en el que se presente la solicitud no influirá en las posibilidades de resultar adjudicatario. Hacerlo el primer día tendrá el mismo efecto que registrarla al final del periodo habilitado, siempre que se encuentre dentro del plazo establecido.

Cuando termine cada convocatoria, todas las solicitudes que hayan sido admitidas participarán en un sorteo ante notario, que determinará el orden de adjudicación de las viviendas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha defendido durante la presentación que “el proceso de adjudicación de viviendas tiene que ser también público y, por tanto, medirse con estándares públicos”. Según ha explicado, el objetivo es que los aspirantes puedan concurrir “en igualdad de condiciones”.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presenta el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como una herramienta fundamental para conformar un parque público de vivienda y combatir la crisis actual.

Quién puede acceder a las viviendas de Casa 47

El lanzamiento del portal no supone, por el momento, un cambio en las condiciones económicas aplicadas por Casa 47. En las primeras convocatorias de la entidad, los hogares debían acreditar unos ingresos de entre dos y 7,5 veces el IPREM, equivalentes a entre 16.800 y 63.000 euros netos anuales.

Además, el alquiler de la vivienda adjudicada no puede superar el 30% de los ingresos netos mensuales de la unidad de convivencia ni situarse por debajo del 15%. Como norma general, ninguno de sus integrantes puede disponer de otra vivienda en propiedad, aunque las bases contemplan determinadas excepciones.

Sánchez ha reiterado este lunes durante la presentación del portal que los adjudicatarios no deberán destinar más del 30% de sus ingresos al alquiler y ha explicado que las rentas tendrán en cuenta tanto las características de cada inmueble como “la realidad económica de cada municipio y de cada territorio”. “Nadie tendrá que elegir entre pagar el alquiler o llenar una nevera”, ha defendido.

Los contratos tienen una duración inicial de 14 años y pueden ampliarse mediante sucesivas prórrogas hasta alcanzar los 75 años. El presidente ha definido el modelo como “alquiler asequible, pero también alquiler estable” y ha asegurado que las viviendas permanecerán de forma permanente en el parque público.

De las primeras convocatorias al nuevo portal

Casa 47 comenzó a probar su modelo de adjudicación a finales de 2025 con una convocatoria piloto de 171 viviendas en Vigo, distintos municipios valencianos y Mieres. Aquella experiencia ya utilizó el sorteo ante notario y la entidad explicó entonces que serviría para evaluar el sistema antes de extenderlo a nuevas promociones.

Desde entonces ha ampliado las convocatorias. El pasado 31 de julio abrió otra oferta de alquiler asequible en cinco comunidades autónomas y el 3 de septiembre anunció 34 viviendas en Lekunberri, Navarra.

Las novedades presentadas este lunes consisten fundamentalmente en centralizar todo el procedimiento en un nuevo portal. Rodríguez ha situado el lanzamiento de la web dentro de la transformación de SEPES en Casa 47 y ha explicado que el objetivo es que la entidad participe “en todo el ciclo residencial, desde la movilización de los suelos hasta la gestión de los alquileres y, por supuesto, en la construcción de vivienda”.

La ministra ha señalado además que Casa 47 ha licitado en sus primeros nueve meses “casi 2.500 viviendas”, actualmente en distintas fases de tramitación, construcción o urbanización. También ha destacado la incorporación de más de 40.000 viviendas y 2.500 suelos procedentes de Sareb y una licitación de 100 millones de euros para adquirir inmuebles y destinarlos posteriormente al alquiler asequible.

Rodríguez ha adelantado asimismo que el próximo paso de Casa 47 estará relacionado con la colaboración público-privada, aunque no ha concretado todavía las medidas ni los plazos. La ministra se ha limitado a señalar que será “el siguiente hito” de la entidad y que Casa 47 podrá hacer anuncios al respecto “en breve”.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, clausura el acto ‘Más vivienda pública, más vivienda asequible' (Alberto Ortega / Europa Press)
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, clausura el acto ‘Más vivienda pública, más vivienda asequible' (Alberto Ortega / Europa Press)

Un parque todavía en expansión

El Ejecutivo ha reforzado durante este año la financiación de Casa 47. En junio transfirió otros 260 millones de euros a la entidad para financiar actuaciones vinculadas a 1.629 nuevas viviendas destinadas al alquiler asequible.

La ampliación del parque público constituye además uno de los principales ejes del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros. Al menos el 40% de los fondos está destinado a incrementar la oferta de vivienda pública mediante nuevas construcciones o adquisiciones.

Sánchez ha asegurado que el Gobierno ha movilizado ya más de 120.000 viviendas de alquiler asequible y que durante el primer trimestre de 2026 se licitaron 2.800 nuevas viviendas, cifra que ha presentado como el mayor volumen de licitación pública de los últimos 18 años.

No obstante, estas actuaciones se producen sobre un parque público que parte de niveles reducidos y ante un problema de oferta de una escala considerable. El Banco de España ha estimado que, para aproximarse al peso del parque de alquiler social existente de media en la Unión Europea, sería necesario incorporar alrededor de 1,5 millones de viviendas. El organismo ha advertido por ello de que las actuaciones aisladas a corto plazo difícilmente pueden resolver por sí solas los actuales problemas de acceso.

Por su parte, Pedro Sánchez ha defendido durante el acto una mayor intervención pública en el mercado de la vivienda y ha sostenido que este “está roto, está dislocado”. “Es una intervención de un mercado que no está funcionando”, ha argumentado el presidente, que también ha reclamado una mayor implicación de comunidades autónomas y ayuntamientos y ha defendido las medidas adoptadas por su Ejecutivo en los últimos años.

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