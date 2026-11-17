El líder y candidato del partido de extrema derecha español Vox, Santiago Abascal. REUTERS/Violeta Santos Moura

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Santiago Abascal ha admitido que su esposa, Lidia Bedman, recibe el bono social térmico, una ayuda destinada a familias en situación de vulnerabilidad para poder pagar la calefacción. El líder de Vox ha justificado este cobro porque cuentan con la condición de familia numerosa, y ha adelantado que no va a renunciar a la prestación.

Tal y como ha publicado este martes Infolibre en exclusiva, Bedman percibió en mayo un cheque de 210 euros, correspondiente al ejercicio de 2025. El pago, abonado por la Comunidad de Madrid, se concedió por el estatus de familia numerosa que la pareja adquirió tras el nacimiento de su tercer hijo en julio de 2024.

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La normativa vigente permite a las familias numerosas acceder a este bono sin un límite general de ingresos, a diferencia del requisito de renta que sí se exige para la categoría de “consumidor vulnerable severo”. Ese vacío legal, según el medio, también habría permitido a la pareja beneficiarse de otras ayudas, como una subvención al transporte aéreo de 13,30 euros.

“Las ayudas son de justicia para las familias numerosas”

Durante un acto de campaña electoral en Arrecife, Lanzarote, Abascal ha defendido ante los periodistas el cobro de este bono, recordando que su familia tiene cinco hijos, lo que la convierte en “numerosa especial”, por lo que “nadie va a renunciar a las ayudas a las familias numerosas que son de justicia para todas las familias numerosas”, ha afirmado el candidato.

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Además, el líder del partido de ultraderecha ha vinculado la polémica del cobro del bono con uno de sus adversarios políticos, Pedro Sánchez, señalando que “el dinero de los españoles está mucho mejor en manos de las familias que en manos de Sánchez y sus amigos para que se lo gasten en putas y en mordidas”.

Después, Abascal ha aprovechado su intervención para hacer referencia al programa electoral de su partido, que contempla ampliar este tipo de prestaciones. “En nuestro programa electoral está incluido el aumento de las ayudas a las familias numerosas y que esas ayudas sean extensibles poco a poco también al resto de las familias”, ha explicado.

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De manera literal, el texto de Vox recoge que “todos los beneficios que ahora existen en las familias numerosas se aumentarán y se extenderán a todas las familias de manera progresiva desde el primer hijo, intensificando las ayudas y bonificaciones en función del número de hijos”.

Una polémica que se suma a un precedente similar. Hace tres años, en 2023, también se hizo público que la pareja de la actual ministra de Sanidad, Mónica García, cobraba esta misma ayuda, al igual que la recibían el presidente de la Asamblea de Madrid, Enrique Osorio, y el exdelegado del Gobierno en Madrid, Fran Martín.

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