Madrid, 17 nov (EFE).- El Gobierno ha aprobado este martes la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) del 5,3 % para 2027, hasta los 1.286 euros brutos al mes en catorce pagas (18.004 euros brutos anuales). EFE
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