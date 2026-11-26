Gonzalo Babé, candidato de Vox al Congreso por Segovia. (Vox)

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El crecimiento de Vox que las encuestas aseguran en estas elecciones generales se repartirá en distintos puntos de España, con algunas provincias que serán duda hasta el final. Es el caso de Segovia, donde están en juego tres escaños. Lo más probable es que se los repartan PP y PSOE, pero la formación de Santiago Abascal podría romper el bipartidismo. Su candidato es Gonzalo Babé Romero, que sitúa la vivienda, las infraestructuras y el apoyo al campo entre sus prioridades. Además, una entrevista en Informa Radio, Babé señaló que la gestión del agua debe ocupar el primer lugar de la agenda provincial.

El aspirante al Congreso, licenciado en Derecho y con formación en dirección de empresas, desarrolló buena parte de su carrera en El Corte Inglés, donde ocupó distintos puestos directivos durante más de 22 años. También fue fundador y directivo de Telecor, filial de telecomunicaciones y energía del grupo. En la Administración General del Estado fue director general del Gabinete del Ministerio de Ciencia y Tecnología entre 2000 y 2003. Si obtiene un escaño, Babé fijó cuatro prioridades para sus primeros cien días: el agua, los peajes, la alta velocidad y otras infraestructuras de transporte, además de medidas para la industria agroalimentaria.

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Presidió la Fundación Renacimiento Demográfico, organización centrada en el análisis y el debate sobre la crisis demográfica. Los críticos acusan a esta organización de promover un discurso xenófobo al centrar su preocupación en la baja natalidad de los españoles frente al aumento de extranjeros. Señalan que al comparar constantemente nacimientos y muertes según el origen de la población, buscan generar alarma social, alimentar el miedo a un reemplazo cultural y rechazar las políticas migratorias.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, contradice al PP con el concepto de "prioridad nacional" acordado en Extremadura para obtener ayudas sociales. Asegura que al principio "españoles primero" y no al "arraigo", como defienden los populares.

Vivienda, autónomos y menos cargas administrativas

La prioridad nacional que propone Vox está muy presente en sus discursos. En materia de vivienda, Gonzalo Babé ha defendido que las familias españolas tengan preferencia en las ayudas al alquiler y en el acceso a vivienda protegida frente a los extranjeros con residencia legal. Babé afirmó en la entrevista de la cadena de radio que Segovia necesita ampliar la oferta residencial ante la llegada de población procedente de Madrid. Citó la existencia de más de 4.000 viviendas vacías en la provincia y atribuyó parte de la falta de inmuebles disponibles para alquiler a la Ley de Vivienda, cuya derogación defiende.

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Su programa incluye cambios en la Ley del Suelo, rebajas fiscales vinculadas al proceso de construcción, promoción de vivienda protegida sobre suelo público y medidas para reforzar la seguridad de los propietarios frente a los impagos. “Hay mucha gente que ha puesto ahí sus ahorros y se encuentra con que tiene los pisos atrapados y no puede cobrar”, sostuvo. El candidato también planteó reducir las cargas administrativas que afectan a autónomos, pequeñas y medianas empresas, agricultores y ganaderos.

Sobre inmigración, Babé planteó en Informa Radio prohibir las regularizaciones masivas e impedir que quienes entren de forma irregular puedan regularizar su situación. También defendió la repatriación de inmigrantes irregulares y la expulsión de extranjeros que cometan delitos graves o reincidan. El candidato diferenció esas medidas de la situación de los trabajadores extranjeros con residencia legal y empleo, a quienes reconoce una contribución a la economía de Segovia. Aun así, sostuvo que deben revisarse los salarios y las condiciones laborales para reducir la dependencia de mano de obra extranjera.

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