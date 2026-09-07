Jesús, camionero en Estados Unidos: “En ocho meses gané 57.542 euros”. (Montaje Infobae con imágenes de TikTok y Canva)

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Jesús es un español que emigró a Estados Unidos para trabajar como camionero de larga distancia. Desde su experiencia, ha explicado en uno de sus últimos vídeos de TikTok (@uncaminosindestino) cuánto dinero ha ganado durante el último año en su puesto, además de detallar el estilo de vida que lleva en la cabina de su camión, donde pasa la mayor parte del tiempo.

En su publicación, Jesús explica que dejó España hace cuatro años para cumplir su sueño de niño de conducir camiones. Desde entonces, recorre rutas de Estados Unidos y vive de forma permanente dentro del vehículo, que adaptó para sus comodidades. “Tengo mi ropa colgada, mi gimnasio, mi guitarra, tele, nevera y airfryer. Es como una pequeña camper”, describe desde el interior de la cabina.

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Sin embargo, prácticamente no tiene días libres de manera regular. “Trabajo de lunes a domingo, todos los días, sin descanso”, afirma. Según explica, solo en los intervalos entre una carga y otra logra destinar tiempo a actividades de ocio, como visitar el Museo Harley Davidson en Milwaukee o viajar a Texas para ver motocicletas.

Y, en ocasiones, solicita dos o tres días libres para esas salidas, pero remarca que, por norma general, en su trabajo no cuenta con pausas prolongadas. “Que nadie me regala nada, que todo sale de aquí, de los riñones”, sostiene al referirse al esfuerzo físico que exige la profesión.

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Ganó más de 57.000 euros en ocho meses de trabajo

El camionero detalla que, durante el año pasado, trabajó únicamente ocho meses, ya que pasó los otros cuatro en España de vacaciones. Basándose en uno de sus documentos, afirma que “en ocho meses yo gané 62.546 dólares, 57.542 euros”.

Un conductor de camión, con gorra y barba, maneja por una autopista de varios carriles bajo un cielo despejado, con un sistema de navegación en el tablero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esa cifra, Jesús señala que pagó 8.808 euros en impuestos, aunque aclara que la agencia tributaria estadounidense le devolvió 2.500 dólares tras la declaración anual. A eso se sumó un gasto de 3.218 euros en concepto de seguro médico. “57.500, pagué de impuestos 8.808 euros y aparte tuve que pagar de seguro, pues bueno, unos 12.000-13.000 euros”, calcula.

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Más de 86.000 euros si trabajara el año completo

El camionero realiza además una proyección de lo que habría ganado si hubiera trabajado los doce meses del año sin interrupciones. Según sus cálculos, el ingreso bruto habría alcanzado los 86.313 euros. “Si hubiera estado aquí a machete, sin parar, non stop, pico y pala, un año entero, hubiera cobrado 93.819 dólares”, explica.

En ese escenario, Jesús estima que la carga impositiva habría sido mayor, ya que no habría recibido ninguna devolución, sino que habría debido abonar entre 3.500 y 4.000 dólares adicionales. En conjunto, calcula que los impuestos y el seguro médico representarían cerca del 28% de sus ingresos anuales: un 23% en concepto de impuestos y un 5% destinado al seguro.

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Su salario aumentó de forma progresiva desde su llegada

El camionero compara estos números con los de años anteriores para mostrar la evolución de sus ingresos desde que llegó al país. Según relata, durante su primer año completo de trabajo ganó alrededor de 56.000 dólares. Esa cifra ascendió a poco más de 70.000 dólares en el segundo año, hasta llegar a la proyección actual de más de 90.000 dólares. “Ya más o menos estoy llegando a lo máximo”, considera sobre el techo salarial que percibe en la empresa donde trabaja.

Valora las condiciones laborales por encima del dinero

Por último, sobre si recomendaría este estilo de vida, Jesús es tajante al aclarar que su motivación inicial no fue económica. “Yo no vine aquí por el dinero. Vine aquí porque era la ilusión que yo tenía desde chiquitito, de trabajar aquí de camionero”, expresa.

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El camionero agrega, por último, que, más allá de los ingresos, valora especialmente las condiciones de trabajo que encontró en Estados Unidos, entre ellas el trato recibido y los servicios disponibles en las rutas. “Lo cómodo que me es la vida de camionero de larga distancia aquí, no lo tenía en Europa”, concluye.