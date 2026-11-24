Ainhoa, camionera en España desde hace cinco años (@ainoa_mtrucker)

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Ainhoa lleva casi cinco años conduciendo por las carreteras españolas como camionera. Hasta ahora no estábamos acostumbrados a ver a una mujer en este puesto de trabajo. De hecho, el último balance del Gobierno apunta a que solo el 2% de los 250.000 trabajadores del sector de transporte de camiones son mujeres. Estos números contrastan con el récord de mujeres conductoras en general, que a finales de 2024 representaban el 43,4% del país, más de 12 millones en total.

El Ministerio de Transportes apunta a la dureza del trabajo y la falta de atractivo del sector como motivos disuasorios para no postular en este tipo de empleos. Algo que ha ocasionado un déficit de 30.000 conductores a nivel nacional. No obstante, Ainhoa ha usado sus redes sociales (@ainoa_mtrucker) para visibilizar su día a día en la cabina del camión y su ilusión, que comparte con gran parte de su familia.

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La transportista describe su apego al oficio con una metáfora: “Esto lo compararía un poquito con cuando alguien conoce al amor de su vida. ¿Qué es lo que más te gusta? Es que no lo sé, pero es esa cosa que digo: me llena, me satisface, estoy feliz, me gusta”, asegura. Además, reconoce que, al igual que ocurre en cualquier relación, no todos los días apetece trabajar ni las jornadas son idílicas, pero la sensación de autorrealización y de que el trabajo no le pesa termina compensando las dificultades.

Ainhoa, camionera en España desde hace cinco años (@ainoa_mtrucker)

Esta vocación le viene de familia, pues aprendió las bases de su padre y de su hermano, además de contar desde sus inicios con el respaldo incondicional de compañeros experimentados. Sin embargo, en su discurso tampoco idealiza sus jornadas, pues al inicio fue inevitable enfrentarse a los prejuicios y al rechazo que sufren los conductores noveles del sector.

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Aunque asume que en el camión “cada día se aprende algo nuevo” y en parte es lo bonito de la profesión, también defiende que los recién llegados merecen comprensión, apoyo y una mano tendida. Frente a la arrogancia de quienes afirman saberlo todo, reclama una convivencia armónica entre la “vieja escuela” y la “nueva escuela”. Al final, “yo lo que quiero es aprender de vosotros, que sois los que lo habéis vivido mucho más que yo. Y si puedo aportar algo, pues por supuesto también aportarlo”, explica.

La gestión de la soledad en la cabina

Uno de los desafíos más comentados del transporte de larga distancia es la soledad, una condición que Ainhoa reconoce que “hay días que no es nada fácil de llevar”. Pero para sobrellevarla, subraya la importancia de un proceso complejo pero enriquecedor: “Aprende a conocerte. Creo que es uno de los procesos más difíciles y complicados que se pueden hacer y, a la vez, más gratificantes”, insiste. Y es que si avanzas personalmente en este sentido, “aprendes a saber lo que quieres, lo que no quieres y lo que te hace falta en cada momento”, añade; algo verdaderamente útil cuando pasas horas solo en el camión.

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Ainhoa, camionera en España desde hace cinco años (@ainoa_mtrucker)

Para la camionera, la cabina funciona como “un arma de doble filo, porque te puede llevar a sobrepensar muchísimo y a hundirte, o te puede llevar a evadirte en ese momento y despejar la cabeza, que es lo que realmente necesitas”, afirma. Así, aunque este trabajo “tiene cosas malas, cuando esto realmente te gusta y te subes a un camión y tu cabeza está en bucle que no para, hay veces que te ayuda a desconectar de ese bucle”, agrega Ainhoa.

A ella el camión le permite evadirse y despejar la mente según lo que necesite en cada instante: desde escuchar un pódcast como charla pasiva sin intervenir, hasta cantar canciones a pleno pulmón o llamar a los compañeros cuando requiere desahogarse. “Se habla mucho de lo malo de este trabajo, pero poco se habla de que esto a veces también te salva”, determina.

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Ainhoa, camionera en España desde hace cinco años (@ainoa_mtrucker)

“Puedes saber la hora que sales, pero la que llegas es siempre incierta”

Otro de los aspectos que más interesan en las jornadas laborales de los camioneros son los horarios. Pero para Ainhoa es un error mayúsculo pretender encajar la profesión en un horario convencional. Al final, como relata, en el transporte existen múltiples variables imposibles de prever, tales como las retenciones de tráfico, los retrasos en las descargas de los almacenes o incidencias imprevistas al manipular la carga. “Todo esto va a marcar que el horario sea diferente cada día”, resume la conductora.

De este modo, “puedes saber la hora que sales, pero la que llegas es siempre incierta”, lo que suele desembocar en frustración si el conductor intenta comprometerse con planes fuera del trabajo. En su experiencia, ha llegado a afrontar jornadas de hasta 15 horas: “Yo hacía tres, cuatro, cinco recogidas, me quedaba parada a mediodía tres horas y luego hacía las quince prácticamente de lunes a viernes y los sábados trabajaba uno sí, uno no”, revela.

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Ainhoa, camionera en España desde hace cinco años (@ainoa_mtrucker)

No obstante, matiza que “es verdad que los sábados eran como más tranquilos”. Pero aun así, “tienes que contar que tienes quince horas de disponibilidad y que no vas a tener un horario fijo”. Aunque ser transportista no es para todos, Ainhoa lo defiende porque “qué más da el trabajo que sea, la cosa es que te haga feliz, que te sientas realizado y que termines de trabajar, que te jubiles y digas: cómo he disfrutado esa etapa”, detalla.

Normalmente, “nadie tiene ganas de trabajar todos los días”, afirma, pero en su caso “es un trabajo que no me pesa”. De esta forma, pese a que “tiene cosas malas”, ha escogido el trabajo que le llena el corazón.

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