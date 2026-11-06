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España presenta a Pablo Hernández de Cos como candidato a presidir el BCE: Carlos Cuerpo defenderá su nombramiento

El Gobierno formaliza la candidatura del exgobernador del Banco de España para relevar a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo

Pablo Hernández de Cos. Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
Pablo Hernández de Cos. Alejandro Martínez Vélez - Europa Press
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España ha dado un paso decisivo para situar a uno de sus principales expertos económicos al frente de la política monetaria europea. El Gobierno ha presentado formalmente la candidatura de Pablo Hernández de Cos a la presidencia del Banco Central Europeo (BCE), una propuesta que será defendida por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, durante la reunión del Eurogrupo prevista para el próximo 9 de noviembre.

La candidatura ya ha sido trasladada al presidente del Eurogrupo, Kyriakos Pierrakakis. Así lo ha comunicado este viernes el Ministerio de Economía, que respalda la propuesta por la amplia experiencia del economista español en banca central, política monetaria y estabilidad financiera.

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El Ejecutivo considera que Hernández de Cos reúne las condiciones necesarias para asumir uno de los cargos económicos más importantes de la Unión Europea. “Pablo Hernández de Cos es un candidato excepcional, con un reconocido prestigio internacional y una trayectoria que demuestra liderazgo, independencia y capacidad de diálogo”, ha asegurado Cuerpo en la nota.

El ministro también ha puesto en valor su etapa al frente del Banco de España y su capacidad para trasladar esa experiencia a las instituciones comunitarias. Para Cuerpo, Hernández de Cos “aportaría al BCE la misma mano firme que mostró al frente del Banco de España, donde impulsó una mayor transparencia y un acercamiento a la ciudadanía”.

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Christine Lagarde, presidenta del BCE. REUTERS/Heiko Becker/File Photo
Christine Lagarde, presidenta del BCE. REUTERS/Heiko Becker/File Photo

Actualmente, el economista español ocupa el puesto de director general del Banco de Pagos Internacionales (BPI), una de las instituciones financieras internacionales más relevantes. Su trayectoria profesional está estrechamente vinculada a la supervisión bancaria, la estabilidad financiera y el funcionamiento de los bancos centrales.

De gobernador del Banco de España a aspirante a dirigir el BCE

La carrera de Hernández de Cos en el ámbito financiero comenzó hace aproximadamente tres décadas en el Banco de España, donde desarrolló buena parte de su trayectoria profesional dentro del Departamento de Economía, Estadística e Investigación. Posteriormente, llegó a dirigir esta área y trabajó como asesor del comité ejecutivo del Banco Central Europeo en Fráncfort.

Uno de los hitos más destacados de su carrera llegó en 2018, cuando asumió el cargo de gobernador del Banco de España, responsabilidad que desempeñó hasta 2024. Durante esos seis años también formó parte del Consejo de Gobierno y del Consejo General del BCE, lo que le permitió participar directamente en las decisiones de política monetaria de la eurozona.

A su experiencia nacional se suma una importante presencia en organismos internacionales. Hernández de Cos presidió el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y el Comité Técnico Consultivo de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), además de contar con una sólida trayectoria académica. Es doctor en Economía por la Universidad Complutense y ha desarrollado una prolongada labor docente e investigadora.

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