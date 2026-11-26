Soldados españoles inspeccionan un blanco de tiro junto a vehículos blindados Pizarro durante unos ejercicios con munición perforante en Letonia. (EMAD)

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El contingente español desplegado en Letonia realizó por primera vez ejercicios de tiro con munición flecha ‘Apfsds’ desde el Vehículo de Combate de Infantería Pizarro, una capacidad antiblindaje destinada a aumentar la potencia de fuego. Las pruebas estuvieron a cargo del contingente Flanco Este Letonia XIX y se desarrollaron dentro del Grupo de Combate Multinacional de la OTAN en el país báltico. La actividad permitió comprobar la integración de este tipo de proyectil con el sistema de armas del Pizarro y formar a las tripulaciones en su empleo.

Esta munición responde a las siglas en inglés de “proyectil perforante estabilizado por aletas con sabot desechable”. Se trata de un proyectil antiblindaje diseñado para actuar contra objetivos protegidos. Su estructura incluye un casquillo que se desprende tras el disparo y permite adaptar el proyectil al cañón del vehículo. Los militares españoles realizaron distintos ejercicios para conocer el comportamiento de esta munición en condiciones reales. El contingente pudo analizar la respuesta del sistema y la precisión de los disparos, datos que permitirán ajustar el empleo futuro de esta munición.

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Soldados del contingente español en Letonia operan junto a un vehículo blindado Pizarro (EMAD)

Las maniobras buscaron que las dotaciones del Vehículo de Combate de Infantería Pizarro incorporaran procedimientos específicos para el uso de la munición flecha. El adiestramiento se centró en la respuesta del arma ante diferentes escenarios y en la capacidad de los equipos para identificar y atacar objetivos. La experiencia también permitió confirmar la compatibilidad entre el proyectil y la plataforma. Para el contingente, esta verificación supone un avance en el desarrollo de las capacidades de las unidades acorazadas y mecanizadas españolas presentes en Letonia.

La ministra de Defensa ha trasladado su reconocimiento a los contingentes desplegados en las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior y en Ceuta.

Despliegue de España en Letonia

La prueba con munición APFSDS se enmarca en el programa de preparación de las fuerzas españolas asignadas a la presencia avanzada reforzada de la OTAN. El objetivo es mantener la capacidad de actuación conjunta con los ejércitos de otros países aliados y responder a las necesidades operativas de la misión. El Pizarro es uno de los principales medios terrestres aportados por España a la Brigada, que está bajo liderazgo de Canadá. Junto con los carros de combate Leopardo 2E, integra el núcleo de la contribución española al grupo táctico multinacional.

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El despliegue incluye, además, una unidad de Artillería de Campaña, una unidad de Ingenieros y elementos de apoyo logístico. España también mantiene una Unidad de Defensa Antiaérea con sistema NASAMS, que participa en la protección del espacio aéreo letón. Las Fuerzas Armadas españolas aportan otros medios mecanizados al dispositivo, entre ellos Transporte Oruga Acorazado M-113, Vehículos de Combate de Zapadores, morteros pesados y misiles contracarro Spike. El subgrupo táctico cuenta también con un equipo de Controlador de Ataque Terminal Conjunto y una aeronave no tripulada Raven.

La Alianza mantiene grupos de combate multinacionales en varios países de Europa oriental como parte de su estrategia de disuasión y defensa colectiva. El uso de munición flecha amplía las opciones de combate del Pizarro ante vehículos blindados y otros objetivos protegidos. A partir de estas pruebas, las tripulaciones podrán incorporar los resultados al entrenamiento habitual y a la planificación de futuras maniobras. La actividad concluyó con la validación de los procedimientos previstos para el empleo de la munición y con una evaluación positiva de su integración en los vehículos españoles desplegados en Letonia.

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