Unos buceadores graban por primera vez a un tiburón blanco en el Mediterráneo: su presencia en la zona es escasa

Graban por primera vez en el Mediterráneo a un tiburón blanco en su hábitat natural. (Derk Remmers/Healthy Seas/Instagram)

Derk Remmers, responsable de la sección alemana de Ghost Diving, y un grupo de buceadores voluntarios se encontraban haciendo una tarea de recuperación de redes fantasma en el mar Mediterráneo cuando tuvieron una visita completamente inesperada. En un enclave situado entre Sicilia y Túnez, a unos 40 metros de la superficie, los técnicos se encontraron de frente con un gran tiburón blanco adulto (Carcharodon carcharias).

Esta especie de escualo, aunque habita en el Mediterráneo desde hace miles de años, se considera escasa en la zona, motivo por el que los avistamientos no son frecuentes y resultan incluso más raros los encuentros con personas.

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Por este motivo, el grupo de buceadores se mostró muy sorprendido. “Todos nos quedamos un poco impactados y asombrados”, explicó a Euronews Earth Remmers, que grabó un vídeo del animal nadando a su alrededor. “Me temblaban los dedos, eso seguro; era un animal enorme y no nos lo esperábamos para nada”.

Ejemplar de tiburón blanco junto a un banco de jureles. (Terry Goss/Wikimedia Commons)

Se cree que esta es la primera grabación de un tiburón blanco adulto en el Mediterráneo, ya que, aunque se han registrado avistamientos ocasionales —muchos de ellos de ejemplares capturados por la pesca—, nunca antes se habían filmado encuentros submarinos de este gran animal por buceadores.

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La importancia de este avistamiento

Según explicó el buceador técnico voluntario al citado medio, en un primer momento, el tiburón se dedicó a rodear al grupo. “Nadó cerca, luego se dio la vuelta, nos miró y regresó. Parecía claro que tenía curiosidad y no era agresivo; estaba muy tranquilo, como si tuviera la actitud de quien manda allí abajo”, señaló. “Y cuando empezamos a soltar burbujas por la boca, aceleró un poco y desapareció en el azul”.

Los biólogos marinos que consultaron tras el encuentro destacaron que este avistamiento no solo era muy inusual, sino que también gozaba de un gran valor científico. “La mayor parte de nuestro conocimiento sobre los tiburones blancos en el Mediterráneo proviene de registros de ejemplares muertos capturados por la pesca. Observaciones como esta son sumamente valiosas para comprender mejor la distribución, los hábitos y el comportamiento de esta especie”, declaró el Dr. Carlo Cattano, investigador del Centro Marino de Sicilia de la Estación Zoológica Anton Dohrn, en un comunicado difundido por Healthy Seas.

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Un hallazgo en Australia está cambiando todo lo que sabíamos sobre la evolución marina. El fósil de un tiburón de 115 millones de años revela que los grandes depredadores de los océanos aparecieron mucho antes de lo que se creía.

El tiburón blanco se encuentra actualmente catalogado como “vulnerable” en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), ya que ha sufrido una disminución población global del 30-49 % en tres generaciones (alrededor de 159 años). La presencia de este animal en entornos marinos resulta clave, ya que los grandes depredadores del océano se encargan de mantener el equilibrio en el ecosistema.

Las redes fantasma

El encuentro con el tiburón blanco se produjo mientras los buceadores realizaban una misión de retirada de redes fantasma de un naufragio organizada por la fundación Healthy Seas, Ghost Diving y la Society for Documentation of Submerged Sites (SDSS). Las redes fantasma son aparejos de pesca perdidos o abandonados que ponen en peligro la biodiversidad en los océanos.

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Las redes fantasma pueden capturar tortugas, tiburones, delfines o ballenas, entre otros. (Mstelfox/Wikimedia Commons)

Al quedar enredadas en arrecifes o pecios, siguen atrapando ejemplares, como tortugas o grandes peces. “Lo que hace que este encuentro sea tan impactante no es solo el tiburón en sí, sino el contexto en el que se produjo”, explicó en el comunicado Veronika Mikos, directora de Healthy Seas. “Momentos como este nos recuerdan cuánta vida aún puede existir en las aguas costeras del Mediterráneo y lo importante que es protegerla de amenazas evitables como los aparejos de pesca abandonados o la sobrepesca”.

En esto coincide Remmars, que ha remarcado el peligro que suponen las redes fantasma, especialmente para ejemplares grandes como pueden ser los tiburones. Así, si quedasen atrapados, teniendo en cuenta los pocos ejemplares que ya por sí hay en la zona, sería un “gran desastre”.

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