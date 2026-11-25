Los reyes en su visita al museo. (EFE)

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La visita oficial a España de Alexander Van der Bellen, presidente federal de la República de Austria, y su esposa, Doris Schmidauer, ha situado de nuevo a los reyes Felipe y Letizia en su papel de anfitriones diplomáticos. La jornada ha arrancado con una cita de marcado carácter cultural en el Museo Nacional del Prado de Madrid, donde ambos matrimonios han recorrido la exposición Mariana de Austria. La muestra reúne más de un centenar de obras que analizan el uso del arte como herramienta de poder político por parte de una de las figuras femeninas más influyentes de la Monarquía Hispánica del siglo XVII.

Tras el recorrido por la pinacoteca, los monarcas han trasladado la recepción al Palacio Real para ofrecer un almuerzo privado al mandatario austriaco y a la primera dama. Más allá de la agenda diplomática, la llegada del frío a la capital ha permitido ver uno de los estilismos invernales más comentados de la reina Letizia en lo que va de temporada.

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Fiel a su estética working girl, la consorte ha apostado por una combinación cromática que ha dejado de ser arriesgada para consolidarse como sinónimo de sofisticación: la unión del burdeos y el rosa. Con este dúo, doña Letizia logra suavizar la sobriedad del tono oscuro gracias a la luminosidad del rosa, firmando una lección de estilo contemporáneo sin renunciar a la elegancia que exige el acto.

El estilismo de la reina Letizia. (Europa Press)

Un traje burdeos con un abrigo de Carolina Herrera

La base del estilismo elegido por la reina ha sido un traje de chaqueta entallado en color burdeos, el tono protagonista de la temporada. Sin embargo, en lugar de recurrir a la clásica y previsible camisa blanca, doña Letizia ha innovado al incorporar una blusa de tejido satinado en color rosa con cuello pussy bow, un diseño de lazada que imita a una corbata, cuyos puños también sobresalían ligeramente bajo la americana para dar continuidad visual al conjunto.

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Los reyes en el Museo del Prado. (EFE)

El verdadero golpe de efecto ha llegado con la prenda exterior: un vibrante abrigo fucsia de corte oversize y estilo bata firmado por Carolina Herrera, capaz de transformar por completo cualquier atuendo invernal. Para los complementos, ha mantenido la coherencia cromática apostando por un bolso de mano efecto piel y unos salones de tacón mini, ambos en burdeos, priorizando la comodidad sin perder sofisticación. En el apartado de joyería, ha mantenido su habitual discreción con unos sencillos brillantes de botón y su inseparable anillo Love de Coreterno.

Los reyes en el Museo del Prado. (EFE)

El cierre de agenda en Zarzuela

Tras esta intensa jornada cultural y diplomática, la reina Letizia pondrá el broche final a su agenda pública de la semana este jueves en el Palacio de la Zarzuela con un marcado acento deportivo. Aunque no es habitual que presida actos de esta índole en solitario, la Reina ha querido dar visibilidad a dos disciplinas clave del deporte adaptado español.

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Eva Fernández, la discreta mujer que ha convertido a la reina Letizia en un icono de estilo.

En primer lugar, recibirá en audiencia a la Selección Nacional de Balonmano en Silla de Ruedas, que recientemente ha hecho historia al proclamarse campeona del mundo por primera vez. A continuación, mantendrá un encuentro con los integrantes de la Selección Nacional de Boccia, una de las disciplinas paralímpicas más representativas para deportistas con grandes necesidades de apoyo físico, en la que España mantiene una consolidada trayectoria internacional.