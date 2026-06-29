Pipi Estrada presenta a su nueva novia, Lolita, en uno de los mejores momentos de su vida: “Yo también tengo personas que se alegran por mí”

Pipi Estrada y su nueva pareja (EUROPA PRESS).

Después de varios romances que ocuparon titulares durante años, Pipi Estrada vuelve a vivir una etapa sentimental marcada por la estabilidad. El periodista deportivo ha decidido dar un paso al frente y presentar públicamente a su nueva pareja, Lolita, durante un acto celebrado con motivo de los Premios Sancho Panza, donde recibió un reconocimiento a su trayectoria profesional en el ámbito de la comunicación y el periodismo.

La aparición de ambos en la ceremonia supuso la confirmación oficial de una relación que, hasta ahora, el colaborador había mantenido con discreción. Tras recoger el galardón, Estrada quiso dedicar unas palabras muy personales a la mujer con la que comparte su vida, dejando claro el importante papel que desempeña en su día a día.

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“Yo también tengo personas que se alegran cuando me pasan cosas buenas, como, por ejemplo, mi novia actual, Lolita, que viene de Palma de Mallorca. Gracias por tu generosidad, mi vida, por coger tantos aviones para ver este trasto”, expresó desde el escenario, provocando los aplausos de los asistentes. El momento culminó con un cariñoso beso entre ambos frente a los fotógrafos, una imagen que simbolizó la presentación oficial de una relación que, según todo apunta, atraviesa una etapa muy consolidada.

Aunque esta ha sido la primera vez que ambos posan juntos públicamente, Pipi Estrada ya había dejado entrever hace meses que había recuperado la ilusión en el terreno sentimental. A finales de 2025, durante sus palabras en el programa Fiesta, confesó que estaba enamorado, aunque entonces prefirió no revelar la identidad de su pareja.

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Pipi Estrada y su nueva pareja (EUROPA PRESS).

En aquella ocasión describió a Lolita como una persona fundamental en su vida y explicó cómo había transformado su manera de afrontar el día a día. “Es mi mejor amiga, hablo con ella prácticamente a diario, se ha convertido en una persona esencial en mi vida. Es una persona maravillosa que me da paz, no es conocida, es muy resolutiva en su trabajo, vive en Palma de Mallorca, me da lealtad y, sobre todo, me da seguridad y máxima confianza. Con todos estos ingredientes soy una persona diferente, estoy en mi mejor momento, soy otro hombre”, aseguró entonces.

Con el paso de los meses, aquella historia sentimental ha seguido fortaleciéndose. La relación a distancia, marcada por los continuos desplazamientos entre Madrid y Palma de Mallorca, no ha supuesto un obstáculo para la pareja, sino una muestra del compromiso que ambos mantienen.

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Miriam Sánchez y Pipi Estrada en una imagen de archivo de 2007. (Getty Images)

Una vida sentimental muy conocida

La trayectoria personal de Pipi Estrada ha estado ligada durante décadas a algunas de las relaciones más mediáticas del panorama televisivo. Uno de los romances que más repercusión tuvo fue el que mantuvo con Terelu Campos entre 2003 y 2006. La historia estuvo marcada tanto por momentos de gran complicidad como por posteriores desencuentros públicos. Con el paso del tiempo, la presentadora ha dejado claro que aquella etapa pertenece completamente al pasado y que prefiere no mantener ningún vínculo con el periodista.

Tras esa ruptura, Estrada inició una relación con Miriam Sánchez, con quien compartió siete años de vida y tuvo una hija, Miriam. Ambos protagonizaron numerosos momentos televisivos y su separación también se convirtió en un asunto muy comentado por la audiencia.

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Pipi Estrada tras su operación de papada. (Mediaset)

Antes de comenzar su relación con Lolita, el periodista vivió otra historia sentimental con Andreína, una joven venezolana con la que permaneció alrededor de cuatro años. La ruptura, producida en 2023, fue especialmente dolorosa para él, ya que llegó a manifestar públicamente que había entregado todo en aquella relación y que seguía guardando un profundo cariño hacia su expareja.

Más allá de sus romances más conocidos, Pipi Estrada también ha hablado en distintas ocasiones de su exmujer, Teresa Viera, madre de sus hijos Francisco y Borja. El periodista ha reconocido públicamente que lamenta la forma en la que terminó aquel matrimonio, después de que su relación con Terelu Campos saliera a la luz. Con el paso de los años ha expresado su admiración por Teresa, destacando el esfuerzo que realizó para sacar adelante a la familia y reconociendo que le debe una disculpa por cómo se desarrollaron los acontecimientos.

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