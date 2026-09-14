Preocupación por el estado de salud de Pipi Estrada: “Conoceré los resultados en 7 u 8 días. Tengo esa incertidumbre”

Pipi Estrada en una imagen de archivo.

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Pipi Estrada ha compartido este domingo en Fiesta un asunto relacionado con su salud que le mantiene en vilo. El colaborador televisivo, de 69 años, lleva aproximadamente un año con una herida en la sien que no terminaba de cicatrizar y que, con el paso del tiempo, fue adquiriendo un aspecto que le hizo acudir finalmente a un dermatólogo. Ahora espera los resultados de la biopsia que le han realizado para determinar qué hay detrás de esa lesión.

En conversación con Emma García, Pipi ha explicado que durante meses no le dio demasiada importancia a la herida. “Pensaba que me había picado un bicho”, ha contado.

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Sin embargo, la lesión comenzó a cambiar y a hacerse cada vez más profunda. “Me sale como un cráter”, ha relatado el tertuliano, que decidió ponerse en manos de un especialista al comprobar que aquello no evolucionaba como esperaba.

Pipi Estrada, pendiente de los resultados

La visita al dermatólogo despejó algunas dudas, pero abrió una etapa de espera que reconoce estar viviendo con cierta incertidumbre. El especialista examinó la lesión con un dermatoscopio y consideró necesario realizar una biopsia para conocer exactamente de qué se trata.

“Conoceré los resultados en 7 u 8 días. Tengo esa incertidumbre… Vamos a ver qué sale de todo esto”, ha explicado Pipi en directo. Para realizarle la prueba tuvieron que darle incluso dos puntos de sutura.

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Pipi Estrada en una imagen de archivo. (Europa Press)

Pese a la preocupación lógica ante una lesión que lleva tanto tiempo sin cicatrizar, el colaborador ha querido afrontar la situación con optimismo. “Soy una persona positiva pero siempre te queda esa incertidumbre hasta que te dan los resultados”, ha reconocido. Y, de momento, intenta no adelantarse a ningún escenario: “Lo más que puede pasar es que haya que hacer una intervención quirúrgica para extraerlo”.

El posible diagnóstico

Durante el programa, Fiesta ha contado también con la opinión de un dermatólogo especializado en enfermedades de la piel, que ha analizado las características descritas por Pipi y ha puesto sobre la mesa una posibilidad que explica la preocupación del colaborador: que la lesión pueda corresponder a un tumor cutáneo.

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El especialista ha señalado que, por el aspecto y la evolución de la herida, los diagnósticos más probables podrían ser un carcinoma basocelular o un carcinoma escamoso. En cualquier caso, ha dejado claro que la biopsia será la que determine qué es realmente la lesión, por lo que Pipi Estrada todavía no tiene un diagnóstico definitivo.

Pipi Estrada. (Europa Press)

El médico también ha querido transmitir tranquilidad. Según ha explicado en el programa, este tipo de tumores cutáneos suelen tener un pronóstico muy favorable y, cuando se detectan y se tratan adecuadamente, pueden ser extirpados con buenos resultados.

La cirugía sería, precisamente, una de las posibilidades en caso de confirmarse el diagnóstico. El dermatólogo ha señalado además que existen técnicas que permiten retirar la lesión tratando de minimizar la cicatriz. “Todo quedaría ahí, en un susto”, ha asegurado, tratando de transmitir calma mientras Pipi espera los resultados.

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