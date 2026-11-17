El príncipe Guillermo y Kate Middleton llegan en tuktuk al paseo marítimo Bandra Worli Sea Link, 2026. (Chris Jackson/Pool vía REUTERS).

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La visita oficial de los príncipes de Gales a la India está dejando imágenes de lo más llamativas. Si el lunes Guillermo y Kate Middleton sorprendían al demostrar sus habilidades jugando al críquet, este martes han vuelto a protagonizar una escena poco habitual en sus compromisos institucionales. La princesa de Gales se ha convertido en una pasajera de excepción de un tuk-tuk eléctrico, mientras su marido se ponía al volante para conducirla por uno de los paseos marítimos más conocidos de Bombay. Una experiencia que ambos han disfrutado y que ha dejado varias bromas y comentarios divertidos ante las cámaras.

El destino de los futuros reyes británicos era el paseo marítimo de Bandra-Worli Sea Link, donde tenían previsto reunirse con los finalistas de la sexta edición de los premios Earthshot. Antes de llegar a su encuentro, Guillermo decidió tomar los mandos de este peculiar vehículo de tres ruedas y llevar personalmente a su esposa. Al llegar, el heredero abrió la puerta para facilitarle la salida, demostrando una vez más su faceta más caballerosa.

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La aventura parece haber convencido a los dos. “Ha sido divertido, realmente muy divertido”, reconocía el príncipe en unas declaraciones recogidas por The Mirror al bajarse del vehículo, mientras Kate destacaba la comodidad del asiento trasero. La princesa, que también calificó el trayecto como una magnífica forma de llegar al lugar, no ocultó que había disfrutado de la experiencia. Guillermo, por su parte, aprovechó el momento para bromear con los responsables de la compañía fabricante: “No he chocado vuestro vehículo, así que podéis estar tranquilos”.

El príncipe Guillermo, príncipe de Gales, y Catalina, princesa de Gales, llegan al paseo marítimo Bandra Worli Sea Link, 2026. (Chris Jackson/Pool vía REUTERS).

El príncipe incluso confesó que se había quedado con ganas de conducir durante más tiempo. Durante su conversación con Suman Mishra, directora ejecutiva de la empresa, explicó que el vehículo era muy silencioso y sencillo de manejar. También manifestó su curiosidad por conocer la velocidad máxima que podía alcanzar. Se trata de un modelo eléctrico capaz de circular a unos 88 kilómetros por hora y con una autonomía aproximada de 305 kilómetros.

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El motivo detrás del peculiar paseo de los príncipes de Gales

Más allá de la anécdota y de la imagen de Kate como copiloto de lujo, la elección del transporte tenía un significado especial. El tuk tuk pertenece a Mahindra Last Mile Mobility, una compañía india que figura entre las finalistas de los premios Earthshot de este año. Su apuesta por la movilidad eléctrica busca ofrecer alternativas más económicas y sostenibles, contribuyendo a reducir la contaminación atmosférica en las grandes ciudades.

La empresa ha incorporado cientos de miles de estos vehículos a las calles de la India durante los últimos años y compite en la categoría ‘Limpiar nuestro aire’. Si consigue hacerse con el galardón, dotado con un millón de libras, destinará el dinero a ampliar los programas de formación para mujeres conductoras y favorecer la expansión de los vehículos eléctricos.

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El príncipe Guillermo y Kate Middleton llegan en tuktuk al paseo marítimo Bandra Worli Sea Link, 2026. (Chris Jackson/Pool vía REUTERS).

Guillermo quiso reconocer personalmente el esfuerzo de los responsables del proyecto y les trasladó su admiración por el trabajo realizado. También animó a los quince finalistas a disfrutar de la ceremonia, independientemente del resultado: “Todos merecéis ganar”, les recordó. El príncipe insistió en que haber llegado hasta esa fase ya representa un logro extraordinario.

El esperado regreso de Kate Middleton a los premios Earthshot

La presencia de Kate Middleton en este encuentro también tiene una relevancia especial. La princesa ha acompañado a su marido en esta visita de tres días a la India y su participación en la gala supone su regreso a una ceremonia de los premios Earthshot desde la celebrada en Boston en 2022. No pudo asistir a las siguientes ediciones por compromisos familiares y, posteriormente, por su proceso de recuperación del cáncer.

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Para la cita con los finalistas, la esposa del príncipe Guillermo eligió un elegante traje de chaqueta en color marfil, una elección apropiada para las elevadas temperaturas de Bombay. No obstante, todas las miradas estarán puestas en el estilismo que reserve para la gran ceremonia de entrega de premios, uno de los acontecimientos más importantes de su agenda internacional.

La gala contará con actuaciones de Take That y la presencia de numerosas personalidades, entre ellas el actor Rami Malek, las estrellas de Bollywood Alia Bhatt y Sonam Kapoor y la actriz Simone Ashley. Los galardones, impulsados por Guillermo en 2020, reconocen cada año cinco iniciativas medioambientales con un millón de libras para favorecer su desarrollo.

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