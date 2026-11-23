El árbol de Navidad de la Puerta del Sol (Foto: Ayuntamiento de Madrid)

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La ilusión de la Navidad tiene un precio. El Ayuntamiento de Madrid, que cada año apuesta más por llenar sus calles de adornos y luces (compitiendo con la reina de la iluminación, la ciudad gallega de Vigo), ha invertido 7.122.195 euros (IVA incluido) para que abetos, belenes, guirnaldas, juegos de luces, muñecos de nieve, figuras y más de 14 millones de bombillas led iluminen los 21 distritos de Madrid hasta el próximo 6 de enero. Y entre todos estos elementos descata un abeto de 37 metros de altura (el equivalente a un edificio de 12 plantas) situado en la Puerta del Sol, seguramente uno de los puntos más transitados estas Navidades. Con 14 metros de diámetro y 45 toneladas de peso, la estructura está iluminada por 245.000 puntos de luz.

El coste del árbol es de 366.000 euros, y según denuncia Javier Flores, abogado, activista por la transparencia y miembro de Independientes por Madrid, casi la mitad de este gasto, 179.000 euros, se destinan para sufragar bolas de plástico que ni siquiera se encienden. “El presupuesto lo dice tal cual. La estructura del árbol cuesta 159.000 euros. Encima van 3.361 adornos que el pliego llama literalmente ‘Modelo Básico SIN Luz’: bolas, caramelos, campanas y estrellas de plástico “que no disponen de iluminación”, y que además son alquilados. A 53 euros cada uno, 179.000 euros en total. Pagamos más por las bolas que no se encienden que por el árbol", señala.

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No es el único árbol que habrá en la capital. Colocar varios cerezos en flor en varias calles de la ciudad costará 115.247 euros, varios pinos en la calle Princesa otros 36.450 euros, otro abeto con bolas en la Plaza de Cibeles suma 83.853 euros, otro abeto con tulipas entre el cruce de las calles Gran Vía y Alcalá por 66.098 euros, un abeto adornado con corazones en el Paseo de la Castellana por 42.910 euros y finalmente diez abetos más en la Plaza de Grecia (cerca del estadio Metropolitano del Atleti), la plaza de Pedro Zerolo, la Plaza Mayor, la avenida Padre Piquer, en Atocha, en la Plaza de Rodolfo y Ernesto Halffter, en la plaza de Las Ventas, en la Avenida de los Andes, en el intercambiador de Ciudad Lineal y en la plaza de los Sagrados Corazones, más pequeños que el de Sol, cuyo coste suma 518.235 euros. El de Sol, no obstante, es el más grande y el más caro.

Acto de inauguración de las luces navideñas en Madrid este sábado 21 de noviembre

Todos estos adornos han sido colocados por una sola empresa, Iluminaciones Ximénez, una empresa familiar de Puente Genil (Córdoba) fundada en 1945 cuyos dueños siempre señalan que esa localidad fue el segundo pueblo de España en tener luz eléctrica, después de Girona. Iluminaciones Ximénez ofreció una rebaja del 0,01 % en la oferta económica. Fue el único licitador. “588 euros de ahorro sobre un presupuesto de más de 7 millones”, recuerda el abogado Flores. Y es que el pliego exigía un producto patentado por la empresa que ganó el concurso, Se trata de ‘Ecogreenlux. Es un producto de la propia empresa adjudicataria. Su grupo lo anuncia como “desarrollada y patentada en exclusiva” y “única en el mercado”.

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Condiciones del pliego

Flores recuerda que “la ley prohíbe que un pliego exija una marca o una patente salvo que se justifique, y en ese caso obliga a añadir “o equivalente” (artículo 126.6 de la Ley de Contratos). En las 327 páginas del pliego técnico no aparece ni una sola vez. Es más. El anteproyecto sobre el que todas las empresas tenían que presentar su propuesta técnica ya incluía figuras “mediante EcogreenLux”. Para competir, tenías que ofertar con el producto patentado de tu competidor", asegura el abogado. El pliego también exigía para presentarse al concurso facturar 3,5 millones al año en alumbrado; una plantilla mínima de 54 personas; y una garantía provisional de 100.000 euros que la ley solo la permite de forma excepcional y justificada. Lo que limita el número de competidores.

Con estas condiciones no es de extrañar que Iluminaciones Ximénez gestione el alumbrado de Navidad de Madrid al menos desde el año 2011, periodo en el que han pasado por la Alcaldía Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Botella, Manuela Carmena y José Luis Martínez-Almeida. El gasto no ha parado de subir. El contrato principal costaba 3,38 millones en 2022, 5,29 en 2024, 6,03 en 2025 y 7,12 ahora en 2026, es decir, se ha duplicado en cuatro años. El grupo municipal socialista prefiere no centrarse solo en el coste económico, sino en la distribución que se hace de las luces y adornos en la ciudad, ya que casi toda “la concentración se hace en el distrito Centro”.

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La ministra de Defensa ha publicado un vídeo en redes pidiendo el voto al PSOE para hacerlo por las mujeres.

“Almeida presume de las luces de Navidad de Madrid, pero nos gustaría que explicara cómo las reparte. De las seis calles que se incorporaron este año a la iluminación con cadenetas [los conjuntos orgamentales de bombillas], las seis están dentro de la M-30, ni una sola fuera. Y de los doce nuevos emplazamientos para alumbrado ornamental y árboles luminosos, solo tres están fuera de la M-30. Esa es la decisión política del PP cuando toca repartir la inversión. El Gobierno municipal dice que las luces ayudan al comercio. Nos preguntamos por qué entonces concentra las novedades donde ya hay más visitantes y deja pasar la oportunidad de apoyar a las tiendas, los mercados y los bares de Latina, Villaverde, Vallecas, Moratalaz o San Blas”, señala el concejal Pedro Barrero. Hay otro dato que retrata la planificación del Gobierno local. Ocho distritos han tenido que licitar sus propios contratos para completar la iluminación de Madrid, con presupuestos muy distintos entre sí.