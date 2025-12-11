Zapatero y González coinciden en destacar la "lealtad" de Rubalcaba y su "devoción" por la palabra y el lenguaje

Espana agencias

Durante el acto de presentación del libro ‘Discursos parlamentarios de Alfredo Pérez Rubalcaba’, Pilar Goya, esposa del homenajeado, expresó públicamente su gratitud hacia todos los que participaron en la recopilación y edición de la obra, destacando que el volumen confirma a Rubalcaba como un gran orador, un parlamentario brillante y eficaz. Este homenaje fue escenario de la propuesta de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, para que el próximo 10 de mayo de 2026, coincidiendo con el séptimo aniversario de la muerte de Rubalcaba, se inaugure en la Cámara Baja un espacio específico en su memoria, según informó Europa Press.

El evento congregó a una amplia representación del socialismo histórico y contemporáneo, así como a numerosas personalidades de la administración pública y de la vida política española. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, entre los asistentes se encontraban ministros y exministros socialistas como Félix Bolaños, Óscar López, el Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo, Javier Solana, el portavoz parlamentario del PSOE Patxi López y el secretario general del PSE Eneko Andueza, entre otros.

Los expresidentes del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y Felipe González coincidieron en diversos momentos de la ceremonia al destacar la lealtad, la devoción por el lenguaje y la maestría parlamentaria de Rubalcaba. Según detalló Europa Press, Zapatero evocó la proximidad personal y profesional que mantuvo con Rubalcaba durante su mandato al frente del Ejecutivo y el PSOE. Señaló que su interlocución frecuente con él le otorgaba seguridad para la toma de decisiones, sobre todo durante el periodo en que Rubalcaba estuvo a cargo del Ministerio del Interior. Zapatero subrayó que Alfredo Pérez Rubalcaba se caracterizó por defender la palabra y el lenguaje preciso, empleando expresiones que trasladaban contenido y propósito. El exmandatario lo definió como “uno de los grandes de la democracia española” y puso de relieve su compromiso eficaz con la labor socialista y con la defensa de los valores democráticos.

Felipe González, por su parte, centró su intervención en la autonomía personal de Rubalcaba, la capacidad de expresar su pensamiento con claridad y la incansable perfección de su oratoria. González lo describió como un “mago de la palabra” y remarcó que su lealtad le permitía manifestar sus ideas, incluso cuando resultaban incómodas para algunos sectores: “Esa lealtad le daba libertad para decir lo que pensaba, incluso para decir alguna vez en público lo que no siempre gustaba”, citó el medio Europa Press. El expresidente añadió que Rubalcaba se convirtió en un referente para la política democrática por la integridad con la que defendió sus ideales y la amplitud de los cargos institucionales que ocupó a lo largo de su trayectoria.

El homenaje incorporó también las palabras de Francina Armengol, quien resaltó el lugar central del diálogo, la palabra y el consenso en la vida política de Rubalcaba, y señaló que el objetivo del futuro espacio conmemorativo en el Congreso busca reconocer tanto su humildad como su coherencia personal. Armengol, según recogió Europa Press, recalcó la especial defensa que Rubalcaba realizó de la educación pública como motor indispensable para la igualdad de oportunidades en la sociedad española.

En la misma línea, el exeurodiputado y exdirigente socialista Enrique Guerrero intervino en el acto describiendo a Rubalcaba como “negociador nato” y “maestro”. Guerrero repasó los diferentes escenarios institucionales en los que Rubalcaba tuvo un papel protagónico, desde sus primeros días como portavoz del Gobierno entre 1993 y 1996 hasta sus más recientes responsabilidades en el socialismo español. Europa Press recogió las palabras de Guerrero acerca de la importancia transversal que el legado de Rubalcaba mantiene en la evolución democrática del país.

Según Europa Press, uno de los aspectos destacados del homenaje fue la insistencia de los familiares y compañeros de partido en la relevancia de la capacidad de Rubalcaba para fomentar el diálogo, la negociación y el dominio de la palabra a lo largo de toda su carrera. Durante su etapa como ministro del Interior entre 2006 y 2011, lideró la respuesta institucional contra el terrorismo y eje­rció influencia sobre los cuerpos de seguridad, promoviendo confianza y cooperación entre las diferentes instituciones estatales. Zapatero puntualizó los logros alcanzados en ese periodo y la habilidad de Rubalcaba para navegar escenarios complejos, lo que solidificó su reputación como estratega.

Felipe González, en otra etapa del acto, se refirió a la “vida tan intensa y extensa” de Rubalcaba, analizando no solo la duración temporal de su trayectoria, sino el alcance y la presencia en un variado conjunto de responsabilidades institucionales. González expresó que el impacto de Rubalcaba supera la mera suma de años, frente a la profundidad y diversidad de su compromiso político.

El medio Europa Press señaló que la publicación del libro y la idea de instalar un homenaje permanente en el Congreso han evidenciado un acuerdo amplio sobre la relevancia institucional y humana de Rubalcaba. Este consenso transversal involucra tanto antiguos colaboradores como figuras actuales del socialismo español, quienes vieron en Rubalcaba a un defensor de la ética parlamentaria, la capacidad negociadora y el respeto por el papel del diálogo en la política moderna.

Durante la ceremonia, la evocación de la figura de Alfredo Pérez Rubalcaba resaltó cómo su influencia sigue presente en los debates y procedimientos parlamentarios. Las distintas intervenciones pusieron de manifiesto el reconocimiento colectivo acerca de su aporte a la consolidación de la democracia en España y su papel determinante en la historia reciente del parlamentarismo nacional.

