Recreación de un titanosaurio saurópodo. (ICP)

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Paleontólogos del Museu de la Conca Dellà y del Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont han extraído en el yacimiento de Molí del Piteu, cerca de Isona, un cuello de titanosaurio de hace 70 millones de años que podría suponer el descubrimiento de una nueva especie. Se trata del segundo cuello de dinosaurio recuperado por el equipo en la zona. El primero fue el del Abditosaurus, extraído en Orcau en 2014 y considerado entonces el mayor cuello de dinosaurio extraído en Europa. Los expertos creen que el nuevo dinosaurio encontrado pudo superar los 15 a 18 metros de longitud atribuidos a dicho ejemplar.

Los restos han aparecido dentro de un bloque de roca de siete metros cúbicos que mide hasta siete metros de largo y dos de ancho y pesa 18 toneladas. Las costillas localizadas en Isona son más largas que las del Abditosaurus, lo que indicaría que pertenece a una especie distinta al Abditosaurus.

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Los investigadores comenzaron a identificar el potencial del yacimiento después de localizar fragmentos de huesos. Àngel Galobart, director del Museu de la Conca Dellà e investigador del ICP, ha relatado que la extracción de huesos largos permitió comprobar que había “una parte del cuello, o posiblemente el cuello entero”.

Cuello, extremidades, dientes y parte del cráneo: todo lo encontrado en Lleida

La pieza no reúne solo vértebras cervicales. El equipo ha recuperado también restos de la región pectoral, las extremidades anteriores y parte de la zona craneal, elementos que no aparecieron en el ejemplar de Orcau. Algunas vértebras podrían conservar su conexión anatómica, es decir, la posición que tenían cuando el dinosaurio estaba vivo.

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La preparadora paleontológica Elena Nieto ha explicado que esa disposición apunta a que los restos no sufrieron un desplazamiento importante por corrientes de agua u otros fenómenos naturales tras la muerte del animal. El tamaño de las costillas permite plantear que se trate de un titanosaurio mayor que el Abditosaurus, aunque los investigadores aún deben determinar el estado de conservación de los huesos y confirmar si el cuello está completo. Tampoco descartan que pertenezca a otra especie, si bien los datos disponibles apuntan, por ahora, a “otro tipo de titanosaurio”.

En el mismo yacimiento han aparecido numerosos dientes de dinosaurios carnívoros, un indicio de que el titanosaurio pudo ser devorado después de morir. Nieto ha señalado que estos grandes herbívoros se desplazaban en grupo y frecuentaban áreas próximas a la costa con presencia de agua.

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La Conca Dellà ha aportado ejemplares de dimensiones diversas, desde animales de unos 12 metros, definidos como “enanos”, hasta otros de entre 15 y 18 metros como el Abditosaurus. El nuevo individuo podría ampliar ese registro de tamaños en Cataluña.

Cuatro horas de extracción

La operación de extracción duró unas cuatro horas. Para proteger los fósiles, los paleontólogos aplicaron resina acrílica y construyeron una estructura de hierro y poliuretano alrededor del conjunto, una caja conocida coloquialmente como “momia”. Una retroexcavadora volcó el bloque y lo trasladó a un remolque. Durante la carga se desprendió un fragmento de la parte delantera, por lo que el equipo deberá evaluar si el incidente ha afectado a alguno de los huesos.

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La siguiente fase consistirá en retirar la roca que rodea los fósiles, limpiar las superficies óseas y estudiar cada elemento. La restauración se realizará en Isona, primero al aire libre y después en un espacio cubierto, con la previsión de que los restos terminen expuestos en el Museu de la Conca Dellà. Será un trabajo largo: en 2014, la preparación del cuello del Abditosaurus se prolongó aproximadamente seis años y su identificación como especie nueva llegó una década después de la extracción. El museo cuenta ahora con un equipo que trabaja de forma continuada en el laboratorio de preparación y prevé organizar visitas para mostrar al público la evolución de los trabajos.