¿Tienes huevo, almendras y azúcar? Puedes hacer esta receta facilísima de postre sin horno en solo 20 minutos

Yemas de almendra (Magnific)

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La repostería es la mezcla perfecta entre arte y ciencia. Para preparar algunos postres hace falta medir, pesar, cuantificar, combinar y hornear, controlando hasta el mínimo detalle. Pero para algunos otros, esta regla desaparece. Existen recetas dulces sencillas, con pocos ingredientes y una elaboración básica, que todos podemos conseguir preparar en casa. Un buen ejemplo de ello es esta receta de yemas de almendra, un bocado riquísimo y delicado que se prepara con no más de tres ingredientes.

Esta receta, inspirada en la tradición de la repostería conventual, se prepara sin horno y ni siquiera necesita de encender los fogones. La única dificultad se encuentra en montar las claras del huevo, algo que podemos hacer con una batidora eléctrica o a mano. La mezcla se trabaja en frío, se forman pequeñas bolas y se terminan con azúcar fino para darle un aspecto nevado. También puedes decorarlas con pequeños trozos de almendra picada.

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Una vez listas, estas bolitas de almendra se pueden guardar en la nevera, aunque, por su contenido de huevo sin cocinar, es recomendable consumirlas en no más de 24 horas. Son el final dulce perfecto para una comida familiar o una celebración entre amigos, un auténtico vicio que es ideal para acompañar al café en una sobremesa.

Receta de yemas de almendra

Las yemas de almendra se elaboran con almendra molida, azúcar, yemas y claras montadas. La técnica principal consiste en integrar el merengue con cuidado para obtener una masa manejable y ligera.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 20 minutos Preparación: 20 minutos Reposo: 30 minutos opcionales en la nevera



Ingredientes

250 gramos de almendra molida

2 huevos

250 gramos de azúcar

Azúcar fino, cantidad necesaria para rebozar

Cómo hacer yemas de almendra, paso a paso

Separa las claras de las yemas. Coloca las yemas en un cuenco. Añade el azúcar y bate hasta obtener una mezcla uniforme. Monta las claras a punto de nieve fuerte. Incorpora las claras montadas a la mezcla de yemas. Hazlo poco a poco y con movimientos envolventes para no perder aire. Añade la almendra molida. Mezcla hasta conseguir una masa compacta y homogénea. Toma pequeñas porciones de masa con las manos. Forma bolas de tamaño similar. Si la masa se pega, humedece ligeramente las manos. Pasa cada bola por azúcar fino hasta cubrirla por completo. Guarda las yemas en la nevera durante unos 30 minutos antes de servir. Al contener huevo sin cocinar, utiliza huevos pasteurizados si las van a consumir niños, embarazadas, personas mayores o personas con defensas bajas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde 4 raciones. El número exacto de unidades depende del tamaño de las bolas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada por ración, calculada con los ingredientes principales:

Calorías: 650 kcal

Proteínas: 17 gramos

Grasas: 35 gramos

Hidratos de carbono: 70 gramos

Azúcares: 60 gramos

Fibra: 8 gramos

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda las yemas de almendra en un recipiente hermético dentro de la nevera. Por su contenido de huevo sin cocinar, es recomendable consumirlas en un plazo máximo de 24 horas. No deben permanecer a temperatura ambiente durante más de 2 horas.

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