La esquina donde ha sido herido de gravedad el hombre de 53 años (Google Maps)

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Germán Gonzalo Sánchez Rey, más conocido como el ‘Coletas’, ha sido trasladado en estado crítico a un hospital de La Paz después de recibir un disparo en la cabeza en el interior del aparcamiento de un gimnasio situado en el barrio de Valdebebas, en Madrid. Según las primeras informaciones del ABC, dos sicarios habrían atacado al narcotraficante de 53 años este lunes por la mañana en un garaje ubicado en la calle Juan Antonio Samaranch.

La Policía Nacional ha recibido el aviso alrededor de las 12.30 horas, tras conocerse que una persona se encontraba gravemente herida. Al llegar al lugar, los agentes localizaron a la víctima tendida en el suelo. En las inmediaciones han aparecido dos armas de fuego, que han quedado bajo análisis de los investigadores.

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El estacionamiento donde ha tenido lugar el tiroteo ya había formado parte de otra actuación policial durante el verano. En ese lugar, la Policía Nacional se incautó de 111 paquetes de cocaína de un kilogramo cada uno, según ha podido saber el ABC.

Una imagen de Germán Gonzalo Sánchez Rey, detenido en Colombia

El ‘Coletas’ estaba relacionado con “el Loco Barrera”

La detención de Germán en Bogotá tuvo lugar en junio de 2010. No obstante, el bufete Mercado & Rengel, que representa al colombiano en España, sostiene su inocencia. Según la información difundida por el despacho, Sánchez Rey fue reclamado por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Las pesquisas lo situaban como presunto coordinador de envíos de cocaína hacia la península ibérica y como supuesto nexo entre la estructura de Daniel Barrera Barrera, alias “el Loco Barrera”, y organizaciones españolas dedicadas al tráfico de drogas.

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El origen de las actuaciones se remonta, de acuerdo con el bufete, a junio de 2007, cuando la Audiencia Nacional ordenó su detención tras su supuesta huida de la operación Castaño, en Pontevedra. Aquella causa estuvo relacionada con la incautación de 4.500 kilos de cocaína transportados en el pesquero Oceanía II, cuya carga fue descargada en el muelle vigués de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA). Las informaciones de la época atribuyen a Sánchez Rey tareas de coordinación de rutas hacia España.

También se relaciona al ‘Coletas’ con el ‘Clan de los Oubiña’, organización criminal encargada de la distribución de droga en Europa. Su defensa aclara que existen otras versiones que niegan cualquier vínculo entre Sánchez Rey y Laureano Oubiña, conocido como ‘El pajarito’. Sin embargo, no fue hasta 2018 que detuvieron al colombiano en España.

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Juan Carlos Ramírez era el piloto de confianza del "Loco" Barrera - crédito EFE

El nombre de Germán Gonzalo Sánchez Rey también se ha hecho escuchar por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). En 2009, la Guardia Costera estadounidense interceptó una embarcación que transportaba 713 kilos de cocaína con destino a España. Un año después, Estados Unidos incluyó al ‘Coletas’ en una lista de narcotraficantes buscados junto a otros ciudadanos colombianos, entre ellos Daniel Barrera, alias “el Loco Barrera”, a quien se vinculó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Un posible ajuste de cuentas

Un trabajador de Emergencias Madrid ha informado que: “Hemos atendido a un varón de cincuenta y tres años por heridas por arma de fuego en región craneal”. Según ha asegurado a través de un video en redes sociales, “le hemos estabilizado hemodinámicamente en el lugar, se ha procedido al aislamiento de la vía aérea y se ha trasladado a hospital en estado muy crítico”, añade.

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#Agresión con arma de fuego en #Valdebebas. @SAMUR_PC atiende a un hombre de 53 años herido por arma de fuego en la calle José Antonio Corrales. Estabilizado y trasladado en estado crítico a un hospital con escolta de @policiademadrid. @policia investiga este suceso. https://t.co/H0Bco9k042 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) November 23, 2026

La investigación ha quedado ahora en manos de la Policía Científica y de la Policía Judicial. Los agentes trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo el tiroteo, analizar las armas encontradas y localizar al presunto autor o a los posibles responsables. Por el momento, no han trascendido más datos sobre la relación entre la víctima y quien efectuó el disparo, ni sobre el móvil del ataque.

Tampoco se ha informado de detenciones vinculadas con el caso. No obstante, las primeras hipótesis apuntan a que haya podido ser un ajuste de cuentas. El área del garaje ha sido acordonada para preservar posibles indicios y permitir el trabajo de los especialistas. Así, las diligencias policiales continúan abiertas a la espera de los resultados de las primeras pruebas periciales y de la evolución clínica del herido.

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