Cuatro detenidos por el secuestro a tiros de un hombre en Barcelona en septiembre

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Barcelona, 15 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro hombres en Tarragona por su presunta relación con el secuestro el pasado 7 de septiembre en Gavà (Barcelona) de un motorista que fue localizado horas después herido de gravedad en Sabadell (Barcelona).

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos mantiene desde primeras horas de este jueves un dispositivo en marcha que, por el momento, ha permitido la detención de cuatro hombres de 18, 21, 43 y 51 años.

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Los hechos, al parecer debidos a un ajuste de cuentas, sucedieron el pasado día 7 en Gavà, cuando un motorista fue tiroteado e introducido a la fuerza en el maletero de un vehículo.

Horas después, la víctima apareció en Sabadell en estado grave, con una herida por arma de fuego. EFE