Hernando planea anunciar la boda de su hija en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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La semana avanza en Valle Salvaje con la mirada puesta en la esperada fiesta en honor a Lucas, una celebración que promete convertirse en mucho más que un encuentro social. Mientras los preparativos continúan, los secretos y las maniobras de varios personajes amenazan con salir a la luz. Y no todos están dispuestos a permitir que los acontecimientos sigan el rumbo previsto.

Uno de los conflictos más delicados tiene como protagonista a Manuela. La joven ha encontrado en Braulio el apoyo necesario para enfrentarse a los deseos de su padre, don Hernando, que pretende casarla con Alejo. Sin embargo, su resistencia podría tener los días contados después de que el marqués le comunique una noticia que cambiará por completo su situación.

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Avance de ‘Valle Salvaje’ del jueves 19 de noviembre

En el capítulo 527, Enriqueta parece haber encontrado una solución para salir del complicado embrollo del molino. Eso sí, su propuesta resulta tan sorprendente como arriesgada y deja desconcertadas a Victoria y Mercedes. Su idea consiste en transformar a esta última en un caballero para que pueda hacerse pasar por el supuesto apoderado de Dámaso ante el notario.

Mercedes se viste de caballero para pasar por el apoderado en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Aunque inicialmente las dudas son numerosas, las tres mujeres terminan aceptando poner en marcha esta peculiar estratagema. Una decisión que podría permitirles ganar tiempo y evitar que sus maniobras queden al descubierto, aunque tendrán que cuidar cada detalle para que el engaño no termine volviéndose en su contra.

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Pero el momento más determinante de la jornada llegará de la mano de Manuela y don Hernando. Después de haberse enfrentado a su padre y dejarle claro que no piensa casarse con Alejo, la joven vuelve a encontrarse con él. Esta vez, el marqués tiene algo importante que comunicarle y sus palabras provocan un auténtico vuelco en la situación.

La información que recibe Manuela la deja completamente descolocada y termina por derribar sus últimas resistencias. Pese a que había reunido fuerzas para rebelarse contra los deseos de su progenitor, la joven se ve obligada a aceptar los planes matrimoniales que tanto había intentado evitar. Una decisión que abre nuevos interrogantes sobre su futuro y, especialmente, sobre lo que sucederá con Braulio.

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Mientras tanto, Alejo no está dispuesto a quedarse de brazos cruzados. El joven prepara una maniobra para frustrar las intenciones de su futuro suegro, decidido a descubrir qué esconde el marqués detrás de los preparativos de la celebración. También Genaro comienza a ponerse nervioso ante la posibilidad de que alguno de los invitados reconozca su verdadera identidad.

La respuesta de Rosalía no le gusta a Rafael en 'Valle Salvaje' (RTVE).

¿Qué pasará en ‘Valle Salvaje’ el resto de la semana?

Las consecuencias de estos movimientos seguirán marcando los próximos capítulos. En la jornada del viernes, Rosalía volverá a convertirse en objetivo de José Luis, que aprovechará sus inseguridades para hacerle creer que no está a la altura de los invitados de la fiesta. Una situación que podría poner en peligro su acercamiento a Rafael.

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Además, Mercedes tendrá que enfrentarse a su peculiar transformación para llevar a cabo el plan de Enriqueta, mientras Braulio descubrirá finalmente qué ha ocurrido entre Manuela y su padre. La joven terminará compartiendo con él el verdadero motivo por el que ha aceptado casarse con Alejo.

Luisa y Alejo deciden exprimir el momento en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Por su parte, Alejo seguirá adelante con su arriesgada estrategia durante la fiesta, decidido a acercarse a los nobles convocados por Hernando y averiguar qué se esconde detrás de sus misteriosos planes. La celebración de Lucas está a punto de convertirse en el escenario de revelaciones que podrían cambiarlo todo.