Dormir con tu perro en la cama. (Freepik)

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Para millones de personas, el ritual nocturno no está completo hasta que su perro se acurruca a los pies de la cama o a su lado. Esa sensación de calidez y seguridad emocional choca, sin embargo, con una duda recurrente: ¿es saludable compartir el colchón con una mascota o estamos saboteando nuestro descanso? La ciencia del sueño y la medicina veterinaria han analizado este hábito y coinciden en que no existe una respuesta única, aunque sí una condición previa indispensable para evitar problemas de salud y conducta.

La decisión depende del equilibrio entre la salud del propietario, el temperamento del animal y las rutinas del hogar, según explica la veterinaria Sandra Mitchell en PetMD. No obstante, la experta subraya un requisito innegociable antes de abrirle las sábanas: el perro debe estar educado para hacer sus necesidades fuera, haber alcanzado la madurez emocional y ser capaz de permanecer tranquilo durante toda la noche sin interrumpir el sueño.

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A esta premisa se suma la importancia de fijar límites claros desde el principio. Los especialistas recuerdan que resulta mucho más sencillo relajar una norma con el tiempo que revertir una costumbre ya arraigada. Por ello, incluso cuando se permite que suba a la cama, es fundamental que disponga de su propio espacio de descanso en el suelo. Esta alternativa ofrece margen de maniobra si cambian las circunstancias familiares, como la llegada de un bebé, una nueva pareja o la aparición de alergias.

Dormir con tu perro en la cama. (Pexels)

Más allá de la convivencia, existen factores físicos e higiénicos relevantes. Aunque el contacto cotidiano con mascotas puede estimular el sistema inmunitario en adultos sanos, los perros pueden portar pulgas, garrapatas —transmisoras de patologías como la enfermedad de Lyme— o parásitos internos. Este riesgo exige cautela en hogares con niños pequeños, ancianos o personas inmunodeprimidas. Asimismo, saltar desde camas altas supone un peligro de lesiones articulares y lumbares para cachorros, perros mayores o razas pequeñas, para quienes se aconseja instalar rampas.

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El impacto real en el descanso

Desde la perspectiva del descanso humano, investigaciones de instituciones como Sleep Foundation marcan una diferencia clave entre dormir en la misma habitación y hacerlo en el mismo colchón. Mientras que tener al animal en el dormitorio reduce la ansiedad nocturna, compartir la cama disminuye ligeramente la eficiencia del sueño. Esto ocurre porque la temperatura corporal basal de los canes ronda los 38 o 39 grados, lo que dificulta el enfriamiento que necesita el cuerpo humano para alcanzar el sueño profundo, sumado a sus microdespertares por instinto de vigilancia.

Descubre cómo la interacción con perros de terapia está transformando la experiencia educativa de niños con necesidades especiales. Este programa busca reducir la ansiedad y fomentar la interacción en un entorno escolar inclusivo.

En el plano conductual, la etología moderna ha desmentido el antiguo mito de que dormir en la cama vuelve al perro “dominante” o le hace creerse el líder de la casa. El animal simplemente busca calor y cercanía social. Los verdaderos riesgos son la protección de recursos —cuando gruñe si alguien intenta moverlo— y el reflejo de sobresalto ante un movimiento involuntario, motivo por el cual se desaconseja que duerman con niños pequeños.

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Para quienes mantengan este hábito, los veterinarios insisten en extremar la higiene del animal y del dormitorio. Esto implica cumplir a rajatabla con la desparasitación interna y externa todo el año, revisar su pelaje tras los paseos y limpiar sus patas antes de subir al colchón para evitar trasladar suciedad, polen o microorganismos de la calle.