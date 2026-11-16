España apremia para un acuerdo sobre la renovación de la cúpula del BCE "cuanto antes"

15/04/2025 BCE POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA SEVILLA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

Guardar

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha sostenido que el acuerdo para renovar tres de los seis puestos del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo (BCE), en una carrera en la que el exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, compite por alcanzar la presidencia, debe concluir lo antes posible en beneficio de la estabilidad económica en Europa.

Al ser preguntado sobre si el asunto podría cerrarse la próxima semana en la cumbre europea en Bruselas, Albares ha indicado en una entrevista concedida a 'Bloomberg' y recogida por Europa Press que "cuanto antes, mejor para Europa, mejor para el Banco y mejor para la estabilidad económica europea".

PUBLICIDAD

Igualmente, el ministro ha defendido que Hernández de Cos es un "candidato de consenso" y que cuenta con el apoyo de las fuerzas políticas españolas, en referencia al respaldo mostrado tanto por el PSOE como por el PP. "Ojalá siempre fuera así", ha señalado.

"También cuenta con el apoyo de las fuerzas europeas; es alguien con una larga trayectoria con una auténtica visión europea y un corazón europeísta. Creo que cualquier país podría sentirse tranquilo si finalmente él resulta elegido", ha detallado Albares.

Por ello, ha mostrado su confianza en que el candidato español acabe sustituyendo a Christine Lagarde al frente del BCE. "Eso espero, sinceramente. Creo que es el mejor candidato y la persona idónea para el puesto", ha detallado.

Varios medios franceses y alemanes apuntaron a que París y Berlín ultiman un acuerdo para este reparto que pasaría por elegir al frente del BCE al español De Cos en detrimento de su rival, el neerlandés Klaas Knot. El acuerdo supondría además poner a un francés en la cartera de operaciones de mercado, en sustitución de Isabel Schnabel, mientras que los alemanes se harían con el cargo de economista jefe, que Philip Lane deja en mayo.

PUBLICIDAD

El canciller alemán, Friedrich Merz, adelantó que presentaría su propuesta para el reparto de cargos a lo largo de esta semana, pero que antes tenía que coordinarse con la otra parte de la coalición que gobierna en Alemania, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD).