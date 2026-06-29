Receta de huevos fritos con patatas y gambas al ajillo, una combinación llena de sabor y muy fácil de preparar en casa

Cazuela de patatas y huevos rotos con gambas al ajillo (Flickr)

Los huevos rotos son un clásico de los bares españoles, una de esas raciones para compartir que siempre triunfan en el centro de la mesa. Existen muchas combinaciones alrededor de esta sencilla combinación de patatas y huevos fritos. Hoy, nos centraremos en una que es tendencia: los huevos rotos con gambas al ajillo. Las redes sociales se han llenado de cocineros profesionales y amateurs imitando esta sencilla pero riquísima combinación, que une dos de los mejores platos de la cocina típica española.

Este plato combinado consigue conquistarnos gracias a la yema del huevo que, al romperse, se mezcla con el ajillo de las gambas para crear una salsa espectacular, cremosa y con un aroma riquísimo, que impregna las patatas fritas. Aquí la gracia está en mezclarlo todo, repartiendo bien todos los sabores hasta conseguir que cada bocado sea exquisito.

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Receta de huevos rotos con patatas fritas y gambas al ajillo

Este plato consiste en huevos fritos servidos sobre una cama de patatas fritas, coronados con gambas al ajillo. La clave está en romper los huevos justo antes de servir, mezclando todo para que la yema impregne las patatas y las gambas. El ajo y la guindilla aportan ese toque clásico de las tapas españolas.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 20 minutos



Ingredientes

4 patatas medianas

4 huevos

200 g de gambas peladas

3 dientes de ajo

1 guindilla pequeña seca (opcional)

Aceite de oliva virgen extra (para freír y para las gambas)

Sal al gusto

Perejil fresco (opcional, para decorar)

Cómo hacer huevos rotos con patatas fritas y gambas al ajillo, paso a paso

Pela y corta las patatas en bastones medianos. Sécalas bien antes de freír para que queden crujientes. Fríe las patatas en abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes. Escúrrelas bien sobre papel absorbente y añade sal. Pica los ajos en láminas finas. En una sartén pequeña, añade aceite de oliva y sofríe el ajo con la guindilla (si la usas) a fuego medio. Cuando el ajo empiece a dorarse, añade las gambas peladas. Saltéalas solo 2-3 minutos para que queden jugosas. Sal al gusto y retira del fuego. Fríe los huevos en sartén aparte, procurando que la yema quede líquida y la clara cuajada. Monta el plato: coloca las patatas fritas en la base, reparte por encima las gambas al ajillo y coloca los huevos fritos encima. Rompe los huevos justo antes de servir, mezclando la yema con las patatas y las gambas. Decora con perejil fresco.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Aproximadamente 2 porciones generosas (o 4 raciones de tapa).

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Energía: aprox. 420 kcal

Proteínas: 22 g

Grasas: 18 g

Hidratos de carbono: 45 g

Fibra: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Este plato es ideal recién hecho. Si sobra, puede conservarse en nevera hasta 24 horas, aunque las patatas perderán textura. No es recomendable congelar.

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