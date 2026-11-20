La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Guipúzcoa, Barcelona, Málaga y Melilla por presuntos delitos de terrorismo y radicalización yihadista

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La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en Guipúzcoa, Barcelona, Málaga y Melilla por su presunta vinculación con delitos de terrorismo, en dos operaciones en las que los investigadores han detectado difusión de propaganda yihadista, procesos de radicalización a través de internet y el uso de inteligencia artificial para perfeccionar esas prácticas. Tres de los arrestos, producidos en San Sebastián, Vilanova i la Geltrú y Fuengirola, forman parte de una operación basada en una radicalización progresiva durante los últimos años por el aumento del contenido en internet. La cuarta detención, en la ciudad autónoma, forma parte de una investigación dirigida contra la propagación de ideología yihadista entre usuarios jóvenes.

Los agentes han analizado material relacionado con el Estado Islámico, o Daesh, y con Hamás, la organización palestina designada como terrorista por la Unión Europea. De acuerdo con el comunicado, el objetivo de esos contenidos era el adoctrinamiento con fines terroristas. La investigación ha detectado además grabaciones en las que algunos de los sospechosos expresaban su adhesión al yihadismo y exhibían armas blancas. Los materiales examinados también incluían mensajes que justificaban la violencia y la ejecución de atentados, según la información oficial. El comunicado no ha detallado la identidad, edad ni nacionalidad de los cuatro detenidos, ni ha precisado las plataformas concretas en las que presuntamente compartían los contenidos.

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El detenido en Melilla es un joven al que se le atribuye una “activa labor” de difusión de contenido multimedia de carácter yihadista en redes sociales empleadas de forma frecuente por adolescentes y jóvenes. Según el instituto armado, los investigados empleaban inteligencia artificial para mejorar sus procedimientos de radicalización. Los investigadores también han localizado videos en los que los sospechosos mostraban armas blancas. La institución ha incluido ese elemento entre los indicios que motivaron las actuaciones, aunque no ha precisado cuáles son las armas incautadas. En el vídeo de la operación se ve una catana que recoge un agente.

Guardia Civil realiza detenciones, incautaciones y el traslado de sospechosos de terrorismo yihadista (Guardia Civil)

El CNI y el FBI han colaborado en las operaciones

La Guardia Civil ha señalado que las detenciones han requerido cooperación con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y con el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, conocido como FBI. La información oficial no ha detallado el alcance de esa colaboración ni si las pesquisas permitieron identificar contactos internacionales de los arrestados. El instituto armado ha enmarcado las operaciones en el refuerzo de las investigaciones antiterroristas que mantiene desde que España elevó el nivel de alerta antiterrorista a cuatro el 26 de junio de 2015. Ese nivel implica el fortalecimiento de las medidas de prevención, protección y respuesta frente a posibles amenazas.

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La Guardia Civil ha afirmado que sus investigaciones se dirigen tanto a organizaciones terroristas y personas vinculadas a ellas como a actividades de apoyo material, financiero o de otra naturaleza. En esta ocasión, las actuaciones se han centrado en la presunta difusión de propaganda, la radicalización en internet y la producción de materiales con contenido yihadista. Los cuatro arrestados afrontan acusaciones por presuntos delitos de terrorismo. La causa seguirá bajo dirección judicial, mientras los investigadores analizan el material intervenido.