Producción de fármacos en una fábrica (Shutterstock)

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El cáncer de páncreas sigue siendo uno de los tumores con peor pronóstico y mayores dificultades para su detección precoz. En España, más del 80% de los diagnósticos se producen cuando la enfermedad ya se encuentra en fases avanzadas, según la Asociación de Cáncer de Páncreas (ACANPAN), lo que reduce considerablemente las posibilidades de tratamiento y supervivencia. Sin embargo, un nuevo avance terapéutico abre una puerta a la esperanza: un medicamento oral ha demostrado duplicar la supervivencia global mediana de los pacientes con cáncer de páncreas metastásico frente a la quimioterapia convencional.

Se trata del daraxonrasib, desarrollado por la compañía Revolution Medicines y autorizado recientemente por la Comisión Europea bajo el nombre comercial Rasonque. El fármaco ha obtenido resultados prometedores en un ensayo clínico de fase III con 500 pacientes, en el que alcanzó una supervivencia global mediana de 12,4 meses, frente a los 6,7 meses registrados con la quimioterapia estándar.

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La autorización europea supone un avance importante, pero todavía queda un paso fundamental para los pacientes españoles: completar los trámites de precio, financiación e incorporación al Sistema Nacional de Salud. Ante esta situación, la ACANPAN ha reclamado al Gobierno que agilice el proceso para garantizar el acceso al tratamiento.

Un medicamento que duplica la supervivencia

El daraxonrasib está indicado para adultos con adenocarcinoma de páncreas metastásico que hayan recibido previamente al menos una línea de tratamiento sistémico. Su mecanismo de acción se dirige a las proteínas RAS, que desempeñan un papel fundamental en el crecimiento de las células tumorales. En determinados tumores, estas proteínas permanecen activadas de forma permanente, favoreciendo la proliferación descontrolada de las células.

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La imagen ilustra a una persona con dolor abdominal, simbolizando uno de los síntomas clave del cáncer de páncreas. (Foto: Agencia Andina)

El nuevo medicamento actúa bloqueando esta señal. Además de mejorar la supervivencia global, el ensayo clínico también mostró resultados favorables en la supervivencia libre de progresión, es decir, el tiempo durante el cual la enfermedad no empeora y se queda estancada. Este indicador pasó de 3,6 meses con la quimioterapia convencional a 7,2 meses con daraxonrasib.

España, pendiente de garantizar el acceso al tratamiento

Pese a la autorización europea, los pacientes españoles todavía no pueden acceder al medicamento a través de la sanidad pública. Antes deben completarse la evaluación de su valor terapéutico, la negociación del precio con el laboratorio y su incorporación al catálogo de financiación del Sistema Nacional de Salud.

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Lara Acero, presidenta de ACANPAN, ha pedido que estos procedimientos se agilicen para que el fármaco “llegue a los pacientes españoles en el menor tiempo posible y en condiciones de acceso equitativas”: “Si Europa ha demostrado que es posible acelerar los procesos de evaluación cuando existe una necesidad médica importante, España debe estar a la altura”.

El equipo dirigido por Mariano Barbacid, jefe del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), ha logrado eliminar por completo tumores de páncreas en ratones, de forma duradera y sin generar resistencias, mediante una terapia combinada de tres fármacos. crédito: Fundación CRIS Contra el Cáncer

El cáncer de páncreas, un tumor con baja supervivencia

La urgencia de incorporar nuevos tratamientos se entiende al observar las cifras de esta enfermedad. La Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) estima 10.405 nuevos diagnósticos de cáncer de páncreas en España en 2026, de los cuales únicamente uno de cada diez pacientes supera los cinco años de supervivencia.

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Uno de los principales problemas es el diagnóstico tardío. Cuando el tumor ya se ha extendido a otros órganos, la cirugía deja de ser una alternativa y el abordaje se centra en los tratamientos farmacológicos. Por ello, la detección precoz y la investigación de nuevas terapias resultan fundamentales para mejorar el pronóstico.

Cristina Sandin, directora general de ACANPAN y fundadora de la iniciativa, resume la importancia de estos avances que “nos recuerda que investigar merece la pena y que los avances son posibles”. “Hemos acercado la meta, pero todavía queda mucho camino por recorrer”, concluye.