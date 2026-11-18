Pedro Sánchez en 'El perro andaluz' con Manu Sánchez (RTVE).

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Pedro Sánchez ha decidido abrir una ventana a su faceta más personal. Después de visitar algunos de los espacios televisivos con mayor audiencia y a las puertas del debate que mantendrá este jueves 19 de noviembre con Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Gobierno protagoniza la portada de la revista Lecturas. En una extensa entrevista, el líder socialista repasa algunos episodios de su trayectoria vital, recuerda la influencia que tuvieron sus abuelos y sus padres y habla del papel fundamental que desempeñan su mujer y sus hijas. También aborda una cuestión relacionada directamente con sus responsabilidades políticas: su nivel de inglés y los motivos por los que continúa formándose en este idioma.

Lejos de considerar que su etapa como estudiante haya quedado atrás, Pedro Sánchez reconoce que sigue dedicando tiempo a los idiomas: “No importa la edad. Nunca es tarde. De hecho, yo sigo estudiando, sobre todo inglés”. Una asignatura pendiente que, según explica, tiene mucho que ver tanto con su trayectoria personal como con las exigencias de su puesto al frente del Ejecutivo.

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Portada de la revista Lecturas del 18 de noviembre de 2026

El presidente admite que no tuvo precisamente las mejores condiciones para aprender inglés durante su infancia y que su formación en esta materia se limitó a las clases que recibía en la escuela. “No lo aprendí de cuna, ni pasando veranos en Irlanda cuando era niño. Mi inglés era el del colegio, en aquella EGB en la que los idiomas no se cuidaban como ahora”, recuerda.

Sin embargo, lejos de resignarse a las limitaciones de aquella formación, ha decidido continuar mejorando sus conocimientos. Y tiene dos motivos muy claros para hacerlo. “Primero, porque es imprescindible para el cargo que desempeño. Y, segundo, por coherencia”. Y explica: ”Si se le exige a cualquier joven que empieza a trabajar, cómo no hacer lo mismo cuando se aspira a presidir el Gobierno de España".

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La conversación con Lecturas también permite conocer mejor las referencias familiares que han marcado su manera de entender la vida. Sánchez recuerda especialmente a sus abuelos, dos personas humildes que tuvieron que enfrentarse a las dificultades económicas y sociales de su época. “Cuando era pequeño, los acompañaba a una escuela de adultos en Aluche, donde aprendían a leer y escribir”, confiesa.

Pedro Sánchez en 'The Wild Project'. (YouTube/The Wild Project)

Feijóo reconoce que no ha “hecho ningún esfuerzo para aprender inglés”

La reflexión de Pedro Sánchez sobre la importancia de dominar otros idiomas coincide con unas declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre esta misma cuestión. Durante su entrevista con Jordi Wild, el presidente del Partido Popular admitió que no sabe inglés, aunque considera que un jefe del Ejecutivo debería conocerlo. “Estoy de acuerdo con que un presidente debería saber inglés”, reconoció.

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Feijóo explicó que pertenece a una generación cuya formación en idiomas fue limitada y admitió que tampoco ha dedicado demasiado tiempo a corregir esa carencia. “He de reconocer que no he hecho ningún esfuerzo para aprender inglés. Me interesan más los problemas de mi país que el conocimiento de un idioma”, afirmó.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante la entrevista en el estudio de Jordi Wild. (YouTube).

El líder popular defendió, no obstante, que las cuestiones importantes deben abordarse con traducciones oficiales para evitar errores de interpretación. “No sé inglés, pero sé gobernar”, sentenció, antes de añadir que tampoco necesita dominar otros idiomas para defender sus planteamientos políticos.