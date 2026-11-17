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Madrid, 17 nov (EFE).- La compraventa de viviendas retomó las caídas en septiembre con un descenso del 13,4 % frente al mismo mes del año pasado y contabilizó 54.548 operaciones, lo que supone el mayor ajuste desde mayo de 2024, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En lo que va de año, la compraventa de viviendas acumula una caída del 3,6 %.

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Por tipo de vivienda, en septiembre cedieron tanto las operaciones de las nuevas como de las usadas. En concreto, estas últimas, las más numerosas del mercado con más de un 77 % del total, cayeron un 14 %, hasta las 42.403 unidades. No bajaban tanto desde mayo de 2024.

Por su parte, las transacciones de vivienda nueva descendieron un 11,6 % hasta las 12.145 unidades, presentando tasas negativas en seis de los nueve últimos meses.

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Por régimen, la mayor parte de las operaciones correspondieron a vivienda libre, casi un 94 %, y sumaron 51.180 unidades, el 12,8 % menos que en septiembre de 2025, según el INE, que obtiene estos datos a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad de todo el territorio nacional en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas.

Por su parte, el descenso más acusado se observó en las compraventas de vivienda protegida, que disminuyeron un 21,6 %, hasta las 3.368, y supusieron el 6,2 % del total.

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Si se compara con el mes anterior, agosto, las transacciones de vivienda crecieron un 10,6 % en tasa intermensual, en un contexto marcado por la falta de viviendas disponibles para atender a una demanda creciente y los altos precios de las casas.

Todas las categorías de vivienda presentaron subidas respecto al mes anterior.

En el caso de la vivienda libre, el ascenso fue del 11,2 %, mientras que en la vivienda protegida fue del 2,2 %.

Por antigüedad del inmueble, las compraventas de vivienda nueva fueron las que más subieron con respecto a agosto, un 15,4 %, en tanto que las usadas lo hicieron un 9,3 %.

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En el acumulado de los nueve primeros meses del año, el saldo de las compraventas de vivienda fue negativo, del -3,6 %.

Por régimen, los descensos en el año se extendieron a las compraventas de viviendas libres, -3,2 %, y a las de vivienda protegida, -10 %.

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Entre enero y septiembre, la mayor caída de las compraventas se dio en las viviendas de segunda mano, con un ajuste acumulado del 3,8 %, mientras que en las nuevas el descenso fue del 3 %.

Tras crecer en 2025 un 11,5 % y alcanzar las 714.237 unidades, la cifra más alta desde los máximos de 2007, la compraventa de viviendas inició el año con una caída del 5 %, que siguió en febrero con un -0,5 %, en marzo con un ajuste del -2,2 %, en abril con el -1,8 % menos y en mayo la caída se acentuó al -7,3 %.

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En junio, sin embargo, las transacciones remontaron un 1,6 % tras cinco meses a la baja, pero en julio volvieron las caídas, del 5,1 %. En agosto volvieron a crecer, un 3,4 %, pero en septiembre cayeron un 13,4 %.

En septiembre, la compraventa de viviendas cayó en todas las comunidades autónomas, en su mayoría más de un 10 %, y se mantuvo sin cambios en Navarra.

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Los mayores descensos se dieron en País Vasco (–23,1 %), Islas Baleares (–22,4 %), Comunidad de Madrid o La Rioja (-20,4 %).

Con ajustes por encima de la media también se encontraron la Comunidad Valenciana (-17,9 %) y Asturias (-13,6 %).

Por el contrario, las menores caídas se registraron en Castilla y León (-5,6 %), Cataluña (-7,7 %), Murcia (-8,1 %) y Aragón (-9,7 %). EFE

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(Infografía)