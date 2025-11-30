Agencias

La Infanta Elena visita el Mercadillo Aladina

Guardar

Demostrando una vez más su faceta más solidaria, la Infanta Elena ha acudido este domingo 30 de noviembre al Mercadillo de la Fundación Aladina, donde las familias de la escuela venden objetos de segunda mano y manualidades para recaudar fondos.

Muy ligada a la Fundación Aladina, no es la primera vez que vemos a la hija de Don Juan Carlos I y Doña Sofía asistir a alguno de sus actos. En esta ocasión, la Infanta Elena se ha dejado ver de lo más sonriente visitando cada uno de los puestos de la mano de su fundador, Paco Arango.

Fue en 2005 cuando Paco puso en marcha la Fundación Aladina. Desde entonces, no ha dejado de trabajar junto a su equipo para que ningún niño con cáncer pierda la sonrisa ni las ganas de luchar. Cuidando de ellos con cariño desde el momento en el que llegan al hospital y acompañándoles todos los días para que sepan que no están solos y sientan nuestro apoyo incondicional.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Rafa Nadal recibirá el primer 'Dimoni d'Honor' de manos del RCD Mallorca

El reconocido exdeportista será distinguido durante un evento organizado por el club balear con un galardón que destaca a personalidades isleñas ejemplares por su influencia positiva y valores, según anunció la institución a través de un comunicado oficial

Rafa Nadal recibirá el primer

Dimite el jefe de la oficina de Zelenski después de que anticorrupción registrara su domicilio

La salida del principal asesor de Zelenski ocurre mientras las pesquisas de corrupción sacuden al Ejecutivo ucraniano, complicando las negociaciones de paz y dejando vacante un puesto clave en medio de presiones internacionales sobre la integridad institucional en Kiev

Dimite el jefe de la

El tenista español Martín Landaluce se clasifica para las Next Gen ATP Finals

A sus 19 años, el madrileño disputará en Arabia Saudí el evento que reúne a las principales promesas menores de 20 años, tras una temporada destacada y compartirá cuadro con otros jóvenes talentos, incluido el también español Rafa Jódar

El tenista español Martín Landaluce

Sheinbaum confía en que "haya más coordinación" con el nuevo fiscal general de México

Tras la salida de Alejandro Gertz y el relevo provisional de Ernestina Godoy como responsable del Ministerio Público federal, Claudia Sheinbaum prevé fortalecer la relación institucional para incrementar resultados en la lucha contra la impunidad y el crimen nacional

Sheinbaum confía en que "haya

ONG alemanas acusan a la Policía de violencia hacia los manifestantes contra el nuevo ala juvenil de AfD

ONG alemanas acusan a la