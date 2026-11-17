Barry Nicholson frente a la caravana. (YouTube/Like There's No Tomorrow)

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Cuando la hija de Barry y Darlene Nicholson estaba a punto de empezar la universidad, el matrimonio se dio cuenta de que su vivienda en Florida se les había quedado demasiado grande. Corría el año 2022; los precios del mercado inmobiliario habían subido durante la pandemia y ambos, rondando los 50 años, sentían que tenían la salud y la energía necesarias para dar un giro radical a su rutina. Lo que comenzó como una idea arriesgada se ha convertido hoy en una travesía de cuatro años por unos 30 estados norteamericanos a bordo de una autocaravana.

Conocidos desde la adolescencia en Indiana, Barry y Darlene apenas habían viajado fuera de Florida mientras criaban a sus dos hijos. Sin embargo, decidieron no esperar a la jubilación para cumplir su sueño. “La razón por la que quise hacerlo pronto y tratar de llevar a cabo este proyecto es que nadie nos garantiza el mañana. Ni siquiera tenemos la certeza de llegar a la jubilación”, relata Darlene, recoge Il Messaggero.

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Antes de dar el paso definitivo, optaron por la prudencia: durante el primer año alquilaron su casa como plan de respaldo por si la experiencia fracasaba. Al marcharse los inquilinos y no encontrar otros dispuestos a pagar la misma renta, en 2023 la vendieron definitivamente e invirtieron el capital. Para entonces ya habían regalado o vendido la mayor parte de sus pertenencias. “Te obliga de verdad a volverte minimalista”, reconoce Barry, quien aconseja empezar dos años antes a deshacerse de objetos.

Darlene y Barry Nicholson durante una de sus rutas. (YouTube/Like There's No Tomorrow)

La adaptación no fue sencilla, ni siquiera tras décadas de matrimonio. Tuvieron que aprender a maniobrar un vehículo de grandes dimensiones —actualmente viajan en una caravana de más de 12 metros de largo— y a convivir en un espacio muy reducido. “Le decíamos a la gente que, si consigues superar los primeros seis meses, luego todo irá bien”, apunta ella.

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“Simplemente sustituimos unos gastos por otros”

Vivir sobre ruedas no siempre equivale a gastar poco, sobre todo porque no querían renunciar a salir a cenar, hacer excursiones o visitar parques nacionales. “No queríamos cambiar nuestro estilo de vida. Simplemente sustituimos unos gastos por otros”, aclara Darlene. Al principio desembolsaban al menos unos 920 euros mensuales en campings de gama alta, aunque con el tiempo redujeron la factura apostando por la acampada libre e instalando paneles solares en 2023.

Aun así, en los primeros meses de 2026 gastaron menos de 370 euros al mes en gasolina, en octubre del año anterior superaron los 920 euros solo en combustible, a lo que se suman estancias puntuales en áreas equipadas que pueden costar desde unos 265 euros por una semana hasta más de 1.840 euros por 40 noches. Por ello, recomiendan contar siempre con un colchón de varios miles de euros para imprevistos.

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Darlene y Barry Nicholson llevan cuatro años viajando en autocaravana. (YouTube/Like There's No Tomorrow)

La carretera también trajo momentos críticos. Darlene perdió su empleo y, tras comprobar lo difícil que resultaba volver al mercado laboral a los 50 años compitiendo con candidatos más jóvenes, apostó por el canal de YouTube que habían abierto en diciembre de 2023, Like There’s No Tomorrow. El proyecto funcionó tan bien que en 2025 Barry también dejó su trabajo para dedicarse a tiempo completo a crear contenido.

Sin embargo, los sustos pusieron a prueba su plan. Una noche, Darlene tropezó a oscuras y cayó desde unos tres metros de altura, sufriendo una fractura de cráneo, conmoción cerebral y un mes sin sensibilidad en las manos. Además, su perro necesitó atención veterinaria urgente lejos de su clínica habitual. “Siempre le digo a la gente que, si deciden emprender una vida así, tienen que tener un plan para volver atrás”, advierte ella. Por eso, ahorran junto a su asesor financiero para comprar algún día una casa y usar la autocaravana solo para escapadas.

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