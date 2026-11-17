Cerdos conviviendo con cadáveres en descomposición en una granja de Tauste, Zaragoza. (Igualdad animal)

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Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil han inspeccionado de urgencia una explotación ganadera de Tauste (Zaragoza) tras la denuncia de Igualdad Animal. El cuerpo de la Guardia Civil llegó a la granja el pasado viernes, 13 de noviembre, tras ver las imágenes que la Fundación habría conseguido a finales del mes de octubre. Las pesquisas señalan graves indicios de desatención sanitaria, acumulación de cerdos muertos junto a animales vivos y severas deficiencias en el bienestar animal.

La granja afectada está dedicada a la cría de lechones y cuenta con una capacidad para albergar a unas 600 cerdas reproductoras, destinadas al parto y lactancia de sus camadas. No obstante, Igualdad Animal ha podido comprobar que la convivencia en la parcela es inhumana: “Cadáveres de lechones y de cerdos jóvenes en espacios ocupados por animales vivos, varios con signos visibles de descomposición, y cerdos mordiendo esos cuerpos en el mismo espacio en el que viven”, denuncian.

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Además, han hallado lechones muertos en el interior de los fosos de purín, las fosas inferiores donde se acumulan las heces situadas justo bajo las áreas de maternidad y cría. En cuanto al ganado vivo, los activistas han detectado una cerda reproductora con una herida abierta de gran tamaño con el tejido expuesto, así como otro cerdo con la cara severamente inflamada y con lesiones. En los pasillos y recintos se ha constatado también una acumulación de excrementos y presencia de roedores, tanto vivos como muertos.

Cerdos enjaulados en una granja de Tauste, Zaragoza. (Igualdad animal)

“Es un problema estructural de la industria ganadera”

Ante estos hechos, Anna Mulà, gerente de incidencia legislativa de Igualdad Animal, ha subrayado la vulneración flagrante de las obligaciones más elementales de cuidado ganadero. “La normativa obliga a inspeccionar a los animales al menos una vez al día, a atender de inmediato a los que estén heridos o enfermos y a retirar los cadáveres sin demora”, sostiene.

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No obstante, la portavoz incide en que las imágenes muestran “lo que constituye un indicio claro de incumplimiento de esas obligaciones”. Por lo que desde la organización se pide que se comprueben “qué cuidados han recibido y se determinen las responsabilidades que correspondan”.

Un lechón muerto en una granja de Tauste, Zaragoza. (Igualdad animal)

Del mismo modo, Mulà advierte de que la situación de Tauste no es un hecho aislado, sino sintomático: “Las investigaciones de Igualdad Animal en Aragón muestran que el sufrimiento y la desatención se repiten en distintas granjas de cerdos”, afirma. La Comunidad Autónoma encabeza el sector ganadero porcino en España: con 9.418.000 cabezas contabilizadas en las encuestas oficiales de 2025 del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, concentra más cabañas que cualquier otra comunidad autónoma (el 28 % del censo estatal). Pero desde Igualdad Animal sospechan que las explotaciones ganaderas puedan cometer mala praxis reiterada.

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Tras haber denunciado otras nueve granjas en febrero, la fundación considera que “es un problema estructural de la industria ganadera que exige controles efectivos y una respuesta firme de las administraciones”. Pese a la denuncia el pasado mes de febrero, el Servicio Provincial de Zaragoza resolvió archivar aquellas denuncias sin incoar expediente sancionador al considerar que no se constataban infracciones.

Un cerdo enjaulado en una granja de Tauste, Zaragoza. (Igualdad animal)

El caso derivó en la pregunta parlamentaria 760/26 registrada en las Cortes de Aragón por el diputado de Chunta Aragonesista (CHA), Miguel Jaime Angós. En la respuesta oficial remitida en septiembre, la consejera de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Aránzazu Simón Pérez, defendió el archivo argumentando que las grabaciones audiovisuales son únicamente “un indicio más” y que “la existencia de cadáveres en una explotación supone por sí misma que exista una situación de desatención o falta de bienestar animal”. Además, añadió que “las explotaciones deben disponer de los sistemas previstos para su almacenamiento y retirada, y las bajas pueden producirse por diferentes causas, entre ellas las sanitarias”.

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La investigación policial y veterinaria abierta ahora en Tauste determinará si la presencia de cadáveres en descomposición y animales desatendidos acarrea responsabilidades administrativas o penales por infracción de las normativas de protección y sanidad animal. Por el momento, se han solicitado de inmediato peticiones al SEPRONA y a los Servicios Veterinarios Oficiales de la atención veterinaria inmediata para los animales enfermos y heridos, la realización de necropsias para determinar las causas exactas de la muerte, las bajas acumuladas y la fiscalización de los registros de mortalidad, tratamientos farmacológicos y retirada de cadáveres.