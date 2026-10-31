RTVA contará en 2027 con una transferencia de la Junta de 338,2 millones de euros, 175 millones más que en este año

01/05/2026 Sede de la RTVA. POLITICA RTVA

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La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) contará en 2027 con una transferencia de explotación de la Junta de 338,2 millones de euros, lo que representa 175 millones más respecto a la que recibió en el presente año. Este aumento obedece al hecho de que la cadena autonómica tiene que hacer frente a un litigio fiscal relativo al IVA.

Así se recoge en el estado de gastos de la sección de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias del proyecto de Ley de Presupuestos andaluces para 2027, que ha sido aprobado este viernes por el Consejo de Gobierno.

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La RTVA contó con un presupuesto en 2026 de 180,2 millones de euros, de los que la transferencia de explotación de la Junta era de 163,2 millones (un incremento de 3,1 millones respecto al presupuesto de 2025). El incremento de 2026 a 2027 será de un 107 por ciento.

Para el próximo ejercicio 2027, la transferencia de la Junta a la RTVA aumenta significativamente respecto a los ejercicios anteriores.

La justificación de ese incremento se recoge en la Disposición adicional vigesimosegunda del proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2027, relativa a 'Operaciones para la compensación de desviaciones en el coste del servicio público de comunicación audiovisual de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, como consecuencia de contingencias fiscales'.

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Según se añade, para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de RTVA "se considerará coste del servicio público de comunicación audiovisual" de la agencia pública empresarial "el importe de los impuestos soportados que no resulten deducibles o recuperables por la agencia o sus sociedades filiales, de acuerdo con la normativa tributaria y los criterios administrativos o judiciales de aplicación".

"A fin de garantizar la neutralidad en el patrimonio neto de la entidad de las operaciones actualmente en litigio respecto al devengo del IVA por la gestión de la agencia y sus sociedades filiales, y evitar que esas contingencias fiscales afecten a su equilibrio financiero, el Presupuesto de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias contempla, con carácter extraordinario, una ampliación de la dotación en concepto de transferencia de financiación a favor de la entidad Canal Sur Radio y Televisión, S.A., de conformidad con lo previsto en el artículo 58 bis.5 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, asegurando de este modo la sostenibilidad financiera de dicho servicio público autonómico", se indica en esta disposición adicional.

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Se señala que, para el cumplimiento de lo previsto en esta disposición, la Agencia y sus sociedades filiales deberán comunicar, por conducto de la Consejería de Presidencia a la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, "la anotación contable de estos costes ya sea por la aplicación de la correspondiente deuda tributaria y sus posibles intereses, o por la anulación de derechos de cobro por devoluciones solicitadas a la Agencia Estatal de Administración Tributaria; o bien por la necesaria contabilización de provisiones por litigios judiciales pendientes de firmeza".

"En el expediente que se inste para la tramitación y pago de la transferencia de financiación de explotación prevista en el Presupuesto a favor de Canal Sur Radio y Televisión, S.A., a que se refiere el apartado 2, deberá quedar acreditada la situación vigente respecto de las contingencias fiscales de la Agencia o de sus sociedades filiales, que fueron objeto de la concesión de un préstamo de la Junta de Andalucía, en virtud de la disposición adicional vigesimosexta de la Ley 12/2023, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la comunidad autónoma", según se señala en la disposición.

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Asimismo, se indica que, "cuando aquellas contingencias hayan sido resueltas, y con objeto de asegurar la cancelación del saldo vivo del préstamo concedido a favor de la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía, para el libramiento de dicha transferencia de financiación podrá reclamarse la anotación por parte del grupo de entidades de las operaciones de regularización contable oportunas".

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos llevará a cabo el seguimiento del cumplimiento de esta disposición. Se recoge además que si resultara un excedente de financiación, se reintegrarían a la Tesorería General de la Junta de Andalucía las cantidades abonadas a la entidad y no aplicadas a su finalidad, anulándose, en su caso, las obligaciones pendientes de pago material.

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