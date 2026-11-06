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La Séptima se estrena con un 2,8% de cuota de pantalla: los programas de Javier Ruiz y Sarah Santaolalla son los más vistos

El nuevo canal de la TDT alcanza los 320.000 espectadores con ‘La última hora’ y supera en su primera jornada a todas las cadenas temáticas

Javier Ruiz en el estreno de 'La Séptima' (La Séptima).
Javier Ruiz en el estreno de 'La Séptima' (La Séptima).
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La Séptima comenzó sus emisiones el jueves 5 de noviembre con una cuota media de pantalla del 2,8%, según los datos oficiales de Fifty5Blue, la empresa encargada de medir las audiencias en España. El nuevo canal de la TDT registró así su primer resultado en su jornada de lanzamiento, en la que emitió los cinco programas que forman parte de su programación diaria.

Por franjas, los espacios de Javier Ruiz y Sarah Santaolalla fueron los que reunieron a un mayor número de espectadores. La última hora, presentado por Ruiz entre las 21:00 y la 01:00 horas, alcanzó una media de 320.000 espectadores y un 3,2% de cuota de pantalla. Dentro de este espacio destacó la entrevista al ministro Carlos Cuerpo, que anotó un 3,7% de share y 473.000 espectadores.

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Por su parte, En línea, el programa conducido por Sarah Santaolalla entre las 15:00 y las 17:00 horas, registró un 3,1% de cuota y una media de 274.000 espectadores. Ambos formatos fueron los que congregaron a más público en la primera jornada de emisiones de La Séptima.

Los resultados de los cinco programas de La Séptima

El espacio con mayor cuota de pantalla fue El pulso, presentado por Verónica Sanz, que obtuvo un 3,6% y 181.000 espectadores. El programa fue el primero en emitirse dentro de la parrilla del nuevo canal.

A continuación, En línea consiguió un 3,1% y 274.000 espectadores, mientras que Sobre la mesa, con Rocío Delgado, registró un 3% de cuota y 227.000 espectadores. En el tramo posterior, La diana, presentado por Noor Ben Yessef, alcanzó un 2,6% y 235.000 espectadores.

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La cadena ha compartido sus audiencias en sus redes sociales. (X @la_septima_tv)
La cadena ha compartido sus audiencias en sus redes sociales. (X @la_septima_tv)

La programación se completó con La última hora, que cerró la jornada con el citado 3,2% de cuota y 320.000 espectadores. Entre los distintos espacios, la cadena emitió también El Relevo, un formato de diez minutos de duración en el que los presentadores se daban el testigo antes del siguiente programa.

Los resultados de estos bloques intermedios fueron los siguientes: el relevo de El pulso anotó un 2,9% y 256.000 espectadores; el de En línea, un 3,1% y 252.000; el de Sobre la mesa, un 2,9% y 224.000; y el de La diana, un 2,9% y 323.000 espectadores.

La comparación con el resto de cadenas

En el conjunto de cadenas, La Séptima se situó por delante de todas las televisiones temáticas. Nova fue la segunda cadena temática más vista, con un 2,3%. Entre las generalistas, el nuevo canal quedó a dos décimas de La 2, que obtuvo un 3%.

La clasificación general del jueves 5 de noviembre estuvo encabezada por Antena 3, con un 13,5% de cuota de pantalla, seguida de La 1, con un 12,5%. Telecinco registró un 9,3%; Cuatro, un 8,3%; y laSexta, un 5,6%. A continuación se situaron La 2, con un 3%, y La Séptima, con el 2,8%.

La media oficial del 2,8% corresponde al conjunto del día, incluidas las horas en las que el canal no emitió programación. Si se tienen en cuenta únicamente las franjas con emisiones, entre las 12:00 y la 01:00 horas, el resultado asciende al 3,1%, según los datos facilitados por la propia cadena. No obstante, la cifra oficial de audiencia diaria es el 2,8% registrado por Fifty5Blue.

Antes de su lanzamiento, José Miguel Contreras, impulsor del proyecto, había señalado que la previsión inicial era superar el 1,5% de cuota de pantalla. También había situado sus estimaciones en un 1,8% durante los dos primeros meses, alrededor del 2,5% en 2027 y cerca del 3% en 2028, cifra que consideraba necesaria para alcanzar la rentabilidad del canal.

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