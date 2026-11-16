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La Aemet lanza un aviso por nuevas borrascas en seis comunidades de España: lluvias y viento de hasta 90 kilómetros por hora

Los avisos activos afectan a Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y La Rioja. En el caso gallego, la alerta combina viento y precipitaciones persistentes,

Un frente atlántico dejó lluvias persistentes en Galicia este domingo con rachas muy fuertes de viento. (Europa Press)
Un frente atlántico dejó lluvias persistentes en Galicia este domingo con rachas muy fuertes de viento. (Europa Press)
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Seis comunidades autónomas de España permanecen bajo aviso amarillo por viento, lluvia y oleaje durante esta semana, en un episodio que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) atribuye al paso sucesivo de frentes asociados a borrascas atlánticas. El organismo prevé rachas de hasta 90 kilómetros por hora y lluvias que, en algunos puntos, superarán los 60 litros por metro cuadrado en doce horas.

Los avisos activos afectan a Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y La Rioja. En el caso gallego, la alerta combina viento y precipitaciones persistentes, con el aviso por lluvias vigente desde las 10.00 hasta las 23.59 horas de este lunes 16 de noviembre. Las provincias de A Coruña y Pontevedra concentran la mayor exposición a los acumulados de agua, mientras que el litoral de Lugo también recibirá el impacto del viento.

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Galicia concentra los mayores acumulados de lluvia

Según la previsión de la AEMET, los mayores acumulados de precipitación se registrarán en el cuadrante noroeste peninsular, con lluvias fuertes y persistentes en Galicia, especialmente en su mitad occidental. El organismo anticipa que estas precipitaciones podrán ir acompañadas, de forma localizada, de tormentas ocasionales.

El resto del territorio no quedará exento de inestabilidad, aunque con menor intensidad. Se esperan también acumulados significativos en el oeste del sistema Central, la cordillera Cantábrica y el Pirineo. Las regiones del Mediterráneo, Andalucía y los archipiélagos, en cambio, mantendrán una situación más estable, con cielos poco nubosos o intervalos de nubes altas.

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Mapa de Isobaras de la AEMET elaborado este domingo con las previsiones de mañana 16/11. (EFE)
Mapa de Isobaras de la AEMET elaborado este domingo con las previsiones de mañana 16/11. (EFE)

El viento alcanzará rachas de hasta 90 kilómetros por hora

La segunda gran amenaza del episodio es el viento. Asturias y Cantabria registrarán las rachas más intensas, con máximos previstos de 90 kilómetros por hora en zonas del litoral, la cordillera Cantábrica y los valles del interior en el caso asturiano, y en sectores como Liébana, el centro de la comunidad y el valle de Villaverde en el cántabro. En Castilla y León, la cordillera Cantábrica de Burgos podrá alcanzar rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

El temporal marítimo añade un factor adicional de riesgo en la fachada atlántica, con un fortalecimiento del viento del suroeste que puede complicar la navegación y las actividades en puertos y zonas costeras expuestas al oleaje.

Las temperaturas se mantienen por encima de lo habitual para la época

Pese a la inestabilidad, la AEMET prevé que las temperaturas máximas sigan siendo altas para noviembre, al situarse claramente por encima de los valores normales para la época del año. El organismo anticipa máximas cercanas a los 15°C en buena parte del territorio nacional y mínimas que se mantendrán por encima de los 5 °C (41 °F).

Esta combinación responde a la entrada de aire atlántico, que transporta vientos húmedos pero templados. A lo largo del martes, los termómetros seguirán en ascenso, de forma más notoria en el Cantábrico, Castilla y León, el sistema Central, Extremadura y el extremo sureste peninsular. En Baleares y en los tercios norte y oeste peninsulares, también se espera una subida apreciable de las mínimas.

La nieve se limita a las cumbres del norte

A pesar del ambiente impropio de la temporada, la AEMET no descarta nevadas en las cumbres de las montañas del norte, por encima de los 2.100-2.400 metros. El organismo prevé también heladas débiles, que a partir del miércoles 18 de noviembre quedarán restringidas a las zonas altas de los Pirineos.

La previsión de la AEMET para la semana del 16 al 22 de noviembre mantiene este escenario de inestabilidad en buena parte de la península, con una mayor incidencia de lluvias en el oeste peninsular. El organismo señala que las borrascas continuarán circulando por latitudes superiores a las habituales, aunque sus frentes seguirán afectando al territorio nacional en los próximos días.

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