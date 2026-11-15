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El clima extremo gana terreno en España mientras la COP31 debate como adaptarse

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Madrid, 15 nov (EFE).- Olas de calor más largas e intensas, lluvias torrenciales que descargan cada vez más agua y periodos de sequía prolongados dibujan en España un escenario creciente de riesgos meteorológicos, donde el cambio climático agrava fenómenos ya conocidos y obliga a reforzar la prevención y la adaptación, uno de los grandes desafíos que centra el debate de la COP31 en Turquía.

 Rubén Del Campo, portavoz de Aemet, ha advertido de que, en las próximas décadas, España tendrá que adaptarse a una intensificación de los fenómenos meteorológicos que ya estamos experimentando, como olas de calor más frecuentes y severas, veranos cada vez más largos y tórridos y temperaturas extremadamente altas incluso en zonas de montaña y del Cantábrico.

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A ello se sumarán períodos más prolongados sin precipitaciones, un mayor estrés hídrico para los ecosistemas e inviernos más templados y con menos heladas, lo que reducirá el control natural de determinadas plagas.

Sin embargo, ha precisado, esto no impedirá que se produzcan olas de frío intensas, aunque serán menos frecuentes y podrían encontrar a la población menos preparada para afrontarlas; También se prevén lluvias torrenciales más intensas, incluso en zonas y épocas del año poco habituales, y temporales marítimos más energéticos, con posibles daños en las infraestructuras costeras.

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Estos riesgos adquieren especial relevancia durante la cumbre del clima de Naciones Unidas (COP31), en Antalya (Turquía), donde la prevención y adaptación a los efectos del calentamiento global es, junto a la reducción de emisiones y la financiación climática, uno de los principales ejes de negociación.

Según recoge la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC), la adaptación al cambio climático requiere soluciones específicas para cada comunidad, país o región, desde la construcción de defensas contra inundaciones y la implantación de sistemas de alerta temprana hasta el uso de cultivos resistentes a la sequía o la revisión de políticas gubernamentales.

Aunque numerosas naciones y comunidades ya están adoptando medidas para construir sociedades y economías más resilientes, Naciones Unidas advierte de que será necesario aumentar considerablemente los "esfuerzos y la ambición" para gestionar los riesgos climáticos, tanto presentes como futuros.

Para Del Campo, España es un país acostumbrado a las olas de calor y los episodios de lluvias torrenciales o sequías, pero el cambio climático provoca que estos fenómenos sean más adversos, por lo que el "esfuerzo en adaptación" debe continuar.

Por ejemplo, las temperaturas de pleno verano ya no se acotan a los meses vacacionales, sino que aparecen en temporada lectiva y es un detalle a tener en cuenta; Igualmente la ordenación del territorio en zonas inundables, con predisposición a lluvias torrenciales más intensas.

En este punto, ha defendido que los sistemas de vigilancia juegan un "papel crucial" y ha explicado que Aemet está renovando la red de radares, que permiten un mejor seguimiento de las tormentas, está desplegando una nueva red de estaciones meteorológicas de última generación, además de un aporte de fondos para la nueva familia de satélites Meteosat.

De forma paralela, la agencia de meteorología española trabaja en un nuevo ordenador de grandes prestaciones y en el desarrollo de la inteligencia artificial para mejorar los pronósticos estacionales, sin olvidar los sistemas de alerta temprana, como el Área de Protección Civil y Usuarios Institucionales, que refuerza la comunicación y coordinación en emergencias.

Del Campo ha recordado que desde mediados de los años setenta, el número de días bajo ola de calor en España aumenta a un ritmo de tres jornadas por década, y ha puesto como ejemplo el verano de 2026, con 61 días bajo ola de calor, el equivalente a dos de cada tres jornadas estivales.

Pero la tendencia no solo afecta a la duración de las olas de calor, también su extensión, que se ha incrementado y que equivale a tres provincias más por década y su intensidad, alrededor de 0,3 décimas de grado superior cada diez años.

A su juicio, el incremento de la frecuencia e intensidad de estos episodios está "inequívocamente ligado al aumento de las temperaturas provocado por el cambio climático antropogénico", y ha puesto de ejemplo la ola de calor de junio de 2026 en el norte peninsular y Francia que habrían sido casi imposibles sin el cambio climático.

Otro fenómeno extremo, como las lluvias torrenciales son ahora "más torrenciales", ha incidido Del Campo, aunque ha matizado que, si bien en los dos últimos años se ha observado un repunte de estos episodios, los estudios a largo plazo no permiten confirmar que sean cada vez más frecuentes: "Insistimos, eso sí, en que cuando se producen son más intensos", ha subrayado.

En este caso, la relación de estas lluvias tan fuertes e intensas con el calentamiento global es más "compleja" de determinar por la falta de registros detallados de décadas anteriores.

Hay otro factor que considerar: el incremento de las temperaturas del agua del mar provoca una mayor evaporación y proporciona más energía a la atmósfera, que, además, al estar más caliente, puede contener mayor cantidad de vapor de agua, lo que conduciría a una mayor intensidad de lluvias torrenciales, como ya se observa. EFE

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