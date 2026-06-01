Arranca el juicio contra el actor Luis Lorenzo, para quien piden seis años de cárcel: “La condena social llegó antes que la sentencia”

El actor, Luis Lorenzo, a su llegad al juicio por presunto maltrato y estafa a una familiar anciana. (Eduardo Parra / Europa Press)

Hubo un tiempo en el que Luis Lorenzo era un rostro más que reconocible de la televisión. Su carrera transcurría entre series, programas y proyectos profesionales hasta que, en 2022, su nombre pasó de ocupar páginas de entretenimiento a protagonizar titulares judiciales. Desde entonces, el actor ha vivido alejado de los focos y pendiente de un proceso que este lunes entra en su fase decisiva.

La Audiencia Provincial de Madrid acoge desde este 1 de junio el juicio contra el intérprete y su expareja, Arantxa Palomino, acusados de varios delitos relacionados con los últimos meses de vida de una familiar de ella. Una semana clave que podría determinar el futuro de ambos y poner fin a uno de los casos más mediáticos de los últimos años.

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La llegada de Luis Lorenzo a los juzgados este lunes 1 de junio ha estado marcada por la discreción y la prudencia. Acompañado por su equipo legal, el actor se ha mostrado tranquilo ante las cámaras, asegurando que mantiene la confianza en la Justicia después de años especialmente complicados.

El actor, Luis Lorenzo, a su llegad al juicio por presunto maltrato y estafa a una familiar anciana. (Eduardo Parra / Europa Press)

“Estoy tranquilo, sereno y confiando en la labor de los magistrados”, ha declarado antes de entrar en la Audiencia Provincial de Madrid.

Sus palabras reflejan el estado de ánimo de alguien que lleva años defendiendo su inocencia. Desde que estalló el caso, el intérprete ha visto cómo su vida daba un giro radical. Las apariciones públicas se redujeron al mínimo y su nombre quedó inevitablemente ligado a una investigación que ocupó durante meses portadas y tertulias.

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La defensa del actor sostiene que tanto él como Arantxa Palomino han sufrido una importante exposición mediática. De hecho, su abogada ha denunciado que la pareja ha soportado durante este tiempo una “condena social” antes incluso de que se celebrara el juicio.

Un caso que conmocionó a la opinión pública

Todo se remonta a junio de 2021, cuando falleció Isabel Suárez, tía de Arantxa Palomino, en la vivienda familiar de Rivas-Vaciamadrid donde residía junto a la entonces pareja.

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La Fiscalía sostiene que la anciana fue aislada de su entorno y sometida a un trato vejatorio durante los últimos meses de su vida. Además, las acusaciones apuntan a un supuesto control de su patrimonio y de sus bienes económicos.

El actor, Luis Lorenzo, a su llegad al juicio por presunto maltrato y estafa a una familiar anciana. (Eduardo Parra / Europa Press)

Por estos hechos, el Ministerio Fiscal solicita seis años de prisión para Luis Lorenzo y Arantxa Palomino. La acusación particular eleva esa petición y reclama más de diez años de cárcel para el actor y once para su expareja.

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Mientras tanto, ambos continúan defendiendo su inocencia y esperan que el juicio sirva para aclarar definitivamente lo ocurrido.