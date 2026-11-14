Escaños al límite, voto joven y el salto a YouTube: claves que marcan la campaña electoral

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Patricia Crespo

Madrid, 14 nov (EFE).- La campaña electoral del 29 de noviembre se acaba de estrenar entre entrevistas de los principales candidatos en formatos hasta ahora impensables, como YouTube, la incógnita sobre qué sucederá con el voto joven y la lucha por los escaños que se decidirán en el último momento.

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Tres expertos en comunicación, sociología y redes sociales desgranan las claves de una campaña que sigue las liturgias de los tiempos electorales, con mítines, debates y sondeos, pero que añade otros elementos de análisis.

Miguel del Fresno, profesor titular de la UNED y doctor en Sociología, recuerda que en España las elecciones generales no se deciden en el conjunto del país, sino en 52 circunscripciones (las provincias, más Ceuta y Melilla).

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Ese es, indica, el punto débil de casi todas las encuestas, que tienen un diseño muestral nacional. La mayoría de los sondeos tiene entre 1.000 y 2.500 entrevistas, y el error aparece, según destaca, al extrapolar la estimación de voto a escaños sin muestra suficiente en cada distrito electoral.

José Luis Dader, catedrático emérito de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, coincide con Del Fresno en sus prevenciones sobre el valor de predicción de las encuestas dado el tamaño muestral, y explica que una de las claves será saber qué ocurrirá en aquellas circunscripciones donde las cosas no están claras y todo depende de un puñado de votos.

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“El tema de los últimos escaños puede ser decisivo o no, dependiendo de cuáles sean los resultados brutos finales”, señala, porque si al final la diferencia es clara y hay una mayoría para gobernar estos escaños que bailan no tendrían tanta trascendencia.

Luis Arroyo, consultor de comunicación y presidente del Ateneo de Madrid, recuerda que siempre existe esa sensación de “lucha agónica” en la recta final de campaña por los últimos escaños, aunque reconoce que en esta ocasión, también influida por la lucha por el Senado, se ha generado una “llamada muy técnica a la población para que revise en qué provincia está” porque su voto podría ser decisivo.

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Los partidos están lanzados a la caza del voto joven, pero ¿es tan decisivo? El voto joven pesa menos de lo que sugiere su presencia en la campaña, apunta Del Fresno, quien explica que ésta se explica no tanto por su volumen como por tratarse de votantes nuevos (1,6 millones podrán votar por primera vez en unas generales).

Recuerda que los jóvenes parecen votar menos. En la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas declara que votará con total seguridad el 70 % de los de 18 a 24 años, frente al 89 % de quienes tienen entre 65 y 74. Tampoco se puede dar por hecho -dice- que el votante joven sea progresista. En esa misma encuesta, Vox es la primera fuerza en intención directa de voto entre los menores de 45 años (22% entre los de 18 a 24, frente al 19% del PSOE y el 12% del PP).

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El porcentaje de votante joven que al final vaya a votar también es un aspecto que destaca Dader, quien avisa de que por un lado está la orientación de este segmento de población y por otro que esa orientación se haga efectiva en el momento final.

Arroyo también apunta esa “pulsión hacia la derecha” de los jóvenes, quizá en su búsqueda “con un toque punky de ir contra el sistema” pero duda de que finalmente compadezcan ante las urnas, algo que también dicen algunas encuestas, que “le bajan en la cocina la sal” a este voto.

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Los primeros compases de la campaña han estado marcados por la expectación ante las entrevistas de los principales candidatos -a excepción del de Vox, Santiago Abascal- en el canal de Youtube de Jordi Wild. Le han precedido las de otros programas de entretenimiento, como La Revuelta o El Hormiguero, con formatos alejados de los puramente informativos y que han levantado una considerable polvareda.

La pregunta es si es esta la campaña de la desintermediación entre los candidatos y los medios tradicionales. "La desintermediación es alta, pero los medios sociales no han dejado fuera de la agenda a los medios profesionales, que siguen cumpliendo su función", afirma Del Fresno.

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La televisión, recuerda, no acabó con la radio, ni Internet con la televisión: según el CIS, la televisión sigue siendo el medio por el que más gente se informa de política (72 %), por delante de las redes sociales (45 %) y la prensa (36 %). La influencia circula en los dos sentidos y depende del tema, subraya.

Cada canal hace una cosa distinta, diferencia Del Fresno: Twitter/X funciona como una suerte de sistema nervioso central de la opinión: lo recoge todo. Pero no es -indica- una conversación, es una amplificación, redifunde la opinión que le llega, básicamente la de políticos, partidos y medios, y solo es la red de referencia del 15 % de quienes se informan por redes.

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Este experto en redes afirma que YouTube es ya el segundo canal por volumen de actividad y el lugar donde se libra, desde hace años, una guerra cultural entre izquierda y derecha. "El mitin sigue, pero hoy parece hacerse para el vídeo que circulará después", apostilla.

Dader aporta por su parte un nuevo concepto a esta nueva forma de comunicarse: las entrevistas conversacionales, que se apartan de lo que ha sido siempre el modelo periodístico clásico de pregunta/respuesta y donde se habla de manera más relajada y de temas que no forman parte de la campaña.

Un formato que va dirigido a un público más joven para hacerle más atractiva la entrevista periodística tradicional, explica.

Lo paradójico, añade Dader, es que vivimos, por un lado, en un mundo donde cada vez existe más dificultad para captar la atención de otros, que dura solo 30 segundos, y sin embargo nos encontramos con estos formatos donde una conversación puede durar dos horas.

Luis Arroyo recuerda que la presencia de candidatos en programas de entretenimiento no es algo nuevo y pide darles la importancia que tienen porque al final una campaña es la combinación de un montón de elementos.

"Los partidos saben que tienen que ir a por todas, porque saben que no hay una sola cosa que marque la diferencia", apostilla antes de concluir: "una campaña es un montón de esfuerzos que producen un resultado determinado, como todo en la vida". EFE