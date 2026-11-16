Frente Amplio propone limitar las herencias a un máximo de 10 millones por heredero

Madrid, 16 nov (EFE).- Frente Amplio propone limitar las herencias de los "ultrarricos" a un máximo de 10 millones de euros por heredero, a través de un tipo impositivo marginal del 100 % sobre el tramo de la base imponible que supere esa cifra en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
Es una de las medidas que están incluidas en el programa electoral de Frente Amplio, confirmada a EFE por fuentes de la coalición, y con la que los de Ada Colau quieren "restringir el poder económico y político de los grandes patrimonios de nuestro país" y "combatir la desigualdad". EFE
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