Frente Amplio propone limitar las herencias a un máximo de 10 millones por heredero

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Madrid, 16 nov (EFE).- Frente Amplio propone limitar las herencias de los "ultrarricos" a un máximo de 10 millones de euros por heredero, a través de un tipo impositivo marginal del 100 % sobre el tramo de la base imponible que supere esa cifra en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Es una de las medidas que están incluidas en el programa electoral de Frente Amplio, confirmada a EFE por fuentes de la coalición, y con la que los de Ada Colau quieren "restringir el poder económico y político de los grandes patrimonios de nuestro país" y "combatir la desigualdad". EFE

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